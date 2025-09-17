Vance afirma que quienes celebran la muerte de Charlie Kirk deberían enfrentar consecuencias mientras critica a la izquierda

Por Kaanita Iyer, CNN

El vicepresidente J.D. Vance redobló este miércoles sus críticas a la izquierda tras el asesinato de Charlie Kirk y advirtió que la Primera Enmienda no protege de las consecuencias a quienes supuestamente celebraron la muerte del activista conservador, al tiempo que reafirmó la determinación de la Casa Blanca de perseguir a las organizaciones de tendencia progresista que, según afirma, están incitando a la violencia.

“La Primera Enmienda protege muchas expresiones repugnantes, pero si celebras la muerte de Charlie Kirk, no deberías estar protegido de ser despedido por ser una persona repugnante”, declaró Vance a Fox News. “Si eres profesor universitario y te beneficias del dinero de los contribuyentes estadounidenses, no deberías celebrar la muerte de Charlie Kirk. Si lo haces, quizás deberías perder tu trabajo o tu universidad debería afrontar una pérdida de financiación”.

Vance añadió: “Si eres el tipo de persona que piensa que Charlie Kirk fue asesinado justificadamente, a veces el Gobierno no puede hacer nada al respecto. Pero sabes quién sí puede hacer algo: la sociedad civil. De hecho, me ha complacido ver a toda esta gente levantarse y decir: ‘Sí, tenemos libertad de expresión y sí, tenemos libertad de debate, pero si estás celebrando la muerte de un joven padre, debes pagar las consecuencias por ello’”.

La Primera Enmienda no protege universalmente a las personas de las consecuencias profesionales por decir algo ofensivo.

Sin embargo, tras el asesinato de Kirk, la administración Trump ha indicado que pretende investigar o tomar otras medidas contra grupos progresistas, lo que los críticos consideran un intento de reprimir la libertad de expresión y la disidencia.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, declaró a principios de esta semana que el Gobierno perseguiría a quienes incitan al odio, aunque posteriormente pareció retractarse.

Los comentarios de Vance, en particular sus amenazas sobre la financiación federal a las universidades, reflejan cómo la administración podría utilizar las herramientas del Gobierno para impulsar esa iniciativa.

Vance continuó diciendo que ha habido conversaciones dentro de la administración sobre la posibilidad de atacar a las organizaciones que, según él, financian la violencia política de izquierda.

“Estamos trabajando muy duro para garantizar que las redes de financiación de la violencia de izquierda, las redes de radicalización de la violencia de izquierda, si alientan o financian a sus compatriotas estadounidenses o a cualquier otra persona a cometer actos de violencia porque no están de acuerdo con el discurso político, serán tratados como una organización terrorista y los perseguiremos”, dijo el vicepresidente.

Los comentarios de Vance coincidieron con el anuncio del presidente Donald Trump de que designará a Antifa, un movimiento antifascismo de extrema izquierda, como una organización terrorista.

Vance también se hizo eco de los comentarios de Trump de la semana pasada de que los radicales de izquierda “son el problema”, lo que implica que los radicales de derecha no lo son.

“La idea de que la violencia de izquierda y la violencia de derecha en 2025 en Estados Unidos sean iguales es absurda”, dijo Vance este miércoles.

Cuando se le preguntó sobre los llamados de los demócratas para bajar la temperatura, Vance dijo: “Sí, por supuesto, sin duda, bajemos la temperatura. Pero si quieres bajar la temperatura y eres de centro-izquierda, lo primero y más importante que puedes hacer es mirarte al espejo”.

El vicepresidente compartió en la entrevista que fue él quien le contó a Trump sobre el fallecimiento de Kirk.

“El presidente es muy estoico, pero estaba claramente molesto”, dijo Vance sobre la reacción de Trump a la noticia. “Simplemente se quedó en silencio y dejó que la situación se asimilara un poco, y luego simplemente negó con la cabeza y dijo: ‘Vaya, sí que lo es… era un buen tipo y lo queríamos de verdad’”.

Vance también le dio crédito a Kirk por apoyarlo a lo largo de su carrera política, diciendo: “No sería el vicepresidente de Estados Unidos si no fuera por Charlie Kirk”.

“Aparte de Donald Trump, no puedo pensar en una sola persona que merezca más crédito”, dijo Vance, señalando el apoyo de Kirk durante sus primarias para el Senado y al defender que Vance fuera el candidato a vicepresidente.

Cuando se le preguntó si apoya televisar el juicio de Tyler Robinson, el sospechoso del tiroteo de Kirk, Vance dijo: “Me parece una buena idea”.

