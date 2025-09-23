El Servicio Secreto descubrió 300 servidores detrás de falsas denuncias que podían dejar incomunicada Nueva York

Por John Miller y Celina Tebor, CNN

El 25 de diciembre de 2023, un hombre llamó a la línea de prevención del suicidio diciendo que había disparado contra su novia y amenazando con quitarse la vida. La Policía se dirigió a la dirección indicada, pero se dio la vuelta antes de llegar.

Era un engaño: una llamada de swatting en la residencia en Georgia de la representante Marjorie Taylor Greene.

Cinco días después, la casa del senador republicano Rick Scott en Florida fue blanco de otro swatting.

La ola de falsas alarmas sobre tiroteos y violencia continuó afectando a funcionarios de alto nivel del Gobierno: la jueza federal que supervisa el caso de subversión electoral de Trump, la entonces candidata presidencial republicana Nikki Haley y la secretaria de Estado demócrata de Maine.

Al mes de que Donald Trump asegurara su segunda victoria electoral, varios de sus nominados al Gabinete y designados de la administración también fueron objeto de amenazas, incluidas llamadas sobre bombas y swatting, según su equipo de transición.

Las amenazas no eran reales. No hubo tiroteos ni violencia.

Aun así, el aumento de llamadas de swatting contra altos funcionarios representaba una “amenaza real e inminente” para las operaciones de protección del Servicio Secreto, dijo Matt McCool, agente especial a cargo de la oficina de campo de la agencia en Nueva York.

Por ello, una unidad incipiente de la agencia se propuso hace seis meses desenmascarar las capas de teléfonos desechables, números cambiantes y tarjetas SIM que se usaban para acosar a funcionarios estadounidenses con swatting.

La Unidad de Interdicción de Amenazas Avanzadas, junto con una serie de organismos policiales —el Departamento de Seguridad Nacional, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, el Departamento de Policía de Nueva York y otras agencias estatales y locales— comenzó a desenredar la red.

Lo que encontraron fue una operación aparentemente capaz de generar un caos mucho mayor que las simples llamadas de swatting: podía potencialmente deshabilitar torres de telefonía celular, interrumpir servicios de emergencia y facilitar las operaciones de espías, piratas informáticos y crimen organizado.

La nueva unidad rastreó las señales de swatting hasta un apartamento a las afueras de Nueva York.

Encontraron otro espacio alquilado.

Y luego más.

No había nadie dentro.

En cambio, hallaron una vasta y sorprendente red de más de 100.000 tarjetas SIM y 300 servidores de SIM —la incautación más grande de este tipo realizada por el Servicio Secreto—, todos concentrados a menos de 60 kilómetros de la ciudad de Nueva York.

Los servidores podían ser controlados de forma remota para generar enormes volúmenes de tráfico telefónico en una operación sigilosa e incesante que cambiaba rápidamente las tarjetas SIM para mantener a las autoridades federales fuera de su rastro.

El laberinto electrónico era tan potente que podría haber enviado un mensaje de texto cifrado y anónimo a cada habitante de Estados Unidos en 12 minutos, dijo McCool. También podría haber saturado las torres celulares, derrumbando el servicio de telefonía en la ciudad de Nueva York e impidiendo que cada residente de Manhattan accediera a Google Maps.

Los escondites electrónicos se encontraron en lugares como Armonk, Nueva York; Greenwich, Connecticut; Queens, Nueva York; y en Nueva Jersey, formando esencialmente un círculo alrededor de la infraestructura de la red celular de Nueva York, según funcionarios informados sobre la investigación.

El Servicio Secreto no ha anunciado arrestos relacionados con la operación. Pero su análisis forense preliminar sugiere que gobiernos extranjeros y criminales en EE.UU. utilizaron la red para dirigir sus organizaciones, dijo McCool.

“Eso incluye cárteles, incluye traficantes de personas, incluye terroristas”, dijo a CNN. “Está absolutamente bien financiado y bien organizado”.

Las autoridades confirmaron que la red fue desmantelada y ya no representa una amenaza para Nueva York.

Pero McCool advirtió: “Sería un error pensar que no hay otras redes en el país”.

La unidad del Servicio Secreto trabaja ahora para identificar otras redes similares, señaló.

“El potencial de disrupción para las telecomunicaciones de nuestro país que suponía esta red de dispositivos no puede subestimarse”, dijo el director del Servicio Secreto de EE.UU., Sean Curran.

