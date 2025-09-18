El Congreso de Brasil acelera un proyecto de ley de aministía que podría beneficiar a Jair Bolsonaro

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este miércoles la adopción de un “régimen de urgencia” para la votación de un proyecto de ley que para concederle amnistía a los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro que asaltaron las sedes de los tres podres en Brasilia en 2023 y que podría ser modificado para beneficiar también al exmandatario, condenado la semana pasada por intento de golpe de Estado.

La medida, que envía directamente el proyecto al pleno de la Cámara sin pasar por comisión, fue votada por amplia mayoría (311 a favor, 163 en contra y 7 abstenciones) horas después de que los médicos de Bolsonaro informen que le diagnosticaron un cáncer de piel en estado temprano.

Varios legisladores de la oposición venían pidiendo que la iniciativa de amnistía tenga prioridad y fue acogida por el presidente de la Cámara Baja, Hugo Motta.

El texto beneficia a aquellos que participaron en los actos vandálicos del 8 de enero, pero está sujeto a modificaciones que podrían extender la amnistía a otros condenados por golpismo. Más de 600 personas han sido sentenciadas por ese asedio.

Motta dijo que este jueves será nominado un relator (quien podría hacer las modificaciones al texto) y sostuvo que buscará construir un proyecto que “busque la pacificación nacional y el respeto a las instituciones”.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, declaró este miércoles que en caso de que el Congreso apruebe el proyecto y se la envíe para sanción, él la vetará.

“Si me la envían para vetar, puede estar seguro de que la vetaré”, dijo en entrevista con BBC News.

El expresidente, de 70 años, fue condenado a 27 años de cárcel por los cargos de tentativa de golpe y organización criminal, abolición violenta del Estado democrático de derecho, daño al patrimonio público y deterioro de bienes protegidos. El líder ultraderechista está actualmente bajo prisión domiciliaria y puede apelar la sentencia ante el pleno del Supremo Tribunal Federal.

Bolsonaro fue hospitalizado de urgencia el martes y dado de alta el miércoles. De acuerdo a los médicos, ingresó con un cuadro de “anemia persistente y alteración de la función renal”, que le causaron una crisis de vómitos, mareos y presión baja.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de EFE