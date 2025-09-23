Angelina Jolie dice que ama a Estados Unidos, pero que no lo reconoce en este momento

Por Lisa Respers France, CNN

Angelina Jolie habló sobre el debate de la libertad de expresión que se está llevando a cabo en Estados Unidos.

A la actriz ganadora del Oscar le preguntaron en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en España, el fin de semana: “¿Qué teme como artista y como estadounidense?”

“Es una pregunta muy difícil”, respondió Jolie, según The Guardian.

“Amo a mi país, pero en este momento, no reconozco a mi país”, dijo Jolie. “Siempre he vivido internacionalmente, mi familia es internacional, mis amigos, mi vida”.

Continuó diciendo: “Mi visión del mundo es igualitaria, unida e internacional. Cualquier cosa, en cualquier lugar, que divida o limite las expresiones y libertades personales de alguien, creo que es muy peligrosa”.

“Estos son tiempos tan serios que debemos tener cuidado de no decir cosas a la ligera”, dijo Jolie. “Son tiempos muy, muy difíciles los que estamos viviendo juntos”.

Sus comentarios se producen tras la decisión de ABC de retirar “indefinidamente” el programa nocturno de Jimmy Kimmel, en medio de la controversia por sus recientes comentarios sobre la reacción a la muerte de Charlie Kirk. (Nota editorial: el programa “Jimmy Kimmel Live!” vuelve al aire este martes).

Jolie asistió al festival para estrenar su próxima película, “Couture”.

