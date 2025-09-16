Resultados y clasificación de la Champions League 25/26: así va la tabla de posiciones, en vivo

Por Federico Leiva, CNN en Español

Comenzó la búsqueda de la “orejona”. 36 clubes de 15 países participan de la fase de liga de la Champions League, que, al igual que en la temporada pasada, comprende ocho partidos para cada equipo.

Serán 18 encuentros en cada semana de competencia, repartidos entre martes, miércoles y también jueves. La fase de liga culminará a finales de enero, dando entonces paso a los playoffs preliminares y, luego, los octavos de final.

Los ocho mejores equipos clasifican a octavos de final, mientras que los ubicados entre el 9° y el 24° jugarán una serie de playoffs para meterse entre los 16 mejores equipos. Del 25° al 36° quedan eliminados.

La fase de liga tendrá ocho jornadas, a disputarse entre septiembre y enero de 2026.

En 2024, Raphinha (FC Barcelona) y Serhou Guirassy fueron los máximos anotadores con 13 tantos cada uno, seguidos por Harry Kane (Bayern Munich) y Robert Lewandowski, con 11.

