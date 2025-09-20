Charlie Kirk me envió un mensaje directo antes de que lo asesinaran. Esto es lo que dijo

Análisis por Van Jones, CNN

El día antes de que lo asesinaran horriblemente, Charlie Kirk me envió un mensaje directo en X.

Él y yo habíamos estado discutiendo públicamente sobre el apuñalamiento de una refugiada ucraniana y su relación con la raza.

Kirk dijo que el horrible asesinato de una mujer blanca a manos de un hombre negro estuvo motivado únicamente por odio antiblanco. Critiqué esos comentarios en CNN como infundados. Salió en televisión y denunció MI denuncia. Luego desató una lluvia de tuits, refutando mi argumento.

La reacción de Kirk desencadenó un torrente de amenazas de muerte racistas en mi contra en Internet, como pocas veces he visto.

Las cosas realmente se estaban saliendo de control.

Entonces, en medio de todo esto, Charlie Kirk se acercó.

Me invitó a su programa para hablar con él. Escribió: “Oye, Van, en serio, me encantaría tenerte en mi programa para tener una conversación respetuosa sobre crimen y raza. Seré un caballero, y sé que tú también lo serías. Podemos discrepar sobre estos temas de forma amistosa”.

Desafortunadamente, antes de que pudiera responder, Charlie Kirk fue asesinado, aparentemente por las palabras que pronunció, aunque los motivos exactos del asesino todavía se están investigando.

He discrepado con muchas de esas palabras, a veces con vehemencia, pero nunca con su derecho a pronunciarlas. Nunca con su derecho a expresar esas opiniones y luego regresar a casa con su familia. Ese es un valor sagrado estadounidense.

Así que no me resultó difícil condenar su asesinato de inmediato, sin reservas y en términos incondicionales.

Esa tarde tuiteé: “El ataque de hoy contra Charlie Kirk es absolutamente horroroso y desgarrador. Luchó con palabras, no con armas. No hay cabida para la violencia política en nuestra sociedad y los responsables deben ser llevados ante la justicia con prontitud. Mis oraciones están con los seres queridos de Charlie, los estudiantes traumatizados de la Universidad del Valle de Utah y todos los afectados por este acto sin sentido”.

El asesinato político está mal, y punto. Nací en 1968, en un país desgarrado por disturbios y asesinatos. No quiero volver a eso. Ninguno de nosotros debería.

De hecho, el asesinato de Kirk nos da a todos motivos para volver a la mesa de diálogo. Hay una creciente ola de violencia política que ya ha arrasado con su vida y la de muchos otros, tanto de izquierda como de derecha.

Una violencia como esta debería obligar a la gente de ambos partidos a bajar la temperatura, buscar puntos en común y buscar salidas al vitriolo, como hizo Kirk conmigo el día antes de morir.

Pero, en cambio, está ocurriendo lo contrario. La gente está usando su horrible asesinato para incitar a MÁS violencia, ¡justificando el asesinato o incluso instando a una guerra civil!

Los funcionarios del gobierno están usando su asesinato como excusa para censurar y silenciar la disidencia.

¡Espera! ¡Un momento!

Así No era como Charlie Kirk gestionaba los desacuerdos. Para nada.

Cuando nuestra disputa pública empezó a tomar rumbo contrario, ¿cuál fue la respuesta de Kirk?

Él presionó para que hubiera más conversación, no más silenciamiento o censura.

Él presionó por más civilidad, no más estridencia o veneno.

Independientemente de lo que pienses del legado de Kirk, ese simple hecho es encomiable, y es algo que todos deberíamos defender y tratar de replicar.

Si eres de derechas, por favor, no abandones el debate abierto y el diálogo. Charlie no lo hizo. Yo no lo haré. Y hago el mismo llamado a la gente de izquierdas.

Y sea cual sea tu bando, no te dejes llevar por la idea de que la violencia política es el camino.

Seamos realistas: la mayoría de quienes en línea incitan al asesinato y al caos no podrían ganar ni una pelea con una mosca. Se hacen pasar por unos tipos duros listos para asaltar las barricadas.

La mayoría no lo son.

Y por si sirve de algo: Quizás pienses que nos odiamos en televisión y en línea. Pero en general, no es así. Debatimos arduamente. Intentamos ganar elecciones. En el proceso, a veces nos enojamos.

Pero no nos deseamos el mal. No queremos más derramamiento de sangre en nuestro país. No queremos más funerales en Estados Unidos.

La mayoría de los expertos e influencers NO intentan provocar una guerra civil. Simplemente hacemos nuestro trabajo y cumplimos con nuestra vocación, lo mejor que podemos. Eso es todo.

Cuando las cosas se salen de control, normalmente alguien llama a alguien. Intentamos hablar. Buscamos una solución. Porque cada uno solo quiere decir lo que tiene que decir y volver a casa con sus hijos. Eso es todo.

Por favor, todos consideren adoptar un enfoque similar en su propio lugar y espacio. Salgamos de este camino intimidante en el que nos encontramos. Resolvamos -en palabras de Charlie Kirk- “disentir sobre los temas de forma amistosa”.

A pesar de todas nuestras diferencias, ni Charlie ni yo quisimos ver a la otra persona lastimada o silenciada.

Al contrario: hubiera querido vencer a Charlie Kirk intelectualmente, superándolo en debates. Habría querido ver a los progresistas vencerlo políticamente, superándolo en organización.

Ninguna tarea habría sido fácil. Charlie Kirk fue uno de los mejores debatiendo y organizadores de nuestra época. Pero esa habría sido la manera correcta de manejar nuestras diferencias.

Eso es lo que estaba sobre la mesa cuando me envió un mensaje el martes de la semana pasada.

Desafortunadamente, la bala de un cobarde robó a los conservadores un talento emergente, a los progresistas un oponente digno y a una familia un padre amoroso.

Tras ese asesinato, los estadounidenses tienen que tomar una decisión.

Podemos elegir seguir el camino de más violencia, más indignación y más censura, si así lo deseamos.

Pero si elegimos la censura y la guerra civil, ¡no podemos culpar a Charlie Kirk por esa elección!

De sus últimas 24 horas tengo la prueba de que quería tomar un camino muy diferente.

