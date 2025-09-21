Estos son los equipos que más ganadores del Balón de Oro han tenido

Por Federico Leiva, CNN en Español

El Balón de Oro es una distinción individual, que se otorga al mejor futbolista de la última temporada. Sin embargo, los clubes para los cuales compite el ganador suelen tomarlo como un motivo de orgullo. No es para menos. Tener al mejor jugador del mundo es un privilegio único, y suele ir acompañado (sobre todo en estos tiempos) de trofeos colectivos.

Si bien el primer Balón de Oro se entregó en 1956 (las mujeres debieron esperar hasta 2018 para recibir el galardón), el nuevo milenio marcó la tendencia histórica del premio, cortesía, claro, de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los dos futbolistas más ganadores de esta distinción, con ocho y cinco, respectivamente.

Precisamente, el argentino y el portugués han llevado a que el FC Barcelona y el Real Madrid sean los dos clubes más “ganadores” del Balón de Oro, ambos empatando en el primer puesto con 12.

Claro que hubo historia antes, y en el caso del Madrid también después, que ellos, pero Messi y Ronaldo explican el dominio de estos dos clubes españoles en este listado.

El astro argentino explica seis (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019) de los 12 que pueden adjudicársele al FC Barcelona, en una lista que completan Luis Suárez Miramontes (1960), Johan Cruyff (1973 y 1974), Hristo Stoichkov (1994), Rivaldo (1999) y Ronaldinho (2005). Tras su salida al PSG, los culés no han vuelto a aparecer en este listado de ganadores.

En el caso del “Merengue”, el galáctico portugués aportó cuatro (2013, 2014, 2016 y 2017) de esos 12. El resto se dividen entre Alfredo Di Stéfano (1957 y 1959), Raymond Kopa (1958), Luis Figo (2000), el brasileño Ronaldo (2002), Fabio Cannavaro (2006), Luka Modric (2018) y Karim Benzema (2022).

El listado de clubes lo siguen los dos italianos que dominaban el palmarés hasta la llegada de los 2000: la Juventus y el Milan, ambos con ocho.

Omar Sívori (1961), Paolo Rossi (1982), Michel Platini (1983, 1984 y 1985), Roberto Baggio (1993), Zinedine Zidane (1998) y Pavel Nedved (2003) lo ganaron estando en la “Vecchia Signora”, mientras que Gianni Rivera (1969), Ruud Gullit (1987), Marco van Basten (1988, 1989 y 1992), George Weah (1995), Andriy Shevchenko (2004) y Kaká (2007) recibieron el premio vistiendo la camiseta del “Rossoneri”.

Más atrás vienen otros dos clubes históricos como el Bayern Munich, con cinco (Gerd Müller, 1970; Franz Beckenbauer, 1972 y 1976; Karl-Heinz Rummenigge, 1980 y 1981), y el Manchester United, con cuatro (Denis Law, 1964; Bobby Charlton, 1966; George Best, 1968; Cristiano Ronaldo, 2008).

Un paso más atrás está una de las sorpresas de la lista: el Dynamo Kyiv de Ucrania, que tiene dos (Oleg Blojín, 1975; Igor Belánov, 1986), al igual que el Hamburgo (Kevin Keegan, 1978 y 1979) y el Inter de Milan (Lothar Mattäus, 1990; Ronaldo, 1997).

Con uno hay varias sorpresas, como el Dukla Praga de Republica Checa (Josef Masopust, 1962), el Dinamo Moscú de Rusia (Lev Yashin, 1963), el Ferencváros de Hungría (Flórián Albert, 1967), el Borussia Mönchengladbach alemán (Allan Simonsen, 1977) y el Blackpool de Inglaterra, que tiene el honor de haber tenido en sus filas al primer ganador del Balón de Oro (Stanley Matthews, 1956).

A ellos se suman otros equipos históricos, como el Olympique Marsella (Jean-Pierre Papin, 1991), el Borussia Dortmund (Matthias Sammer, 1996), el Liverpool (Michael Owen, 2001), junto a dos nuevas adiciones al panteón de los grandes: el Paris Saint-Germain (Messi, 2021) y el Manchester City (Rodri, 2024).

El único club no europeo en aparecer en esta lista es el Inter Miami, de la Major League Soccer estadounidense. Es que Messi ya estaba con las “Garzas” cuando ganó el trofeo en 2023, aunque durante casi toda la temporada que se tomó en cuenta vistió los colores del PSG.

Barcelona 12

Real Madrid 12

Juventus 8

Milan 8

Bayern Munich 5

Manchester United 4

Dynamo Kyiv 2

Hamburgo 2

Inter de Milan 2

Blackpool

Dukla Praga 1

Dinamo Moscú 1

Benfica 1

Ferencváros 1

Ajax 1

Borussia Mönchengladbach 1

Olympique Marsella 1

Borussia Dortmund 1

Liverpool 1

Paris Saint-Germain 1

Inter Miami 1

Manchester City 1

La distinción entre las mujeres es muy reciente. Recién en 2018 comenzó a entregarse el galardón a la mejor futbolista del planeta, aunque hay un club ganador claro: el Barcelona. El conjunto culé tiene cuatro de los seis que se han entregado, todos de forma consecutiva gracias a Alexia Putellas (2021 y 2022) y Aitana Bonmatí (2023 y 2024).

La primera en recibir el trofeo fue la noruega Ada Hegerberg, del Olympique Lyon, mientras que al año siguiente lo ganó la estadounidense Megan Rapinoe (Reign FC). En 2020, al igual que en el plano masculino, no hubo entrega de premios.

