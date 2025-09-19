Trump presenta programa de “tarjeta dorada” que acelera visas de inmigrantes por una tarifa elevada

Por Adam Cancryn, CNN

El presidente Donald Trump presentó hoy su política de inmigración de “tarjeta dorada” largamente prometida que, según dijo, aceleraría las visas para ciertos inmigrantes a cambio de una tarifa elevada.

La nueva vía permitirá a extranjeros pagar US$ 1 millón para acelerar su solicitud de visa, o que las empresas paguen US$ 2 millones para patrocinar a un trabajador extranjero que deseen traer a Estados Unidos.

“Van a gastar mucho dinero para entrar”, dijo Trump en la Oficina Oval, antes de firmar un decreto que ordena la creación de este camino. “Una corporación va a pagar US$ 2 millones y eso va a recaudar miles de millones de dólares”.

El llamado programa de tarjeta dorada está destinado a reorientar una parte importante del sistema de inmigración del país para permitir principalmente la entrada de extranjeros con altos ingresos a Estados Unidos, dijo el secretario de Comercio Howard Lutnick.

Criticó el proceso tradicional de la tarjeta verde que permite a los inmigrantes vivir y trabajar permanentemente en Estados Unidos, argumentando que obligaba al país a aceptar al “cuartil inferior” de inmigrantes.

“Vamos a aceptar solo personas extraordinarias”, dijo Lutnick.

