Real Madrid vs. Olympique Marsella, por la Champions League: previa, alineaciones, horario y cómo ver por TV e internet

Por Federico Leiva, CNN en Español

Comienza un nuevo sueño europeo para el Real Madrid. El Merengue debuta este martes en la Champions League 2025/2026 con un solo objetivo: empezar con el pie derecho en su camino a la ansiada decimosexta “orejona”.

El equipo blanco comenzó la temporada de manera perfecta. Lleva cuatro triunfos en cuatro partidos de la Liga de España, donde marcha como único líder, dos unidades por delante del FC Barcelona y el Espanyol.

A los buenos resultados le suma un funcionamiento colectivo que va aceitándose partido a partido bajo las órdenes de Xabi Alonso. Prueba de ello es el triunfo del último fin de semana, cuando venció a domicilio a la Real Sociedad, jugando con 10 jugadores una hora entera de partido.

El Real Madrid es un hoy un mejor equipo del que se vio en el Mundial de Clubes. Parece haber adoptado ya al 100 % la intensa presión que pide su director técnico, aliviando un poco el trabajo de la defensa. Tchouaméni se ha hecho dueño del mediocampo, tenga a Valverde o a Ceballos al lado, y tiene desequilibrio de sobra de tres cuartos de cancha en adelante, con Vinicius Jr., Güller, Brahim Díaz, Rodrygo y Mastantuono. Arriba tiene todo bajo control, con un Kylian Mbappé que empezó la temporada quemando redes (cuatro goles en cuatro partidos).

Enfrente tendrá al Olympique Marsella, un equipo francés que no comenzó con el pie derecho la temporada. Lleva dos triunfos y dos derrotas en la Liga de Francia, pero seguro querrá hacer borrón y cuenta nueva en la competición europea.

En esta edición 2025/2026, el Merengue buscará no repetir la experiencia del año pasado, cuando terminó 11° la fase de liga y debió enfrentar un exigente duelo mano a mano con el Manchester City para meterse en octavos de final. Empezar con el pie derecho el martes será clave para no andar haciendo cuentas después.

Después del exigido triunfo en casa de la Real Sociedad, Xabi Alonso podría poner desde el inicio a Courtois; Trent Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Valverde; Mastantuono, Arda Güler, Vinicius Jr.; y Mbappé. El club blanco volverá a tener a disposición a Camavinga y Bellingham, pero ambos sumarían minutos desde el banco de suplentes.

Por su parte, Roberto De Zerbi apostaría por una línea de cinco defensores en el Olympique Marsella: Rulli; Murillo, Pavard, Balerdi, Medina, Weah; Hojbjerg, Gomes, Kondogbia; Aubameyang y Greenwood.

3 p.m. de Miami.

4 p.m. de Buenos Aires.

2 p.m. de Bogotá.

1 p.m. de Ciudad de México.

9 p.m. de Madrid.

En Estados Unidos podrá verse por Paramount + (subscripción), mientras que en Argentina por ESPN/Fox Sports y, al igual que en varios países de Sudamérica, Disney+. En España puede seguirse por los canales M+ Liga de Campeones (M60 O115) y M+ Liga de Campeones 4 (M180 O276), de la plataforma Movistar Plus.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.