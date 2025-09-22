Avistamientos de drones interrumpen vuelos en Noruega y Dinamarca

Por Michael Rios y Ivana Kottasová, CNN

Los principales aeropuertos de Oslo y Copenhague sufrieron retrasos y cancelaciones de vuelos durante varias horas el lunes y la madrugada del martes tras múltiples avistamientos de drones cerca de los aeropuertos.

El espacio aéreo sobre el Aeropuerto de Copenhague fue cerrado alrededor de las 8:30 p.m. hora local después de que se avistaran dos o tres drones “no identificados” en la zona, según un portavoz del aeropuerto. No se permitió que ningún vuelo despegara o aterrizara. La policía describió los drones como “grandes”.

Los drones seguían en las inmediaciones del aeropuerto a las 11:17 p.m. hora local, informó el aeropuerto en X.

El aeropuerto reabrió alrededor de las 12:20 a.m. hora local (6:20 p.m., hora de Miami), pero aún se esperaban algunos retrasos y cancelaciones, añadió el portavoz.

Anteriormente, los vuelos de salida desde la capital danesa fueron cancelados o retrasados, y los vuelos de llegada fueron desviados a otros aeropuertos en Dinamarca, mientras que algunos fueron enviados a Gotemburgo y Malmö en Suecia, según el aeropuerto.

Un portavoz de la policía de Copenhague dijo a CNN que hasta las 10:15 p.m. hora local (4:15 p.m., hora de Miami), no se habían realizado arrestos y se estaba llevando a cabo una investigación.

En Noruega, el espacio aéreo sobre el Aeropuerto de Oslo fue cerrado la mañana del martes debido a otro avistamiento de un dron. “Esto significa que los vuelos entrantes ahora están siendo desviados al aeropuerto más cercano”, dijo la gerente de Comunicaciones Monica Iren Fasting a CNN.

La policía estaba investigando el incidente, añadió.

Anteriormente, la policía de Oslo dijo que arrestó a dos ciudadanos extranjeros por volar drones sobre una zona restringida. No había indicios de que el incidente estuviera relacionado con los eventos en Copenhague. Medios noruegos informaron que los drones sobrevolaron la Fortaleza de Akershus, un castillo medieval que a veces se utiliza para eventos gubernamentales.

Europa se ha mantenido en alerta desde que drones rusos violaron el espacio aéreo tanto de Polonia como de Rumanía a principios de este mes, lo que llevó a los aliados de la OTAN a comprometerse a reforzar las defensas en el flanco oriental del bloque. Actualmente no hay indicios de que las actividades de drones del lunes en Dinamarca y Noruega estén relacionadas con esos incidentes que involucran a Rusia.

Nina Subkhanberdina y Kim Norgaard contribuyeron a este informe.