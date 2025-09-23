“Es más duro que perder en baloncesto”: la leyenda de la NBA Derrick Rose habla de su obsesión por el ajedrez

Por Ben Church, CNN

A primera vista, jugar al ajedrez y competir en la NBA son muy diferentes.

Uno requiere una concentración silenciosa y monástica, sobre todo en el ajedrez clásico, mientras que el otro exige dominio físico, un atletismo excepcional y la capacidad de mantener la compostura en un ambiente frenético.

Pero parece que hay más vínculos entre ambos deportes de lo que parece a simple vista; basta con preguntarle a la leyenda de la NBA Derrick Rose.

El MVP de la NBA de 2011 ha liderado una nueva e improbable colaboración entre el mundo del ajedrez y el baloncesto profesional.

Rose se asoció recientemente con Freestyle Chess de Magnus Carlsen para organizar un torneo en el que participaron figuras destacadas de ambas disciplinas. Jugadores como el alero de los Golden State Warriors, Quinten Post, y el alero de los Charlotte Hornets, Grant Williams, compitieron con y contra varios grandes maestros del ajedrez en el Chesstival 2025 en Las Vegas.

Los jugadores de la NBA se asociaron con grandes maestros del ajedrez en un formato de mano y cabeza, donde la estrella del ajedrez nombraba una pieza y el jugador de baloncesto decidía dónde moverla. Los jugadores de la NBA luego se enfrentaron en un torneo blitz separado.

Rose participó en el torneo y ya planea organizar un evento similar. La experiencia, dice, le ha ayudado a continuar su formación en el juego.

Es una pasión que comenzó a desarrollar durante su carrera como jugador y que rápidamente se convirtió en una obsesión.

“Creo que la emoción de conocer las posibilidades es incomparable con cualquier otro juego”, declara a CNN Sports, añadiendo que inicialmente empezó a practicar este deporte por sus beneficios para la salud cognitiva.

“Tienes tres o cuatro millones de posibilidades justo después del primer movimiento. Y como aprendí ese conocimiento desde muy joven, me intrigó”.

Rose dice que tuvo que alejarse del juego durante su carrera en la NBA, ya que su nueva afición le absorbía demasiada energía.

Llegó al punto de imaginarse partidas de ajedrez mientras dormía.

“Los sueños eran muy intensos, y mientras jugaba al baloncesto, nunca quise que nada se igualara ni superara eso”, dice.

“El ajedrez me hacía sentir algo similar. Me quedaba despierto hasta tarde intentando jugar una partida, luego levantaba la vista, eran las dos de la mañana y tenía que levantarme a las siete para recibir tratamiento”.

Con el mundo del ajedrez en pleno auge de popularidad en los últimos años, el juego colabora cada vez más con las ligas tradicionales.

Varias estrellas destacadas del fútbol y la NFL han expresado su entusiasmo por el ajedrez, y varios atletas de diversos deportes le atribuyen el mérito de haber impulsado su propia profesión.

Rose no es la excepción, insistiendo en que aprender los patrones y las aperturas de ajedrez le ayudó a ver la cancha de baloncesto de una manera diferente.

“Me enseña a ser consciente de cada movimiento”, explica, visiblemente emocionado por hablar de su amor por el ajedrez.

“Me enseñó que cada movimiento cuenta y que cada elección es una opción, y dentro de cada opción, hay que tomar una decisión”.

“Lo divertido es que te den una paliza y volver al tablero con un esquema o estilo de juego totalmente diferente”.

“Siento que durante años solo movía las piezas, pero ahora puedo preparar una táctica o una trampa. Me enseñó mucho, y tengo muchísima suerte de haber descubierto el juego al principio de mi carrera”, dice Rose.

Judit Polgár fue una de las grandes maestras de ajedrez que participaron en el torneo de julio. Ella y Grant Williams ganaron la competición Head & Hand. Polgár, pionera del ajedrez femenino, quedó impresionada con el nivel de los jugadores de la NBA y coincidió en que podría mejorar su juego.

“Creo que el ajedrez puede ser muy bueno para potenciar la concentración. También es muy útil para ajustar el cerebro a las diferentes situaciones”, declaró a CNN Sports.

“También para aprender resiliencia, a nunca rendirse, porque hay que luchar y todo puede pasar. El oponente también puede cometer un error, y luego uno se recupera y aprovecha la oportunidad”.

Rose parecía destinado a la grandeza cuando llegó a la NBA. Fue nombrado Novato del Año en la temporada 2008-09, MVP de la liga en 2011 y formó parte de tres equipos All-Star antes de que una lesión de ligamento cruzado anterior sufrida en los playoffs de 2012 iniciara una serie de lesiones que alteraron su trayectoria profesional.

Aun así, Rose continuó teniendo una sólida carrera, jugando ante millones de aficionados durante su etapa en la liga con los New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons y Memphis Grizzlies, antes de retirarse el año pasado.

Pero si se sienta al nativo de Chicago frente a un tablero de ajedrez, el exbase de 1,90 metros todavía se pone nervioso, incluso si solo juega con amigos.

Ahora juega siempre que puede, ya sea en línea o en los numerosos tableros que posee.

Quizás de manera sorprendentemente, Rose dice que perder en ajedrez duele un poco más que perder en la cancha de baloncesto.

“Es desgarrador cuando pierdes en persona”, dice. “Perder en ajedrez es mucho más duro que perder en baloncesto. Es una locura decirlo, pero siento que el ajedrez es más íntimo, no sé por qué”.

“Con mis amigos, siempre que pierdo al principio, o cuando pierdo una partida, me afecta”.

Si bien el ajedrez ha sido para Rose una forma de saciar su pasión por la competición desde que se retiró, este jugador de 36 años afirma que puede ayudar a todos en su día a día.

Ha animado a sus propios hijos a aprender este deporte y está encantado de abrirlo a públicos que antes tal vez no lo conocían.

Confía en que el ajedrez puede ayudar a niños de zonas desfavorecidas a salir de apuros, incluso hasta el punto de salvar vidas.

“La mayoría de los niños de hoy en día reaccionan en lugar de pensar, como en el entorno en el que crecí. Esa decisión puede costarles la vida según la situación”, dice.

“Por eso, siempre quiero que sean pacientes, conscientes y que sepan que hay que pensar en los movimientos a futuro. Su primer pensamiento inicial, o su primer movimiento, puede no ser el mejor de inmediato. Por eso, siempre se trata de pensar más allá de ese momento”.

“Quiero que los niños sepan lo valiosa que es su vida, y creo que el ajedrez te enseña mucho sobre la vida, sobre ser estratégico y organizarte como joven que crece en estos entornos hostiles”.

