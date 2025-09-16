Trump dice que EE.UU. ha “liquidado” tres barcos de Venezuela

Por Michael Williams, CNN

El presidente Donald Trump dijo que las fuerzas militares de EE.UU. han atacado tres barcos que, según él, transportaban drogas desde Venezuela. Hasta el momento, se sabía de dos embarcaciones atacadas.

El 2 de septiembre, Estados Unidos atacó un barco que, según el Gobierno, estaba vinculado a la banda Tren de Aragua, en un episodio en el que 11 personas murieron. Trump anunció el lunes en su red social Truth Social un segundo ataque contra supuestos “narcoterroristas”, que según el Gobierno mató a tres personas.

Pero durante una conversación con periodistas fuera de la Casa Blanca este martes, Trump dijo: “Liquidamos tres barcos, en realidad, no dos. Pero ustedes vieron dos”.

CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para solicitar comentarios sobre el tercer barco. También se ha puesto en contacto con el Gobierno venezolano.

Al ser consultado sobre las preocupaciones del líder venezolano por los continuos ataques de EE.UU., Trump respondió: “Bueno, yo diría esto: de inmediato, dejen de enviar al Tren de Aragua a Estados Unidos. Dejen de enviar drogas a Estados Unidos”.

Más tarde, Trump dijo: “Y el problema es que hay muy pocos barcos en el agua. No hay muchos barcos en el agua. No me puedo imaginar por qué. Ni siquiera barcos de pesca”.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este lunes que las relaciones entre su país y EE.UU. estaban “deshechas”, en medio de la escalada de tensiones en la región tras el despliegue de fuerzas navales estadounidenses.

“Yo califiqué que las relaciones de comunicación con el Gobierno de EE.UU. existían en dos canales y estaban maltrechas en su momento. Hoy, puedo anunciar que las comunicaciones están deshechas por ellos, con sus amenazas de bombas, muerte y chantaje”, dijo Maduro en una conferencia de prensa desde Caracas.

Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, enfrentados desde hace años y sin relaciones formales desde 2019, no han parado de crecer desde que en julio la Casa Blanca designó al Cartel de los Soles, un presunto grupo narcocriminal que Washington vincula al Gobierno de Venzuela, como organización terrorista.

Maduro y su Gobierno han negado estas acusaciones, pero semanas después Estados Unidos anunció el despliegue de numerosos buques de guerra en el Caribe y América Latina en un operación contra los carteles y el narcotráfico, y en su primera acción la flota destruyó una lancha presuntamente cargada con drogas.

Venezuela, por su parte, anunció la movilización de milicias, y el lunes Maduro dijo que en total se habían desplegado 2,5 millones de efectivos, entre militares y milicianos. CNN no pudo verificar esas cifras.

