Momentos destacados del emotivo homenaje fúnebre de Charlie Kirk en Glendale, Arizona

Maureen Chowdhury, Piper Hudspeth Blackburn, Kevin Liptak y Danya Gainor

El presidente de EE.UU. Donald Trump, el vicepresidente J. D. Vance y una serie de altos funcionarios del Gobierno prometieron el domingo que la misión del activista conservador Charlie Kirk solo se fortalecería tras su asesinato.

En un homenaje fúnebre en Glendale, Arizona, al que asistieron decenas de miles de simpatizantes, Kirk fue descrito repetidamente como un mártir que viviría a través de su movimiento después de haber sido asesinado en una universidad de Utah 11 días antes.

“Ahora es más grande que nunca. Y es eterno”, dijo Trump, señalando que otorgaría a Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad.

Trump encabezó el evento, con un discurso que honró la vida de Kirk e incluyó muchas frases conocidas de los mítines políticos del presidente, profundizando en afirmaciones sobre violencia de extremistas de izquierda que la mayoría de los oradores evitaron el domingo. Pero fue la viuda de Kirk, Erika Kirk, quien recibió la mayor ovación de los asistentes, pronunciando un emotivo discurso mientras prometía asumir el legado de su esposo.

El memorial del domingo fue una mezcla de celebración de los valores cristianos de Charlie Kirk y un llamado político a no permitir que su asesinato silencie al movimiento conservador. Los funcionarios de la administración de Trump y las figuras del movimiento MAGA que hablaron recordaron con cariño al hombre de 31 años con un tono alentador y un mensaje de determinación, aunque algunos también expresaron su enojo por su asesinato.

“El asesino malvado que le arrebató a Charlie esperaba que hoy tuviéramos un funeral, y en cambio, amigos míos, hemos tenido un avivamiento y una celebración de Charlie Kirk y su señor, Jesucristo”, dijo Vance entre fuertes aplausos.

Donald Trump Jr. dijo que el “legado de Kirk debe ser que, cuando le arrebataron la vida, un millón más de Charlies se levantaron para llenar el vacío”.

Estas son las lecciones del servicio memorial de Kirk:

El discurso de Trump al final del memorial de Kirk osciló entre celebrar la vida del cofundador de Turning Point USA y su impacto duradero en el movimiento MAGA, y la típica retórica política del presidente atacando a sus oponentes.

Trump hizo poco esfuerzo por ofrecer un mensaje unificador en su discurso. Tras un día en que la mayoría de los oradores buscaron transmitir mensajes de determinación y fe religiosa, Trump se desvió en varios momentos hacia algunos de sus temas más políticos, incluyendo críticas a su predecesor y alardeando sobre el tamaño de las multitudes.

En ocasiones leyó desde un teleprompter, pero era evidente cuando improvisaba.

Después de cada desvío, intentaba relacionarlo con Kirk, como un plan de represión del crimen en Chicago.

“Vamos a ir a Chicago, y vamos a tener muy presente a Charlie cuando entremos a Chicago, y vamos a arreglar eso”, dijo Trump.

Trump aprovechó el momento para abordar algunos puntos culturales divisivos y dijo que su Departamento de Justicia estaba investigando “redes de maníacos radicales de izquierda que financian, organizan, alimentan y perpetran violencia política”.

“Algunas de las mismas personas que te llaman ‘odiador’ por usar el pronombre equivocado se llenaron de alegría por el asesinato de un padre con dos hermosos hijos pequeños”, lamentó Trump.

En un momento notable, Trump dijo abiertamente que su filosofía hacia sus oponentes era diferente a la de Kirk.

“Él era un misionero con un espíritu noble y un gran, gran propósito. No odiaba a sus oponentes. Quería lo mejor para ellos”, dijo Trump, antes de parecer desviarse de su guion.

“Ahí es donde no estoy de acuerdo con Charlie. Yo odio a mi oponente”, afirmó. “Y no quiero lo mejor para ellos”.

Ofreciendo una disculpa encogiéndose de hombros a la viuda de Kirk, Trump dijo que simplemente no estaba en su ADN.

“Erika, puedes hablar conmigo y con todo el grupo, quizás puedan convencerme de que eso no está bien, pero no soporto a mi oponente”, afirmó.

El discurso de Trump se produjo después de que Erika Kirk pronunciara un emotivo y poderoso mensaje recordando a su esposo, prometiendo continuar su trabajo y ofreciendo perdón a su asesino.

“Él dejó este mundo sin remordimientos. Hizo el 100 % de lo que pudo cada día. Pero quiero que sepan algo: Charlie murió con trabajo incompleto, pero no con asuntos pendientes”, dijo Erika Kirk sobre su difunto esposo.

Describió el shock y la angustia que sintió al ver a su esposo en el hospital después de que fue asesinado, pero también dijo que sintió una abrumadora sensación de consuelo al saber que no sufrió.

El público, de decenas de miles de personas, escuchaba absorto mientras relataba cómo vio el cuerpo de su esposo, permaneciendo quieto y en silencio mientras ella hacía pausas durante su discurso. El silencio se rompió con aplausos cuando dijo que los seguidores de Kirk no se amotinaron tras su muerte, y mientras describía a nuevos conversos a la religión inspirados por su ejemplo.

En uno de los momentos más emotivos del día, Kirk dijo que perdonaba al presunto asesino de su esposo. Citó a Jesús en la cruz, diciendo: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”.

La declaración resonó en todo el estadio, haciendo que la multitud se pusiera de pie.

“Lo perdono porque es lo que hizo Cristo”, dijo, sin mencionar el nombre del sospechoso, Tyler Robinson. Señaló que la misión de su esposo había sido salvar a jóvenes de vidas insatisfactorias “consumidas por el resentimiento, la ira y el odio”.

“Él quería salvar a jóvenes, como el que le quitó la vida”, dijo, con la voz entrecortada.

Kirk terminó su discurso prometiendo tomar las riendas de Turning Point USA, donde ahora se desempeña como CEO y presidenta de la junta directiva. El mundo, dijo, “necesita un grupo que aleje a los jóvenes del camino de la miseria y el pecado”.

“Y así, les prometo hoy que cada parte de nuestro trabajo se hará más grande”, afirmó.

La viuda de Kirk no fue la única que prometió continuar su labor. Vance, quien voló de regreso con el cuerpo de Kirk en el Air Force Two después de que fue baleado, llamó a los seguidores a honrar la vida del activista conservador continuando su lucha por la fe, la verdad y el país.

“Por Charlie, reconstruiremos estos Estados Unidos para que sean grandiosos. Por Charlie, nunca retrocederemos, nunca nos acobardaremos y nunca flaquearemos, incluso cuando miremos de frente el cañón de un arma”, dijo Vance.

En los días posteriores al asesinato de Kirk, ha habido llamados a la represalia contra grupos de izquierda en respuesta al asesinato del activista conservador, incluso desde el presidente.

Pero en el servicio del domingo, el enfoque estuvo mayormente en continuar y expandir el movimiento que Kirk comenzó, aunque algunos oradores dejaron ver su enojo.

Los variados sentimientos desde el podio reflejaron la amplia gama de emociones que recorre el movimiento conservador desde la muerte de Kirk.

“Hace once días, cuando un cobarde asesino se arrastraba sobre su estómago para acabar con la vida de Charlie en la Tierra, apuesto a que Charlie vio al Hijo de Dios de pie, dándole la bienvenida a casa”, dijo Donald Trump Jr., quien describió a Kirk como un hermano menor.

“Su legado debe ser que, cuando le arrebataron la vida, un millón más de Charlies se levantaron para llenar el vacío”, continuó Trump Jr.

El vicesecretario general de la Casa Blanca, Stephen Miller, ofreció la voz más combativa, prometiendo aplastar a los “enemigos” y “prevalecer sobre las fuerzas del mal”.

Miller dijo que la administración de Trump “canalizará toda la ira que sentimos por la campaña organizada que llevó a este asesinato para erradicar y desmantelar estas redes terroristas”.

“Defendemos lo que es bueno, lo que es virtuoso, lo que es notable. Y a quienes intentan incitar a la violencia contra nosotros, a quienes buscan fomentar el odio contra nosotros, ¿qué tienen? No tienen nada”, dijo con firmeza.

La multitud en el evento del domingo pareció ser más receptiva a los mensajes alentadores sobre el mensaje y el movimiento de Kirk, aunque parte de la retórica encendida de Miller y el activista de derecha Jack Posobiec también fue recibida con vítores.

Varios oradores describieron a Kirk como un mártir, alguien que murió mientras realizaba la labor de su vida y cuyo mensaje viviría mucho después de su muerte.

El mensaje subrayó las profundas creencias cristianas de Kirk, que impregnaban el mensaje político que predicaba como líder de Turning Point USA mientras viajaba por campus universitarios de todo el país.

“Si cortas a un mártir, su poder crece. Y eso es lo que vemos”, dijo el podcaster de derecha Benny Johnson. “El poder del martirio, así es como Dios y Cristo siempre hacen avanzar su reino, y lo está haciendo ahora mismo con Charlie Kirk”.

El secretario de Defensa Pete Hegseth describió a Kirk como “un guerrero por el país, un guerrero por Cristo”, y afirmó que el activista conservador “murió como vivió, diciendo la verdad”.

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr. recordó la “devoción de Kirk a su Dios” y trazó un paralelo entre la vida del activista político asesinado y la de Jesucristo.

“Cristo murió a los 33 años, pero cambió el rumbo de la historia”, dijo Kennedy.

“Charlie murió a los 31 años porque se había entregado. Él también ahora ha cambiado el rumbo de la historia”.

El memorial de Kirk dio paso a un quién es quién de la segunda administración de Trump, pasado y presente, incluyendo a Elon Musk, el exjefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental que ha estado en desacuerdo con Trump en los últimos meses.

Antes del discurso del presidente, se vio a Trump y Musk sentados uno al lado del otro en el palco presidencial, junto con el CEO de UFC, Dana White. Durante el discurso de Hegseth, Trump se inclinó y le dijo algo a Musk; ambos gesticulaban y el multimillonario tecnológico asentía repetidamente.

La reunión de Trump y su antiguo “primer amigo” parece ser la primera vez que se los ve juntos en público desde que el presidente honró a Musk al concluir su servicio gubernamental con DOGE en mayo. Posteriormente, ambos tuvieron una disputa pública en redes sociales por desacuerdos sobre el proyecto de ley de la agenda política del presidente y las amenazas de Musk de organizar un nuevo partido político.

Kirk fue algo así como un mediador entre Musk y Trump tras su pelea. Había mantenido el contacto con Musk, a menudo enviándole mensajes de texto, incluso para decirle que su retórica negativa sobre el proyecto de ley perjudicaría la agenda general de Trump, según dijo una fuente a CNN. Musk fue receptivo a Kirk y sus comentarios, según la fuente.

Musk publicó una foto en X de su reencuentro con Trump, con el pie de foto: “Por Charlie”.

En su discurso, Trump mencionó a todos los VIP que se habían reunido en Arizona para el evento, incluyendo al vicepresidente, el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson y varios senadores republicanos. Elogió la capacidad de Kirk para atraer a una gran multitud.

“Esto es como un avivamiento de los de antes, ¿no es así?”, dijo Trump.

Maureen Chowdhury, Danya Gainor, Kristen Holmes, Piper Hudspeth Blackburn, Alejandra Jaramillo, Betsy Klein, Alison Main y Zoe Sottile de CNN contribuyeron a este informe.