Jon Stewart y Stephen Colbert defienden a Jimmy Kimmel y a la libertad de expresión

Stephen Colbert y Jon Stewart defendieron a Jimmy Kimmel y a la libertad de expresión durante sus programas del jueves por la noche, después de que ABC suspendiera indefinidamente su popular programa nocturno en medio de una controversia por comentarios realizados por el veterano presentador sobre la investigación del presunto asesino de Charlie Kirk.

“Jimmy, te apoyo a ti y a tu equipo al 100 %”, dijo Colbert a su audiencia en “The Late Show With Stephen Colbert”. “Esto es una censura descarada”, dijo, y añadió: “Esta noche, todos somos Jimmy Kimmel”.

Jon Stewart, quien normalmente solo presenta “The Daily Show” los lunes, hizo una aparición especial el jueves, en la que también abordó el tema de la libertad de expresión.

“Puede que lo llamen ‘libertad de expresión’ en la Vieja y Alegre Inglaterra, pero en Estados Unidos tenemos algo llamado la Primera Enmienda”, dijo Stewart después de mostrar un clip en el que un periodista británico le preguntaba al presidente Donald Trump sobre la suspensión de Kimmel durante una visita de Estado al Reino Unido a principios de esta semana.

ABC, que es propiedad de Disney, tomó la decisión abrupta de retirar el programa nocturno de Kimmel, “Jimmy Kimmel Live!”, el miércoles por la noche tras la presión pública del presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), Brendan Carr, y de las filiales de ABC.

Kimmel aún no ha hecho comentarios sobre la suspensión. El jueves, multitudes se reunieron fuera del estudio de Disney en Burbank, California, para protestar contra la decisión de la cadena de sacar del aire su programa.

Trump ha elogiado desde entonces la decisión de ABC de suspender el programa de Kimmel y dijo el jueves que las licencias de transmisión de las cadenas podrían ser revocadas por emitir información negativa sobre él.

“Gané los siete estados clave, el voto popular, gané todo”, dijo Trump, refiriéndose a las elecciones de 2024. “Y están 97 % en contra, me dan pura mala publicidad”, añadió, sin aportar pruebas.

“Quiero decir, tienen una licencia, (pero) creo que tal vez debería quitárselas”, dijo Trump.

En un set decorado con oro, Stewart rindió deferencia de manera satírica y repetida a Trump, llamándolo “su señoría” y “padre”. Evitó intencionadamente posibles ofensas, como estar en desacuerdo con el presidente o cualquiera de sus seguidores, y en tono de broma pidió silencio a su audiencia si abucheaban.

Stewart, cuyo programa se transmite en Comedy Central, ha sido crítico con la decisión de la empresa matriz de la cadena, Paramount, de cancelar “The Late Show with Stephen Colbert”.

“Nuestro gran Gobierno ha establecido reglas muy claras sobre la libertad de expresión. Ahora, algunos detractores podrían argumentar que las preocupaciones del Gobierno sobre la libertad de expresión son simplemente una estratagema cínica, una artimaña insípida, una cortina de humo para ocultar una consolidación de poder sin precedentes y una intimidación unitaria, sin principios y fríamente antitética a cualquier experimento de gobierno republicano constitucional. Algunos dirían eso, yo no. A mí me parece genial”, dijo Stewart con una sonrisa forzada.

El presentador nocturno de NBC, Seth Meyers, adoptó un enfoque similar, efusivo con Trump.

“Siempre he admirado y respetado al señor Trump. Siempre he creído que era un visionario, un innovador, un gran presidente, aún un mejor golfista, y si alguna vez me han visto decir algo negativo sobre él, eso fue IA”, dijo Meyers el jueves.

Otro presentador nocturno de NBC, Jimmy Fallon, se refirió el jueves al tema y dijo que la decisión de ABC dejó a “todos pensando WTF”.

“Para ser honesto con todos ustedes, no sé qué está pasando, y nadie lo sabe. Pero sí conozco a Jimmy Kimmel, y es un tipo decente, divertido y cariñoso, y espero que regrese”, dijo en “The Tonight Show with Jimmy Fallon”.

Trump habló a bordo del Air Force One durante su viaje de regreso desde el Reino Unido. Allí dijo que apoya las decisiones de la Comisión Federal de Comunicaciones sobre licencias, y sugirió que las cadenas deberían hacer solicitudes para recuperarlas periódicamente. Más tarde añadió que no emitir puntos de vista conservadores podría ser un motivo para retirar las licencias de las cadenas.

“Eso es algo de lo que también se debería hablar en cuanto a licencias. Cuando tienes una cadena y tienes programas nocturnos y lo único que hacen es atacar a Trump… eso es todo lo que hacen”, dijo. “Si miras para atrás, supongo que no han tenido a un conservador en años (…), alguien dijo eso, pero cuando retrocedes y miras, lo único que han hecho es atacar a Trump. Y tienen licencia. No tienen permitido hacer eso”.

Trump dijo que dejaría la decisión a Brendan Carr, el presidente de la FCC en el centro de la controversia de Jimmy Kimmel de esta semana.

Después de los comentarios de Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk esta semana, Carr le dijo al podcaster de derecha Benny Johnson que las declaraciones del presentador nocturno constituían “la conducta más enfermiza posible”, y sugirió que la FCC podría revocar las licencias de las afiliadas de ABC como una forma de obligar a Disney a castigar a Kimmel.

Con información de Kevin Liptak, Brian Stelter, Tori B. Powell y Natasha Chen, de CNN.

