Trayectoria del huracán Gabrielle: dónde está y hacia dónde se dirige

El Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, informó este lunes que Gabrielle se fortaleció con vientos máximos sostenidos de 150 km/h (90 mph), lo que la convierte en un huracán de categoría 1 con posibilidades de intensificarse aún más.

A las 5:00 a.m. (hora del Atlántico), el centro de Gabrielle se localizaba cerca de la latitud 30,0 norte y longitud 62,5 oeste, es decir, a unos 335 kilómetros al sureste de Bermudas.

El sistema se mueve hacia el nor-noroeste a 17 km/h y se espera que gire hacia el norte durante este lunes, seguido de un movimiento más rápido hacia el noreste o este-noreste el martes. Según el pronóstico, el centro de Gabrielle pasaría al este de Bermudas esta noche.

Los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 35 kilómetros desde el centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical alcanzan los 220 kilómetros. El Centro Nacional de Huracanes advirtió que Gabrielle podría convertirse en un huracán de gran intensidad en las próximas horas.

“Aunque las probabilidades de impactos siguen disminuyendo, los habitantes de Bermudas deben seguir atentos a las actualizaciones del pronóstico, ya que aún son posibles algunos efectos de viento y lluvia”, advirtió el centro de huracanes.

Gabrielle ya genera marejadas que afectan a Bermudas y que alcanzan la costa este de Estados Unidos desde Carolina del Norte hacia el norte, así como a las provincias atlánticas de Canadá. Estas marejadas continuarán durante los próximos días y probablemente causen corrientes de resaca y condiciones de oleaje peligrosas.

Gabrielle fue la primera tormenta tropical en el Atlántico desde que Fernand se debilitó el 28 de agosto.

Por segunda vez desde 1950, el Atlántico estuvo libre de tormentas del 29 de agosto al 16 de septiembre, según el Dr. Phil Klotzbach, experto en huracanes e investigador de la Universidad Estatal de Colorado.

La última vez que esto ocurrió fue durante un periodo de calma tras el devastador paso del huracán Andrew por Estados Unidos, en 1992.

