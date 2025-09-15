¿Qué sigue en la carrera de Canelo Álvarez después de su derrota ante Terence Crawford?

Por Federico Leiva, CNN en Español

“La pelea confirma que ‘Canelo’ ha dejado atrás sus mejores tiempos”. Con esa frase contundente contesta al teléfono Eduardo Lamazón, toda una leyenda en el análisis de boxeo, casi 48 horas después de que el púgil mexicano perdiera con claridad ante el estadounidense Terence Crawford en Las Vegas, cediendo sus títulos mundiales de la categoría supermediano.

A más de 7.000 kilómetros de distancia, el reconocido periodista deportivo y relator argentino de boxeo Osvaldo Príncipi asiente: “Quedó corroborado el ocaso a cuentagotas que expresa pelea tras pelea, sobre todo en sus últimos cuatro combates, Saúl ‘Canelo’ Álvarez”.

Las peleas a las que hace referencia fueron ante William Scull, Edgar Berlanga y Jaime Munguia. Rivales que, a su consideración, eran “de otro envase”, pero ante los cuales, a pesar de que obtuvo la victoria, “Canelo” mostró síntomas ya preocupantes: “Hay una merma técnica evidente en sus últimas cuatro peleas. Es un hombre de 35 años que pelea desde los 15 como boxeador profesional. Eso, en boxeo, es muchísimo”.

Eso también pudo ser un punto de inflexión en el combate ante Crawford, un boxeador que a los 37 años tiene 42 peleas en su haber, 26 menos que Álvarez. De hecho, el estadounidense no peleaba hacía más de un año, mientras que el mexicano había peleado hace cuatro meses, cuando venció a Scull.

“No habíamos podido tomar una conciencia real de dónde estaba parado ‘Canelo’ en la pelea anterior que se hizo en Arabia, porque la pelea no dio para mostrarnos nada de lo que queríamos saber”, sostiene Lamazón.

El analista mexicano subraya que el combate en el Allegiant Stadium “confirma lo que sospechábamos. La derrota de ‘Canelo’ se debe a que él ha pasado sus mejores tiempos y a que ahora enfrentó a un rival que es mucho, mucho, mucho más que la mayoría de los rivales anteriores”.

El, para muchos, combate del año tuvo un comienzo de estudio para Álvarez y Crawford, pero fue el estadounidense el que ya para la mitad de los doce rounds dominaba con claridad. El público, en abrumadora mayoría a favor del mexicano, se quedó esperando una reacción que nunca llegó.

“’Canelo’ necesitaba tirar golpes para dar vuelta las cosas en los momentos malos. Tiraba tan pocos golpes que uno dice, ‘pues, está vacío, no tiene pulmones’. Le falta aquella estamina que tuvo en sus mejores días”, explica Lamezón desde México.

“Agregó una página más de lentitud, falta de entusiasmo, falta de reflejos, falta de vivacidad”, agrega Príncipi. “Y cuando se lucha contra la ausencia de estos factores no es cuestión de entrenamiento, sino del paso del tiempo y del desgaste de la máquina de pelea”.

“Yo tengo simpatía por ‘Canelo’”, dice Lamezón. “Creo que es un buen peleador, que se ha hecho dueño de un tiempo en el boxeo. El boxeo es por periodos. Fue Tyson, fue Sugar Ray Leonard, fue Julio César Chávez y ahora ‘Canelo’. Pero el sábado se encontró con una calidad de boxeo que no conocía”.

“Si ‘Canelo’ se fuera, lo vamos a extrañar, porque es el gran recaudador, es el hombre que mueve ríos de dinero en el boxeo. Y el boxeo lo necesita en ese sentido. En lo deportivo, bueno, es difícil conformar a todos, porque cada persona tiene una opinión diferente”, responde Lamezón a la consulta de CNN sobre qué será de la carrera de Saúl Álvarez.

El púgil mexicano ya anticipó que pretende seguir boxeando, al menos, un par de años más, hasta los 37. Y se sabe que tiene un millonario contrato firmado con Turki Al-Alsheikh para por lo menos otras tres peleas. Pero la claridad con la que fue derrotado por Crawford plantea un fuerte interrogante sobre lo que hará con su futuro, que probablemente defina su legado en el cuadrilátero.

¿Puede buscar una revancha ante Crawford? Suena improbable. Primero, porque el propio estadounidense, próximo a cumplir los 38 años, planteó fuertemente la posibilidad del retiro tras ganar el sábado. Además, la diferencia en el ring fue tan marcada que cuesta pensar que el mexicano quiera volver a intentarlo, poniendo aún más en riesgo su mote de gran boxeador. También está el hecho de que no hubo un solo momento el sábado donde “Canelo” pudiera descifrar el estilo de pelea de su rival, y una revancha quizás lo empujaría a renovar su esquina.

En la previa a la velada de Las Vegas, Álvarez no le cerró la puerta a volver a subirse al ring ante Dmitrii Bivol, el ruso que lo venció en 2022. Están en edades similares (Bivol tiene 34), pero el mexicano registra más del doble de peleas que el ruso: 68 contra 25.

Esto, en opinión de Príncipi, desecharía esa posibilidad: “No pasa por las estadísticas del récord, sino por la acumulación de esfuerzo que tiene su cuerpo, que tiene su máquina. Ya no muestra respuesta en sus últimas peleas, que aumentaron esa falta de vivacidad interior que le da la pérdida de reflejo. Cuando se va el reflejo no hay materia estratégica de entrenamiento, de táctica o de técnica que lo devuelva”.

David Benavidez es una tercera opción. “El Bandera Roja” ha pedido por años combatir contra Álvarez, pero la pelea nunca se dio, en medio de acusaciones cruzadas. El de Guadalajara criticó las cualidades del invicto en 30 peleas (30 triunfos con 24 nocauts), mientras que el nacido en Estados Unidos dijo que “Canelo” tiene “miedo”. Los aficionados del boxeo quieren verlos en el mismo ring, pero hoy tampoco hay indicios de que pueda suceder.

Al margen del rival, para Príncipi hay una cosa clara: “Para ser claros, ¿volveremos a ver al ‘Canelo’ de Golovkin? ¿Al ‘Canelo’ de Plant? ¿Al del nocaut a Kovalev? No. Eso se esfumó. Cuando hay una línea descendente, decreciente en un boxeador, es muy difícil enderezarla. Y sobre todo en un boxeador ‘cascoteado’ como ‘Canelo’”.

El mexicano tiene el futuro en sus manos, y después de un período de análisis tras la clara derrota del sábado, será el momento de evaluar sus siguientes pasos en el boxeo, pero, sobre todo, cómo quiere ser recordado en el cuadrilátero.

