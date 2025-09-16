Si Trump llega a un acuerdo con Xi, TikTok tendría nuevos propietarios y ya se sabe quiénes serían

Por Alayna Treene y David Goldman, CNN

Una propuesta para evitar que TikTok quede fuera de funcionamiento en Estados Unidos implicaría inversiones de varias firmas estadounidenses de capital de riesgo, fondos de capital privado y empresas tecnológicas. Juntos, los inversionistas crearían una nueva empresa con sede en Estados Unidos que operaría la aplicación a nivel nacional, dijeron a CNN fuentes familiarizadas con el marco del acuerdo.

El marco del acuerdo, que fue elaborado por negociadores estadounidenses y chinos en Madrid esta semana, refleja en gran medida el trato presentado al presidente Donald Trump en abril, antes de que el mandatario anunciara fuertes aranceles a China que complicaron las conversaciones con Beijing sobre la popular aplicación de redes sociales.

Entre los inversionistas, que se espera posean aproximadamente el 80 % de participación en TikTok, mientras que los accionistas chinos retendrían el resto, se encuentran Oracle, Andreessen Horowitz y Silver Lake, según las fuentes. El nuevo consorcio también estaría dirigido por una junta mayoritariamente estadounidense, incluyendo un miembro designado por el Gobierno de Trump.

The Wall Street Journal fue el primero en informar sobre los detalles de la propuesta de acuerdo discutida en Madrid. Las fuentes advirtieron que la propuesta aún está en discusión y podría cambiar antes de que Trump y el líder de China, Xi Jinping, hablen por teléfono el viernes, según se tiene previsto, momento en que se espera que los líderes formalicen el acuerdo sobre TikTok.

“Cualquier detalle sobre el acuerdo de TikTok es pura especulación a menos que sea anunciado por esta administración”, dijo un alto funcionario de la Casa Blanca a CNN.

Larry Ellison, CEO de Oracle, quien la semana pasada se convirtió brevemente en la persona más rica del mundo, ha estado ampliamente involucrado en rumores como participante en las discusiones para comprar los activos de TikTok en EE.UU. El presidente dijo en enero que apoyaría a Ellison, un simpatizante de Trump, para comprar los activos estadounidenses de la aplicación.

La empresa de Ellison ya tiene una relación con TikTok: Oracle en 2020 comenzó a alojar los datos de TikTok en EE.UU., y ese mismo año llegó brevemente a un acuerdo con la primera administración de Trump para comprar TikTok, antes de que ese acuerdo fuera finalmente bloqueado.

Aunque Trump había dicho anteriormente que buscaría una empresa conjunta 50-50 entre ByteDance y un nuevo propietario estadounidense, la ley que prohíbe TikTok, aprobada por un grupo bipartidista de congresistas y firmada por el expresidente Joe Biden, impide que China posea una participación mayor al 20 % en los activos estadounidenses de TikTok.

Mientras el acuerdo sigue negociándose, Trump firmó el martes un decreto que extiende la aplicación de la prohibición de TikTok en Estados Unidos por tres meses más, una acción que podría ser reemplazada posteriormente si se finaliza el acuerdo para vender los activos estadounidenses de la aplicación de redes sociales a un comprador respaldado por estadounidenses.

El decreto fue necesario para evitar que TikTok quedara fuera de funcionamiento en Estados Unidos el miércoles, cuando la extensión anterior estaba programada para expirar. Trump había extendido previamente la prohibición de TikTok tres veces después de que entrara en vigor inicialmente el 19 de enero, un día antes de que Trump asumiera el cargo.

El Gobierno de Trump anunció el lunes que finalmente se alcanzó un acuerdo entre Estados Unidos y China para mantener TikTok operativo a largo plazo en Estados Unidos.

Trump había buscado durante mucho tiempo un acuerdo difícil de alcanzar para arrebatar los activos estadounidenses de TikTok del control chino, permitiendo que un grupo de inversionistas estadounidenses lo comprara. Eso fue inaceptable para China durante meses.

Sin embargo, el Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, dijo el martes que China finalmente cedió después de la amenaza de Trump de cerrar TikTok en Estados Unidos.

“El punto de inflexión fue una llamada que el embajador (Jamieson) Greer y yo tuvimos con el presidente Trump la noche después del primer día de negociaciones, y el presidente Trump dejó en claro que estaría dispuesto a dejar que TikTok quedara fuera de servicio”, dijo Bessent a CNBC el martes.

Bessent dijo que anticipaba que Trump y Xi finalizarán un acuerdo durante una llamada telefónica programada para el viernes.

La mayor parte del acuerdo —organizar un grupo de inversionistas, liderados por estadounidenses, para comprar los activos estadounidenses de TikTok— se había completado para abril, dijo Bessent. Pero después entraron en vigor los enormes aranceles del “Día de la Liberación” de Trump, que efectivamente impusieron un embargo a todos los productos chinos, y las conversaciones sobre TikTok se detuvieron. Después de que los aranceles se redujeron y se reanudaron las conversaciones entre Estados Unidos y China, Bessent dijo que tanto Trump como Xi expresaron interés en volver a entablar conversaciones sobre TikTok.

Pero era necesario resolver detalles clave, incluidos abordar las preocupaciones de seguridad nacional de Estados Unidos y la disposición de China para aprobar el acuerdo.

“No estábamos dispuestos a sacrificar la seguridad nacional en favor del acuerdo”, dijo Bessent. “Así que pudimos llegar a una serie de acuerdos, principalmente sobre cosas que no haremos en el futuro y que no tendrán impacto en la seguridad nacional”.

Finalmente, ambas partes cedieron, y Bessent afirmó que los términos del acuerdo y los inversionistas se revelarán en los próximos días o semanas.

“El presidente Trump mostró gran liderazgo y fortaleza en lo que quería ver en este acuerdo”, dijo Bessent. “Creo que es altamente satisfactorio para los intereses de Estados Unidos”.

Bessent no discutió otro punto de influencia que Trump tenía en las negociaciones de TikTok: una reunión que China ha querido organizar entre Xi y Trump. Los funcionarios estadounidenses dijeron a CNN el lunes que un acuerdo de TikTok era un paso crucial hacia la organización de esa reunión, que podría tener lugar el próximo mes.

