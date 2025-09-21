Acusan a hombre de homicidio tras un tiroteo en Nueva Hampshire que dejó 1 muerto y al menos 2 heridos, según las autoridades

Por Danya Gainor y Karina Tsui, CNN

Los invitados a una boda se estaban reuniendo en la pista de baile de un club de campo en Nueva Hampshire la noche del sábado cuando el DJ advirtió a la sala que esperaran ruidos fuertes debido a una tradición de romper platos popular en las bodas griegas.

Pero los esperados sonidos de celebración y platos rotos fueron interrumpidos por ruidos de estallidos en la habitación contigua, según testigos.

“Sonaba como globos, porque, ya sabes, estábamos en una fiesta… pero luego miras alrededor y no teníamos globos”, dijo el invitado Tom Bartelson a WHDH, filial de CNN.

Los invitados rápidamente se dieron cuenta de que el ruido eran disparos realizados por un hombre en el restaurante del club y comenzaron a dispersarse para ponerse a salvo. Algunos salieron por la puerta o corrieron hacia la cocina, otros se refugiaron debajo de las mesas, según testigos.

Robert Steven DeCesare, de 59 años, murió y otros dos adultos resultaron heridos en el tiroteo en el Sky Meadow Country Club en Nashua, informó el fiscal general del estado, John M. Formella, en un comunicado la madrugada de este domingo.

Las autoridades dijeron la noche del sábado que también hubo personas con lesiones no relacionadas con disparos durante el caos, pero no especificaron cuántas.

Hunter Nadeau, de 23 años, fue arrestado y acusado de homicidio intencional sin premeditación por la muerte de DeCesare, según el comunicado de Formella, que indicó que no había ninguna relación conocida entre los dos hombres.

“Probablemente se presentarán cargos adicionales, incluidos los relacionados con las otras víctimas de disparos”, dice el comunicado.

Nadeau comparecerá ante el tribunal este lunes, informó el fiscal general.

Las autoridades inicialmente creyeron que había dos sospechosos, pero corrigieron su declaración tras revisar imágenes de vigilancia que mostraban a un solo atacante, dijeron el sábado.

El tiroteo marca otro caso de violencia armada que estalla en un lugar de Estados Unidos que normalmente no es propenso al peligro. “Es la lotería que no quieres ganar en Estados Unidos”, dijo el DJ de la boda, Michael Homewood, a WHDH.

En medio del caos del tiroteo, un hombre caminó por el salón de banquetes, cruzando la pista de baile aturdido y con una herida sangrante, contó Homewood.

“Sabía que era él porque no estaba vestido para una boda, no estaba vestido para ir a cenar”, dijo Homewood a WHDH. “Por decirlo de alguna manera, simplemente parecía un tipo raro”.

Sophie Flabouris, una invitada a la boda, dijo que un hombre golpeó al atacante en la cabeza con una silla, obligándolo a soltar el arma. El atacante luego huyó, contó a WHDH. “Pasó por el área de la recepción hacia la cocina, tenía sangre encima,” dijo.

Flabouris se escondió debajo de una mesa cuando escuchó los disparos, diciendo a WHDH que fue un momento de “lucha o huida”.

“Experimentarlo por primera vez… lo lees en las noticias, lo escuchas… practicamos esto en la escuela”, dijo. “Pero cuando realmente sucede, es como lucha o huida.”

Tom Bartelson, quien también estaba en la boda, dijo a WHDH que escuchó al atacante gritar “los niños están a salvo” y “liberen Palestina”.

Al ser consultado sobre las supuestas palabras del atacante, Hinckley dijo: “Estamos trabajando con los hechos y la información que recopilamos… y una vez que tengamos un motivo real que podamos compartir, sin duda lo haremos”.

El alcalde de Nashua, Jim Donchess, calificó el incidente como una “tragedia” y enfatizó que una sola pérdida de vida ya es demasiado.

Expresó su conmoción y sorpresa por un tiroteo de este tipo en su ciudad. “Por muy improbable que parezca, puede suceder donde estés”, dijo Donchess a los periodistas la noche del sábado, prometiendo “llevar ante la justicia” a los responsables.

Nashua está a unos 45 minutos de Boston, en la frontera con Massachusetts.

La Policía Estatal de Nueva Hampshire está colaborando en la investigación del tiroteo, informó en X.

La senadora Jeanne Shaheen y la representante Maggie Goodlander dijeron que están monitoreando el incidente.

“Billy y yo estamos orando por los heridos”, escribió Shaheen. “No hay lugar en nuestro estado para este tipo de violencia sin sentido”.

“Mi corazón está con las víctimas, sus familias y toda la comunidad de Nashua mientras esperamos más información”, dijo Goodlander.

La senadora Maggie Hassan dijo que su “corazón está con las familias de los afectados” y que está “agradecida por el trabajo de los agentes de las fuerzas del orden y los primeros respondedores en la escena”.

Con información de Leigh Waldman y Maria Sole Campinoti, de CNN.