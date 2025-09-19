En un impresionante operativo, Hernán Bermúdez llegó a México y quedó detenido en una prisión de máxima seguridad

Por EFE

El exsecretario de Seguridad del estado mexicano de Tabasco Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal La Barredora -vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG)-, fue ingresado este jueves en el penal de máxima seguridad El Altiplano, en el Estado de México, tras su expulsión de Paraguay el miércoles.

Después de más de un día de viaje, que incluyó una parada de más de 12 horas en Bogotá, Bermúdez Requena arribó la noche de este jueves al Aeropuerto Internacional de Toluca, capital del Estado de México (centro), tras una escala en Chiapas (sur).

A su llegada a Toluca, a Hernán ‘N’ -alias ‘el Abuelo’ o ‘Comandante H’- se le cumplimentó una orden de aprehensión por su posible participación en los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, según informaron fuentes de seguridad.

Alrededor de las 23:00 hora local (07:00 GMT del viernes), el detenido fue recluido en el Centro Federal de Reinserción Social No. 1, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.

El acusado enfrenta una segunda orden de aprensión por los delitos de delincuencia organizada y secuestro, recién emitida por un juez federal, la cual fue cumplimentada tras su ingreso al penal, según los primeros reportes.

El exfuncionario mexicano estuvo casi cinco días preso en Paraguay, luego de ser arrestado el 12 de septiembre pasado en una vivienda lujosa en un barrio cerrado de la ciudad de Mariano Roque Alonso, en las afueras de Asunción.

El miércoles, las autoridades paraguayas confirmaron la expulsión de Bermúdez Requena, -quien buscaba evitar la extradición a México-, luego de que se confirmó que su ingreso y estancia en Paraguay era “irregular”.

Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad de Tabasco (sureste mexicano), durante la gestión del entonces gobernador del estado Adán Augusto López Hernández (2019-2021), quien ahora es senador del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), tras haberse desempeñado como secretario de Gobernación (Interior) con el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Hernan ‘N’ contaba con una orden de aprehensión desde febrero pasado por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en Tabasco, además de un ficha roja de la Interpol, confirmada en julio por las autoridades mexicanas.

‘El Abuelo’ o ‘Comandante H’ es uno de los presuntos líderes de la ‘La Barredora’, célula criminal dedicada a delitos como narcomenudeo y extorsión, vinculada al CJNG, uno de los seis cárteles mexicanos que Estados Unidos designó como terroristas en febrero.

Según la información de inteligencia, el exfuncionario habría tenido vínculos con criminales desde 1999 y un posible arresto en 2006 por la ejecución de un ganadero.

De acuerdo con las autoridades paraguayas, Bermúdez Requena pretendía instalar sus operaciones en Paraguay, a donde ingresó ilegalmente desde Brasil en una fecha no determinada.

