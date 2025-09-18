Mariquitas de mar y un feto de ballena piloto: mira las imágenes ganadoras del concurso Fotógrafo del Océano del Año 2025

Por Jack Guy

Una imagen fascinante de dos diminutas pero vibrantes “mariquitas del mar” ganó el premio Fotógrafo del Océano del Año 2025.

Tomada por el fotógrafo Yury Ivanov, radicado en Indonesia, en su sitio de buceo local en Bali, la fotografía ganadora muestra a dos anfípodos, que miden apenas tres milímetros de alto, descansando sobre un trozo de coral, según un comunicado de prensa de los organizadores del concurso, Oceanographic Magazine y Blancpain, publicado el jueves.

“Se requirió mucha paciencia y precisión para componer e iluminar la toma correctamente”, dijo Ivanov en un comunicado. “El resultado revela una visión íntima de la vida submarina que a menudo pasa desapercibida”.

Ganar el concurso “es una sensación increíble”, agregó Ivanov. “Este premio no es solo sobre una imagen, sino sobre celebrar al propio océano: su fragilidad, su diversidad y su extraordinario poder para inspirarnos”.

Su fotografía fue elegida como la ganadora absoluta entre más de 15.000 imágenes enviadas por fotógrafos de todo el mundo, y también se seleccionaron nueve ganadores en distintas categorías.

Entre los ganadores de categoría se encuentra una impactante imagen de una moto acuática navegando enormes olas en el famoso lugar de surf Nazaré, en Portugal; una imagen conmovedora de un feto de una ballena piloto de aleta larga bajo el cuerpo de su madre muerta durante la temporada de caza de ballenas en las Islas Feroe; y una hermosa foto de una hembra de gobio pigmeo amarillo liberando larvas recién nacidas desde su boca.

“Los ganadores de este año del Fotógrafo del Océano del Año nos recuerdan que la fotografía es más que arte: es un puente. Sus imágenes conectan a las personas con el océano de formas que las palabras no pueden, llegando a quienes quizás nunca buceen en él o naveguen sobre él, pero cuyas vidas están profundamente entrelazadas con él”, dijo Will Harrison, director de Fotógrafo del Océano del Año, en el comunicado.

“En un momento de urgencia planetaria, los fotógrafos de este año invitan al mundo a ver, sentir y, en última instancia, a cuidar. Su trabajo es fundamental, porque protegemos lo que entendemos”, añadió.

Las fotografías ganadoras formarán parte de una exposición del Fotógrafo del Océano del Año, que tendrá su primera parada en el Museo Marítimo Nacional de Australia, en Sídney, a partir del 6 de noviembre.

