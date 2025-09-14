Suspenden la final de La Vuelta a España después de que manifestantes propalestinos tomaran el circuito en Madrid

Por Pau Mosquera, CNN en Español

La organización de La Vuelta a España canceló la última etapa luego de que cientos de manifestantes ocuparan los últimos metros del circuito de la final en Madrid, lanzando parte las vallas que delimitaban el recorrido en el Paseo del Prado, en el centro de la ciudad.

Los organizadores confirmaron a CNN que tanto la última etapa como la ceremonia del podio fueron canceladas.

Los incidentes se desarrollaron cerca las 6 p.m. (hora local, 12 de Miami), después de que cientos de manifestantes propalestinos se aglomeraran para protestar por la presencia de un equipo israelí en la competencia, el Israel-Premier Tech.

Agentes de Policía Nacional presentes en el lugar intentaron dispersar a las personas que ocupaban el último kilómetro de la carrera antes de llegar a la línea de meta, aunque sin éxito.

También lanzaron gases lacrimógenos para intentar despejar la zona.

Varios de los manifestantes han pasado a ocupar parte de ese paseo, formando barricadas en medio de la avenida usando las vallas que cerraban el circuito.

Más de 1.000 policías habían sido desplegados este domingo para la etapa final del evento.

Horas antes de los incidentes, el presidente del gobierno socialista español, Pedro Sánchez, expresó su admiración por los manifestantes: “Nuestro respeto y reconocimiento a los atletas y nuestra admiración al pueblo español que se moviliza por causas justas como la de Palestina”, dijo en un mitin de su partido en la ciudad sureña de Málaga, según la agencia Reuters.

Esas palabras no pasaron desapercibidas para el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Giden Sa’ar, quien en su cuenta de X (antes Twitter), responsabilizó a Sánchez por lo ocurrido: “La turba propalestina escuchó los mensajes incitadores y atacó La Vuelta ciclista. Así, se canceló el evento deportivo que siempre había sido motivo de orgullo para España. Sánchez y su Gobierno: ¡vergüenza para España!”.

En la misma sintonía se mostró la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien en la misma red social escribió: “Cuando el presidente de la Nación jalea el boicot contra la Vuelta Ciclista a España, en su propia capital, se convierte en responsable directo de cada altercado que se produzca. Tanto de si se para la carrera como si hay una sola agresión. ¡Qué daño a nuestro deporte y a nuestro país!”.

El ciclista danés Jonas Vingegaard fue declarado ganador al no poder completarse el 100 % de la etapa.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.