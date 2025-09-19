Gobierno de Venezuela debe “plantear soluciones” y no insistir en que “el país va hacia una guerra”, dice opositor Capriles

Por CNN en Español

El excandidato presidencial opositor Henrique Capriles dijo este viernes que el Gobierno de Venezuela debería “plantear soluciones diplomáticas” en la escalada de tensiones que tiene con Estados Unidos, pues hasta ahora —afirmó— prevalecen los mensajes del Gobierno venezolano de que el país “va hacia una guerra”.

Capriles, uno de los dirigentes más visibles de la oposición venezolana, hizo estas declaraciones en un encuentro con medios, entre los que estuvo CNN, mientras se cumple una semana más de tensión política entre Venezuela y Estados Unidos.

Las tensiones se han derivado del despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe con el argumento de combatir al narcotráfico, que Venezuela considera una amenaza para su soberanía y al que ha respondido con sus propias maniobras. En semanas recientes, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó a los ciudadanos a alistarse como reservistas y anunció que se les adiestrará en el uso de armas.

Para Capriles, Venezuela envía mensajes encontrados pues, por un lado, dice que no quiere un conflicto con Estados Unidos pero, por el otro, da señales de que se prepara para ello.

“El mensaje del Gobierno además es como: ‘No quieres la guerra, pero estás preparando el país para la guerra’. Entonces, ¿qué señales estás dando que efectivamente no quieres la guerra?”, dijo Capriles, y apuntó a “empezar a plantear soluciones diplomáticas, políticas sobre la mesa, que es lo que no hace Maduro”.

También consideró que un eventual encuentro entre el mandatario venezolano y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ayudaría a salir de “este juego trancado”.

“Lo cierto es que, en este momento, el clima que hay en el país, prendes la televisión y tú lo único que ves del Gobierno no es hablando del salario, hablando de los hospitales, sino es convocando al país a movilizarse porque el país va hacia una guerra”, señaló.

Más temprano, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, dijo que Estados Unidos está llevando a cabo una “guerra no declarada” contra su país, una declaración que contrasta con palabras que el enviado de Trump para misiones especiales, Richard Grenell, dio esta semana en Paraguay.

Durante su intervención en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en Asunción, Grenell aseguró que aún confía en que Estados Unidos alcanzará un acuerdo con Venezuela y en “evitar la guerra”.

