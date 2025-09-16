“Cuando subo las escaleras, me quedo sin aliento”: Usain Bolt habla de cómo el retiro lo hizo sentir humano de nuevo

Por Amy Woodyatt, CNN

El ocho veces campeón olímpico Usain Bolt es humano como todos nosotros, y admite que, tras su retiro, se queda sin aliento al subir las escaleras.

Considerado ampliamente como el mejor velocista de todos los tiempos, este atleta de 39 años, quien aún ostenta los récords mundiales de los 100 y 200 metros y el relevo 4×100 metros, declaró a la prensa en el Campeonato Mundial de Atletismo que, debido a una rotura del tendón de Aquiles, ya no corre.

“No, principalmente entreno en el gimnasio. No me encanta, pero creo que ahora que llevo un tiempo sin correr, tengo que empezar a correr de verdad porque, cuando subo las escaleras, me quedo sin aliento”, declaró a los medios de comunicación reunidos en Tokio, incluyendo a The Guardian y The Telegraph.

“Creo que cuando vuelva a entrenar a fondo, probablemente tendré que dar algunas vueltas solo para poder respirar adecuadamente”.

El jamaicano anunció su retiro del sprint de élite en 2017. Al preguntarle sobre su rutina diaria actual, comentó que pasa gran parte del tiempo con sus hijos.

“Bueno, normalmente me despierto justo a tiempo para despedir a los niños rumbo al colegio, y luego depende de lo que tenga que hacer. Si no tengo nada que hacer, simplemente me relajo. A veces hago ejercicio si estoy de buen humor. Veo series y me relajo hasta que los niños llegan a casa”.

“Paso tiempo con ellos, paso el rato, hasta que empiezan a molestarme y entonces me voy. Y después, me quedo en casa viendo películas o como ahora me gusta el Lego, juego con Lego”.

Cuando le preguntaron por qué la generación actual de corredores aún no se ha puesto al día con su generación, a pesar de los avances tecnológicos, como las zapatillas de clavos, respondió: “¿Quieres la verdadera respuesta? Simplemente tenemos más talento”.

“Eso es todo lo que digo. Claro, es algo que se nota en los hombres. Se puede ver que con las mujeres es diferente. Cada vez corren más rápido. Así que eso lo demuestra: tiene que ser el talento”.

Hizo un gesto con la cabeza hacia los tiempos de su compatriota jamaiquina, la leyenda del sprint, Shelly-Ann Fraser-Pryce, después de las zapatillas de clavos.

“Tienes a Shelly, que tiene las nuevas zapatillas de clavos, y corrió más rápido. Así que es simplemente el talento. Simplemente éramos mucho más talentosos en ese tiempo. Se nota si te fijas”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.