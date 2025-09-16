El Comité Olímpico Internacional rechaza expulsar a Israel de las competiciones deportivas por sus acciones en Gaza

Por Federico Leiva, CNN en Español

“Israel cumple con la Carta Olímpica”, dijo este martes el Comité Olímpico Internacional (COI), desestimando así los pedidos de algunas figuras internacionales, como el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que reclaman la exclusión de los equipos y atletas israelíes de las competencias deportivas por la campaña militar que el Gobierno del primer ministro Netanyahu lanzó sobre Gaza hace casi dos años, en respuesta a los ataques terroristas que el grupo extremista Hamas protagonizó sobre suelo israelí el 7 de octubre de 2023.

“Las organizaciones deportivas deben plantearse si es ético que Israel siga participando en competiciones internacionales”, dijo Sánchez el lunes en un evento del partido socialista. “¿Por qué se expulsó a Rusia tras la invasión de Ucrania y no se expulsa a Israel tras la invasión de Gaza?”, insistió.

Este martes, en una carta enviada a la agencia de noticias EFE, el COI dijo que durante los últimos Juegos Olímpicos de París 2024, los atletas israelíes y los palestinos “convivieron pacíficamente bajo un mismo techo, en la Villa Olímpica”.

“Tanto el comité olímpico nacional de Israel como el de Palestina están reconocidos por el COI y tienen los mismos derechos. Ambos cumplen con la Carta Olímpica y seguimos trabajando con ellos para intentar mitigar el impacto del actual conflicto en los atletas”, dice el comunicado publicado por EFE.

El COI reconoce al Comité Olímpico Palestino desde 1993, y sus atletas compitieron por primera vez en unos Juegos Olímpico de Verano en Atlanta 1996. En el caso de Israel, obtuvo reconocimiento en 1952.

“Nuestra posición es clara y rotunda: hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más”, sostuvo Pedro Sánchez este lunes, un día después de que la tradicional competencia de ciclismo conocida como La Vuelta de España viera su última etapa cancelada por manifestantes propalestinos que bloquearon la ruta de la competencia, protestando contra la participación de un equipo israelí.

Las palabras del presidente del Gobierno español motivaron una respuesta contundente en Israel: “Un antisemita y un mentiroso. ¿Invadió Israel Gaza el 7 de octubre o fue el Estado terrorista de Hamas el que invadió Israel y cometió la peor masacre contra los judíos desde el Holocausto? Sánchez y su Gobierno comunista son antisemitas y enemigos de la verdad”, dijo en una publicación en redes sociales el canciller israelí, Gideon Sa’ar.

El propio Sa’ar apuntó contra Sánchez por la suspensión de La Vuelta: “Hace unos días, el presidente del Gobierno de España lamentó no tener una bomba atómica para ‘detener a Israel’. Hoy alentó a manifestantes a salir a la calle. La turba propalestina escuchó los mensajes de incitación”.

Horas antes de los incidentes, Sánchez había expresado su admiración por los manifestantes: “Nuestro respeto y reconocimiento a los atletas y nuestra admiración al pueblo español que se moviliza por causas justas como la de Palestina”, dijo en un mitin de su partido en la ciudad sureña de Málaga, según la agencia Reuters.

Sánchez sustenta su pedido de excluir a Israel en la expulsión que ya hizo de los atletas de Rusia, sancionados por la invasión sobre Ucrania en febrero de 2022.

El COI anunció en octubre de 2023 la suspensión sobre el Comité Olímpico Ruso “por haberse atribuido organizaciones de Donetsk, Jersón, Luhansk y Zaporiyia, ciudades cuyas entidades deportivas están bajo la autoridad del Comité Olímpico de Ucrania”. En aquella oportunidad, la organización con sede en Suiza afirmó que eso “constituye una violación de la Carta Olímpica, porque viola la integridad territorial del Comité Olímpico de Ucrania”.

Durante la justa olímpica de 2024 hubo participación de rusos y bielorrusos, pero esta se dio bajo una denominación de AIN, que significa “atletas individuales neutrales”.

Los atletas rusos ya habían pasado por algo similar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (que se realizaron en 2021), cuando unos pocos pudieron competir como “neutrales” después de que la Agencia Mundial Antidopaje sancionara al Comité Olímpico Ruso por cuatro años.

El pedido de Sánchez no ha tenido eco en las federaciones deportivas. Así como el COI rechazó excluir a los atletas israelíes, deportistas y equipos de esa nacionalidad compiten con normalidad en varias disciplinas distintas.

Por ejemplo, en fútbol, el Maccabi Tel Aviv se prepara para su debut en la Europa League esta semana, mientras que el Maccabi Haifa y el Beitar Jerusalén participaron de las rondas preliminares de la Conference League. La selección de Israel también está participando de las eliminatorias europeas para el Mundial de 2026, donde no participa Rusia, excluida por su invasión de Ucrania.

Una delegación de atletas israelíes también compite bajo la bandera de su país en el Campeonato Mundial de Atletismo, que está teniendo lugar por estos días en Japón.

El básquet y el ciclismo son otros deportes donde la presencia israelí está garantizada.

