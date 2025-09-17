La fiscalía solicita la pena de muerte para el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk. Conclusiones clave sobre los cargos

Por Danya Gainor, CNN

Los fiscales acusaron este martes a Tyler Robinson, sospechoso de matar al destacado activista político conservador Charlie Kirk, de homicidio agravado y anunciaron que buscarían la pena de muerte.

El asesinato de Kirk hace seis días durante un evento en la Universidad del Valle de Utah conmocionó a todo el país y es el último incidente de violencia que desgarra la política estadounidense.

La fiscalía del condado de Utah acusó a Robinson mediante un documento informativo en lugar de una acusación formal. Un documento judicial informativo permite a la fiscalía acusar directamente a alguien y requiere una audiencia de causa probable, durante la cual un juez determina si existen pruebas suficientes para proceder.

El documento de acusación contra el sospechoso, de 22 años, describe la evidencia recopilada por los investigadores, incluido el ADN de la presunta arma homicida y una confesión enviada por mensaje de texto.

A continuación se presentan las conclusiones más importantes del documento de acusación.

El documento de acusación afirma que Robinson atacó intencionalmente a Kirk debido a su creencia o percepción sobre las expresiones políticas de Charlie Kirk. Si bien la fiscalía no detalló específicamente qué motivó a Robinson a perpetrar el atentado del 10 de septiembre, el documento de acusación proporcionó algunas pistas.

En conversaciones separadas con su compañero de habitación y su familia, Robinson compartió que Kirk “difunde demasiado odio” y que él “ya estaba harto de su odio”, dice el documento.

El documento también indica que la madre del sospechoso declaró a los investigadores que, “durante el último año, aproximadamente, Robinson se había vuelto más político y había empezado a inclinarse más hacia la izquierda, adoptando una postura más pro-gay y pro-derechos trans. Declaró que Robinson empezó a salir con su compañero de piso, un hombre biológico en transición de género”.

Además del homicidio agravado, los fiscales describieron otros seis cargos contra Robinson.

Se enfrenta a dos cargos de obstrucción de la justicia después de ocultar o retirar “el arma de fuego utilizada para dispararle a Charlie Kirk”, y después de que supuestamente “destruyó, ocultó o se quitó la ropa que llevaba puesta durante el tiroteo”, según el documento.

Robinson también enfrenta un cargo por descarga agravada de arma de fuego y un cargo por comisión de un delito violento en presencia de un menor.

Los fiscales presentaron dos cargos de manipulación de testigos por ordenarle a su compañero de habitación que borrara mensajes de texto “incriminatorios” y que permaneciera en silencio si la policía lo interrogaba, según el expediente judicial.

El día del tiroteo, Robinson le envió un mensaje a su compañero de piso, no identificado, diciéndole: “Deja lo que estés haciendo y mira debajo de mi teclado”, según el documento de acusación. El compañero encontró una nota que decía: “Tuve la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y voy a aprovecharla”.

El compañero de piso informó a la policía sobre los mensajes y se los entregó, según la fiscalía.

Tras leer la nota bajo el teclado, el compañero de piso respondió: “¿Qué?”, ​​según el expediente. “¿Estás bromeando, verdad?”.

Robinson se disculpó por involucrar a su compañero de habitación después de decir que “esperaba mantener este secreto hasta morir de viejo”, según el documento.

Cuando su compañero de piso le preguntó por qué le disparó a Kirk, el acta de acusación indica que Robinson respondió: “Ya estaba harto de su odio. Hay odios que no se pueden negociar”. Le dijo a su compañero de piso que llevaba más de una semana planeando el ataque, según la acusación.

Robinson también había enviado un mensaje de texto diciendo que planeaba recuperar el rifle que había dejado envuelto en una toalla en un “punto de entrega” y que estaba “preocupado por lo que haría mi viejo si no le devolvía el rifle a mi abuelo”, según el documento de acusación.

Más tarde, Robinson le envió un mensaje de texto a su compañero de habitación, ordenándole que “eliminara este intercambio”, antes de decir que planeaba entregarse “voluntariamente”, según el documento.

“No concedas entrevistas ni hagas comentarios”, escribió Robinson a su compañero de piso, según el documento de acusación. “Si algún policía te hace preguntas, pide un abogado y guarda silencio”.

Un agente de la policía universitaria comenzó a buscar posibles posiciones de disparo justo después de que se escuchó la descarga, según el documento de acusación. Llegó a situarse junto a un paseo público en una “zona de techo”, a unos 150 metros de donde Kirk estaba sentado para el evento, que presentaba marcas “consistentes con que un francotirador habría estado tumbado”.

La policía vio a una persona en un video de vigilancia con ropa oscura cruzando el paseo público y saltando al techo alrededor de las 12:15 p.m., según el documento de acusación. El individuo luego sale del campo de visión de la cámara, pero fue captado poco después corriendo por el techo y después se arrastra hasta una “posición de disparo en decúbito prono” donde el oficial encontró las marcas, abunda el expediente.

Tras el disparo, de acuerdo con el acta de acusación, el video muestra al individuo levantándose y corriendo por el tejado con un objeto que se asemejaba a un rifle. La persona baja del tejado, dejando caer el objeto al tocar el suelo, antes de volver a levantarlo y correr hacia el extremo noreste del campus, donde se adentra en una zona boscosa. Allí, los investigadores encontraron el rifle envuelto en una toalla.

La policía determinó que el sospechoso había ingresado al campus universitario desde el norte alrededor de las 11:51 a.m. de ese día, caminando con un “paso inusual” en su pierna derecha “compatible con un rifle escondido en sus pantalones”, recoge el expediente.

En la zona boscosa cercana al campus de la UVU, los investigadores localizaron un rifle de cerrojo con un cartucho disparado y tres cartuchos sin disparar, envuelto en una toalla, explica el acta de acusación. El tipo de rifle y los cartuchos disparados coincidían con los hechos observados por los agentes en el momento del tiroteo e inmediatamente después.

Se determinó que el arma era un rifle de cerrojo Mauser Modelo 98 calibre .30-06, equipado con una mira telescópica, según documentos judiciales. La toalla, el rifle y la munición fueron enviados a análisis forense.

“Se encontró ADN consistente con el de Robinson en el gatillo, otras partes del rifle, el casquillo del cartucho disparado, dos de los tres cartuchos sin disparar y la toalla”, indica el documento de acusación.

Cada bala dentro del rifle tenía mensajes únicos grabados en los casquillos, que, según Robinson en los mensajes de texto que le envió a su compañero de habitación, eran “en su mayoría un gran meme”, se lee en el documento de acusación.

“¿Recuerdas cómo grababa balas?”, dice el documento que Robinson le preguntó a su compañero de piso el día del tiroteo. “Esos malditos mensajes son en su mayoría un gran meme”.

La frase “NoTices Bulge OWO What’s This?” estaba grabada en la bala disparada, según el expediente. Robinson escribió a su compañero de cuarto: “Si veo ‘notices bulge uwu’ en fox news me puede dar un derrame,” según el documento de acusación.

“UwU” normalmente denota un emoticono afectuoso en texto.

En una etapa anterior de la investigación, las autoridades señalaron lo que describieron como mensajes antifascistas grabados en algunas de las vainas como posible evidencia de un motivo político.

Una bala tenía la inscripción “¡Eh, fascista! ¡Atrapa!”, de acuerdo con el expediente, un mensaje que el gobernador de Utah, Spencer Cox, manifestó el viernes “habla por sí solo”.

La madre de Robinson dijo a la policía que en el último año, aproximadamente, “Robinson se había vuelto más político y había comenzado a inclinarse más hacia la izquierda”, según el expediente.

Pero otros mensajes en los casquillos de bala incluían una mezcla de memes y alusiones a videojuegos, recoge el documento, lo que sugiere una inmersión profunda en un mundo en línea empapado de ironía donde los significados pueden ser difíciles de descifrar con precisión.

Aproximadamente 33 horas después del tiroteo, Robinson se entregó a la Oficina del Sheriff del Condado de Washington con sus padres y un amigo de la familia, consigna el documento de acusación.

Ese mismo día, la madre de Robinson creyó reconocer a su hijo en una foto de vigilancia del sospechoso en las noticias, expone el expediente.

El padre de Robinson también lo pensó y declaró a las autoridades que la descripción policial de la presunta arma homicida “coincidía con un rifle que le regalaron a su hijo”, explica el documento.

El padre de Robinson le envió un mensaje de texto a su hijo pidiéndole una foto del rifle, según el acta de acusación. Al no obtener respuesta, habló con Robinson por teléfono.

“Robinson insinuó que planeaba suicidarse”, decía el expediente sobre su conversación. “Los padres de Robinson lograron convencerlo de reunirse en su casa”.

Robinson “insinuó a sus padres que él era el tirador”, según el documento de acusación, diciéndoles: “Hay demasiada maldad y el tipo [Charlie Kirk] difunde demasiado odio”.

La familia habló sobre la posibilidad de que Robinson se entregara, y sus padres lo convencieron de hablar con su amigo, un ayudante del sheriff retirado, recoge el expediente. “El amigo de la familia se reunió con Robinson y sus padres y lo convencieron de que se entregara”.

El amigo de la familia indicó a la policía que alentó a Robinson a traer evidencia con él cuando se entregó para evitar una búsqueda policial en la casa de sus padres, y agregó que Robinson le comentó que se había deshecho de la ropa que llevaba puesta durante el ataque, aparece en el documento de acusación.

Esta historia ha sido actualizada con información adicional.

