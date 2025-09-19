Nombran a Erika Kirk CEO de Turning Point USA

Por Michael Williams, CNN

Erika Kirk fue nombrada CEO de Turning Point USA, asumiendo el control de la organización que su marido, Charlie Kirk, ayudó a fundar y dirigió hasta su asesinato la semana pasada.

La decisión fue anunciada este jueves por la junta directiva de la organización en X. La publicación decía que Charlie Kirk había dejado en claro en discusiones previas que “esto es lo que quería en caso de su muerte”.

“No nos rendiremos ni nos doblegaremos ante el mal”, declararon los miembros de la junta en un comunicado. “Seguiremos adelante”.

Charlie Kirk cofundó Turning Point USA en 2012 y la transformó en una de las organizaciones conservadoras más influyentes, a la que se le atribuye el mérito de galvanizar a los jóvenes hacia el movimiento MAGA de Donald Trump.

En sus primeros comentarios desde el asesinato de su esposo, Kirk dijo que estaba comprometida a continuar el trabajo de su esposo y su legado.

“A todos los que nos escuchan esta noche en todo Estados Unidos: el movimiento que construyó mi marido no morirá”, dijo Kirk en sus comentarios del 12 de septiembre.

“La misión de mi marido no terminará, ni siquiera por un momento”, aseguró, y prometió continuar la gira American Comeback Tour por los campus universitarios programada para este otoño.

Nacida como Erika Frantzve, Kirk, de 36 años, fue criada en Scottsdale, Arizona, por su madre tras el divorcio de sus padres cuando era niña. Estudió ciencias políticas en la Universidad Estatal de Arizona y jugó baloncesto durante un breve periodo en la NCAA. Ganó el concurso Miss Arizona USA en 2012.

Los Kirk se comprometieron en 2020 y se casaron al año siguiente. Tuvieron dos hijos pequeños.

