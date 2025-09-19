Alcalde de un pueblo al oeste de Chicago afirma que agentes federales le lanzaron gas lacrimógeno durante protesta contra ICE

Por Alisha Ebrahimji, CNN

Un alcalde demócrata que se postulaba al Congreso por Illinois fue rociado con gas lacrimógeno la mañana de este viernes durante una pequeña protesta frente a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en las afueras de Chicago, según declaró él mismo.

Al menos otra persona, que se identificó en redes sociales como Kat Abughazaleh, una experiodista que también se postula para el Congreso, cayó al suelo durante el enfrentamiento después de que un agente federal vestido con uniforme de camuflaje, con el rostro completamente cubierto, lentes de sol y casco, la empujara, según muestra un video de la cadena WBBM, afiliada de CNN.

Cuando Abughazaleh y otras personas dijeron: “No pueden secuestrar a nuestros vecinos”, los agentes federales “salieron con toda su fuerza, con equipo de combate completo”, declaró a WBBM tras el incidente, y añadió que los manifestantes desarmados que llevaban pancartas se encontraron con agentes federales que disparaban bolas de gas pimienta al suelo.

“Sí, voy a tener un moretón en el costado, pero nada de lo que estamos viviendo aquí se puede comparar con lo que están pasando las personas que están atrapadas en esas instalaciones”, dijo. “No deberían estar allí más de 12 horas. Los retienen durante días o semanas. Tenemos que conseguir que lo cierren”.

CNN se puso en contacto con Abughazaleh.

Las instalaciones de la pequeña ciudad de Broadview han sido objeto de pequeñas protestas desde que sus dirigentes se enteraron a principios de septiembre de que “pronto se pondrá en marcha una campaña de aplicación de la ley a gran escala” como parte de la amplia agenda de inmigración que ayudó a asegurar un segundo mandato al presidente Donald Trump, pero a la que se oponen la mayoría de los estadounidenses.

“Estoy de vuelta en las instalaciones del ICE en Broadview, donde hace unos minutos participé en una protesta”, dice el alcalde de Evanston, Daniel Biss, en un video publicado la mañana del viernes en su cuenta de X. “No solo vinieron con armas y violencia, haciendo alarde de su fuerza y embistiéndonos con una furgoneta, sino que además nos lanzaron gases lacrimógenos, y tengo que decirles que fue aterrador”.

“Era imposible respirar y daba mucho, mucho miedo”, continúa. “Pero la cuestión es que están intentando intimidarnos, impedir que nos levantemos y formemos parte de una resistencia no violenta, y no nos dejaremos intimidar”.

“Pero la cuestión es que están tratando de intimidarnos, de impedir que nos levantemos y formemos parte de una resistencia no violenta, y no nos dejaremos intimidar”, continúa.

El Departamento de Seguridad Nacional condenó a los manifestantes: “Los políticos desesperados quieren sus 15 minutos de fama y están dispuestos a hacerlo a costa de nuestras fuerzas del orden”, publicó la agencia en X este viernes, junto a un video de una noticia sobre una protesta contra el ICE en Chicago. “Los están poniendo en mayor riesgo para salir en la televisión, solo para conseguir un tuit viral. Es bastante despreciable”.

Las protestas frente a las instalaciones de Broadview continuaron este viernes al mediodía, con un grupo pequeño de manifestantes sosteniendo carteles y teléfonos móviles frente a una valla rodeada con alambre de púas, según muestra un video de la escena. Se espera que continúen durante la noche de este viernes, informó WBBM.

Evanston es un bastión progresista y sede de la Universidad Northwestern, a unos 24 kilómetros al norte del Loop de Chicago y a unos 48 kilómetros de Broadview.

CNN se ha puesto en contacto con la oficina de Biss y con ICE.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.