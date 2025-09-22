Sal, primo de Jimmy Kimmel, insinúa: “Aún quedan un par de sorpresas explosivas”

Por David Goldman, CNN

Sal Iacono, primo de Jimmy Kimmel y guionista e intérprete de larga trayectoria en “Jimmy Kimmel Live!”, insinuó el domingo que el programa podría no volver al aire después de que ABC lo suspendiera indefinidamente la semana pasada.

En un episodio de “The Bill Simmons Podcast”, el domingo por la noche, Iacono dijo que se resistía a hablar sobre el futuro del programa por respeto al personal, cuyos trabajos están en juego. Sin embargo, afirmó que podrían surgir noticias importantes esta semana y que creía que Kimmel saldría airoso sea cual sea el resultado.

“Ojalá pudiera decir algo. Aún quedan un par de sorpresas explosivas”, dijo Iacono. “Me siento bien. Todo va a ir bien. Todo va a salir bien”.

Bill Simmons, quien trabajó como guionista en el programa hace dos décadas, coincidió en que Kimmel encontraría una plataforma si el programa terminara.

“Estará bien, haga lo que haga”, dijo Simmons. “Oye, quizá quiera ser chef improvisado y empezar a hacer barbacoas por la zona de South Bay. Hará un trabajo estupendo”.

“Jimmy Kimmel Live!” fue retirado del aire abrupta e indefinidamente el miércoles de la semana pasada después de que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, y las cadenas de estaciones afiliadas amenazaran a ABC por los comentarios que Kimmel hizo en un monólogo sobre la respuesta del movimiento MAGA al asesinato de Charlie Kirk. El personal del programa seguirá recibiendo su salario por el momento, mientras continúan las conversaciones entre Kimmel y los ejecutivos de Disney, la empresa matriz de ABC, sobre el futuro del programa.

Iacono calificó la semana pasada de “tumultuosa”, por lo que dijo que Kimmel y su familia se reunieron el fin de semana. Iacono recordó que la mayoría de la familia evitó hablar del tema, pero su hijo fue el primero en abordarlo.

“Creo que mis hijos se sintieron raros al acercarse a él al principio. Y mi hijo del medio, Jack, que está en penúltimo año de preparatoria, rompe el hielo y dice con su tono serio: ‘Oye, algunos chicos en la escuela dicen que no está bien lo que te pasó’”, relató Iacono.

“Y entonces Jimmy dice: ‘Bueno, ¿qué les dijiste?’”, dijo Iacono. “Y dice: ‘Dije: ‘Sí, creo que tienen razón’”.

“Y Jimmy le dice: ‘Bueno, la próxima vez diles: ‘No me preocupa demasiado lo que pase; mi primo Jimmy es un excelente bailarín’”.

Iacono reconoció que tenía más información sobre la suspensión del programa y su futuro de la que pudo revelar, pero no quiso decir más el domingo.

“Eso es todo lo que tengo que decir ahora mismo. Realmente no puedo decir nada”, dijo Iacono. “Tú y yo sabemos demasiado. Es muy sensible”.

Simmons coincidió en que era un tema de conversación que era mejor dejar atrás.

“Ambos sabemos demasiado”, dijo Simmons. “No solo nuestro primo, sino todos los que trabajan en el programa, y ​​es mejor que no hablemos de esto en absoluto”. “Cuando pueda, lo haré”, dijo Iacono.

El lunes y el fin de semana, varios presentadores destacados que no habían salido al aire desde la suspensión de Kimmel ofrecieron su apoyo.

Howard Stern, cuyo programa se transmite por SiriusXM los lunes, martes y miércoles por la mañana, expresó su preocupación por la respuesta de la Administración Trump. Relacionó la actualidad con sus intermitentes batallas con la FCC a lo largo de su carrera.

“Simplemente sé que cuando el Gobierno empieza a interferir, cuando dice: ‘No estoy contento con ustedes, así que vamos a orquestar una forma de silenciarlos’, es el rumbo equivocado para nuestro país”, dijo Stern el lunes. “Y yo debería saberlo: he estado involucrado en algo así”.

Stern dijo que sentía que ABC se encontraba en una situación lamentable, pero instó a la dirección ejecutiva de Disney a apoyar a Kimmel y la libertad de expresión. Mientras tanto, Stern afirmó que estaba tomando las medidas limitadas posibles para oponerse a la decisión de Disney y ABC.

“Alguien tiene que dar un paso al frente y decir: ‘Ya basta, no nos vamos a doblegar’”, dijo Stern. “Puede que suene estúpido, pero lo que hice esta mañana fue cancelar mi suscripción a Disney+. Intento decir con la billetera que no apoyo lo que están haciendo con Jimmy”.

John Oliver, en el programa “Last Week Tonight” de HBO, dedicó la mayor parte de su programa dominical a defender a Kimmel y a argumentar que los ejecutivos de los medios de comunicación debían enfrentarse a la FCC en defensa de la libertad de expresión. Oliver señaló que la erosión de la libertad de prensa ha sido un sello distintivo de los países libres que se vuelven autoritarios.

También señaló la ironía de que Kimmel fuera suspendido tras argumentar que el movimiento MAGA había politizado la muerte de Kirk.

“Kimmel no denigró a Charlie Kirk ni restó importancia a su asesinato. Lo peor que se podría decir es que parece haberse equivocado sobre la ideología del tirador, lo cual, vale”, dijo Oliver. “Pero también señalaba que muchos en la derecha parecían desesperados por usar la muerte de Kirk como arma, un argumento que ha envejecido bastante bien dado, ya saben, todo lo que le ha sucedido a Kimmel desde entonces”.

Oliver, cuyo programa es propiedad de Warner Bros. Discovery, empresa matriz de CNN, instó a Disney a recordar el acuerdo de US$ 15 millones que llegó a Trump, quien demandó a la compañía por difamación.

“Kimmel simplemente está suspendido, no cancelado. Así que ABC y su empresa matriz, Disney, aún tienen la oportunidad de hacer lo correcto”, dijo Oliver. “Entiendo que el camino más fácil para ellos ahora mismo es mantenerlo fuera del aire y mantener a la Administración fuera de sus espaldas. Aunque debo señalar que ese fue el aparente argumento para que ABC le pagara a Trump US$ 15 millones el año pasado. ¿Y cómo les fue?”.

Bill Maher, presentador del programa “Real Time with Bill Maher” de HBO, dijo el domingo que Kimmel no debería haber sido retirado del aire, a pesar de estar en desacuerdo con la aparente caracterización que Kimmel hizo del asesino de Kirk como afiliado a MAGA. (No está claro si Kimmel estaba usando ese argumento, que nunca volvió a mencionar ni abordar).

“Creo que Jimmy se equivoca al ponerlo en un solo equipo”, dijo Maher. O sea, Jimmy tiene todo el derecho a estar equivocado.

Maher, cuyo programa también comparte propietario con CNN, dijo que apoyaba a Kimmel. Maher señaló que su anterior programa, “Políticamente Incorrecto”, fue cancelado por comentarios suyos y fue reemplazado por “Jimmy Kimmel Live!”.

“Jimmy, estoy contigo. Te apoyo. Y lo bueno es que ya no tienes que fingir que te gusta Disneylandia”.

