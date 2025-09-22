El programa de Jimmy Kimmel regresa al aire el martes

Por Elizabeth Wagmeister y Brian Stelter, CNN

“Jimmy Kimmel Live!” volverá a emitirse por ABC la noche del martes, anunció la cadena en un comunicado.

“El miércoles pasado tomamos la decisión de suspender la producción del programa para evitar inflamar aún más una situación tensa en un momento emocional para nuestro país”, dijo un portavoz de The Walt Disney Company, propietaria de ABC, en un comunicado enviado a CNN. “Fue una decisión que tomamos porque sentimos que algunos de los comentarios fueron inoportunos y, por lo tanto, insensibles. Hemos pasado los últimos días teniendo conversaciones reflexivas con Jimmy y, después de esas conversaciones, llegamos a la decisión de regresar con el programa el martes”.

“Jimmy Kimmel Live!” fue retirado abrupta e indefinidamente del aire el miércoles de la semana pasada, después de que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, y cadenas de estaciones afiliadas amenazaran a ABC por los comentarios que Kimmel hizo en un monólogo sobre la respuesta del movimiento MAGA al asesinato de Charlie Kirk.

La medida desató un debate nacional sobre la injerencia del Gobierno y la libertad de expresión entre los seguidores del Gobierno del presidente Donald Trump y Kimmel, quienes han sido críticos abiertos entre sí a lo largo de los años.

Hubo protestas organizadas contra Disney frente a las oficinas de la compañía en Nueva York y Burbank, California, durante la última semana, así como frente al teatro donde se graba el programa de Kimmel en Hollywood.

El lunes, más de 400 artistas, entre ellos Tom Hanks, Meryl Streep y otros, firmaron una carta abierta organizada por la ACLU en apoyo a Kimmel.

Su programa emplea entre 200 y 250 personas. Durante la huelga del sindicato de guionistas (WGA), que paralizó las producciones de Hollywood en 2023, Kimmel aportó fondos para su equipo cuando la producción de su programa estuvo detenida. Cuando la producción volvió a interrumpirse a principios de este año por los incendios forestales en Los Ángeles, los estudios del programa se usaron como centro de donaciones para recolectar y distribuir recursos a los afectados por el desastre.

Kimmel aún no ha comentado públicamente sobre la controversia, pero se presume que lo hará en su programa la noche del martes.

CNN ha contactado a representantes del presentador de late night, así como a Sinclair Broadcast Corporation y Nexstar, para obtener comentarios.

David Goldman y Lisa Respers France contribuyeron a esta historia.