Skip to Content
CNN - Spanish

¿Cómo se llegó a la suspensión del show Jimmy Kimmel? Aquí una cronología

By
New
Published 4:10 PM

Por Alex Leeds Matthews y Brian Stelter, CNN

Solo unas horas antes de que este miércoles se grabara “Jimmy Kimmel Live!”, ABC sorprendió a Hollywood y a EE.UU. al retirar “indefinidamente” del aire al programa y a su famoso presentador. La medida representa la novedad más reciente en una disputa entre los comediantes de los programas nocturnos y el Gobierno de Trump.

Esta es una cronología de lo que sucedió antes de la suspensión del programa de Kimmel:

The-CNN-Wire
™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Article Topic Follows: CNN - Spanish

Jump to comments ↓

CNN Newsource

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content