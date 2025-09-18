Trump dice que “no parece” que sea momento para un alto el fuego entre Rusia y Ucrania

Por Alejandra Jaramillo, CNN

Cuando se le preguntó si era el momento adecuado para un alto el fuego entre Rusia y Ucrania, el presidente Donald Trump dijo a los periodistas a bordo del Air Force One: “No parece”, antes de agregar: “pero en el momento adecuado, si tengo que hacerlo, será duro”.

Y al preguntarle si el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, le habló sobre Ucrania durante su reunión más temprano ese día, Trump afirmó que Starmer había estado “un poco avergonzado” de que los países europeos compren petróleo ruso.

“Un poco avergonzado”, dijo Trump, “de que descubrí que Europa, ya sabes, países de la OTAN, países de la UE, puedes llamarlos de cualquier forma, porque son muy similares, que los descubrí comprando petróleo a Rusia”, dijo Trump.

Según Trump, Starmer dijo: “Eso no está bien”.

“Agradezco que él dijera eso”, dijo Trump, agregando que Starmer no es “uno de los culpables” cuyo país compra petróleo ruso.

Trump emitió un ultimátum a los países de la OTAN el fin de semana pasado, diciendo que EE.UU. impondrá sanciones “importantes” a Rusia solo cuando ellos acepten hacer lo mismo y dejen de comprar petróleo de Rusia.

Más temprano el jueves, Trump se mostró más optimista sobre un posible fin de los combates durante la conferencia de prensa conjunta de los líderes.

“La situación con Rusia, espero que tengamos buenas noticias para ustedes pronto”, dijo Trump mientras estaba junto a Starmer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, lo “decepcionó” durante las negociaciones para poner fin al conflicto en Ucrania, con lo que dejó en evidencia una evaluación pesimista de lo sucedido hasta ahora.

“Pensé que sería más fácil por mi relación con el presidente (Vladimir) Putin”, dijo después de destacar los conflictos en los que ha tenido más éxito en terminar. “Él me ha decepcionado. Realmente me ha decepcionado”, continuó Trump.

Una serie de cumbres de alto perfil celebradas en el último mes —con Putin en Alaska y con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y una serie de líderes europeos en la Casa Blanca— parecieron resultar en pocos avances en las negociaciones para poner fin a la guerra.

Pero Trump dijo que eventualmente tendrá éxito.

“(El conflicto entre) Rusia y Ucrania se resolverá, pero nunca se sabe en la guerra”, dijo. “La guerra es diferente. Suceden cosas que son totalmente opuestas a lo que uno piensa. Uno pensaba que iba a ser fácil o a ser difícil y resulta ser lo contrario”.

Con información de Christian Edwards y Betsy Klein, de CNN.