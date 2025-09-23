¿Qué motivos tiene Trump para hacer lo que hace?

Análisis por Stephen Collinson, CNN

La presidencia de Donald Trump se desarrolla tan rápido que a menudo parece una serie de arrebatos alimentados únicamente por sus propias obsesiones aleatorias.

Tan solo el lunes, la Casa Blanca rompió el consenso científico sobre las causas del autismo y designó a un movimiento antifascista de izquierda como grupo terrorista nacional, aunque existen dudas sobre su capacidad para hacerlo.

En Washington aún resuenan las exigencias de Trump de que la secretaria de Justicia Pam Bondi procese a sus oponentes políticos, a pesar de la aparente falta de pruebas sólidas.

Y el incipiente esfuerzo de Trump por destruir la libertad de prensa y suprimir la libertad de expresión sufrió un inusual contratiempo, ya que ABC autorizó el regreso de Jimmy Kimmel a la televisión tras la controversia generada por sus comentarios sobre el presunto asesino de Charlie Kirk.

Cualquiera de estos dramas podría considerarse una de las controversias políticas más intensas de una administración convencional.

En otras épocas, varios de ellos podrían haber desencadenado un proceso de destitución. Pero solo han ensombrecido un tiempo ya de por sí sombrío, marcado por advertencias sobre una autocracia en ciernes.

Pero millones de estadounidenses que viven en ecosistemas políticos, mediáticos y culturales diferentes de los críticos de Trump no ven sus acciones como una amenaza mortal para su país, su cultura o su bienestar.

Su apoyo demuestra que las acciones de Trump no se deben solo a caprichos personales. A menudo forman parte de una estrategia coordinada para recompensar a quienes lo llevaron al cargo.

Trump demostró con su beligerante discurso en el funeral de Kirk el domingo que nunca ha tenido mucho interés en gobernar para todo el país. Pero su habilidad para enmarcar los problemas nacionales a la altura de las preocupaciones de los votantes conservadores y su diligencia para cumplir con sus prioridades explican cómo mantiene una base de apoyo viable para la presidencia más disruptiva de la era moderna.

Puede que no le permita gobernar con mayorías. Y muchos votantes podrían haber pensado que estaban eligiendo a un presidente que reduciría los precios de los alimentos y la vivienda, como prometió.

Pero dos de las controversias que estallaron este lunes, sobre la manipulación por parte de Trump de los sistemas legal y de salud pública, muestran cómo utiliza el poder del Gobierno para fortalecer su posición política.

La publicación de Trump en redes sociales el fin de semana, en la que instaba a Bondi a iniciar rápidamente el procesamiento de sus oponentes personales y políticos, fue una de las violaciones más flagrantes jamás cometidas por un presidente del supuesto muro invisible entre la Casa Blanca y el Departamento de Justicia.

Si hubiera surgido en un informe filtrado a un periódico, en lugar de una publicación pública, podría haber desatado un gran escándalo, ya que parece ser un claro abuso del poder presidencial y del sistema judicial.

En un asunto relacionado, Trump nombró a Lindsey Halligan, asistente de la Casa Blanca, fiscal federal principal en el Distrito Este de Virginia, según personas familiarizadas con la situación.

Halligan reemplazará a Erik Siebert, quien fue destituido por no haber presentado cargos contra una de las adversarias de Trump, la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

Las implicaciones de la interferencia de Trump son graves. La integridad del sistema legal se basa en la percepción de que todos son iguales ante él y que la interferencia política no tiene incidencia en las decisiones judiciales.

La justicia politizada es un sello distintivo de los estados despóticos de las repúblicas bananeras. El sistema tampoco puede perdurar si los fiscales son despedidos al concluir que no hay pruebas suficientes para presentar cargos, digan lo que digan los presidentes.

“Existe esta Dama de la Justicia que supuestamente dice —indicado con la venda en los ojos— que la justicia es ciega para todos. Nadie está por encima de la ley. Nadie está por debajo de la ley. Se aplica por igual”, declaró el exsecretario de la Casa Blanca de la administración Obama Rahm Emanuel en “The Situation Room” este lunes.

“Parece que la Dama de la Justicia ahora necesita un parche en el ojo, que le permita ver básicamente solo hacia la izquierda, donde va a aplicar la ley”, dijo Emanuel, comentarista sénior de asuntos políticos y globales de CNN.

El desprecio de Trump por tales principios es una de las razones por las que parece cada vez más un tirano en potencia.

Sin embargo, en el partido de Trump, sus seguidores lo ven más como una víctima de la justicia politizada que como su autor.

Su éxito al presentarse como una figura perseguida en medio de sus múltiples acusaciones le ayudó a revitalizar su carrera política el año pasado.

Su desafío explica por qué los legisladores republicanos se niegan a irritar a sus votantes de base y a limitarlo, a pesar de que sus acciones a menudo parecen amenazar el Estado de derecho y puede que no haya pruebas que respalden su exigencia de enjuiciar a sus oponentes.

“El presidente Trump es muy abierto y transparente con el pueblo estadounidense, y dice lo que piensa. Y eso es lo que a sus partidarios les encanta de él y eso es lo que a Estados Unidos le encanta de él”, declaró el senador Markwayne Mullin a Dana Bash de CNN en el programa “State of the Union” del domingo.

El republicano de Oklahoma afirmó que era legítimo que Trump atacara al exdirector del FBI James Comey y al senador demócrata de California Adam Schiff. “Lo que el presidente Trump está diciendo es que es hora de investigarlos y… hacerlos responsables de lo que dijeron”, subrayó.

(Comey fue despedido por Trump por la investigación de Rusia y fue entrevistado por el Servicio Secreto por una publicación en redes sociales que mostraba conchas marinas con la forma de los números 86 y 47, que según funcionarios de la administración podrían verse como una amenaza para Trump. Schiff dirigió las investigaciones sobre Trump como miembro de la Cámara de Representantes durante su primer mandato. La administración actual lo está investigando por supuestas filtraciones y acusaciones de fraude hipotecario. Ambos hombres han negado haber actuado mal y ninguno ha sido acusado).

La Casa Blanca entiende que el descarado desafío de Trump en tales controversias es un argumento de venta para los votantes con ideas afines, que creen que las administraciones anteriores fueron corruptas y que el presidente actual está corrigiendo la situación.

“No vamos a tolerar que ningún medio de comunicación ni nadie del otro bando intente manipular a nadie que intente afirmar que es el presidente quien está utilizando al Departamento de Justicia como arma”, declaró este lunes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. “Fueron Joe Biden y su secretario de Justicia quienes utilizaron al Departamento de Justicia como arma. Joe Biden utilizó esta sagrada institución estadounidense para atacar a su oponente político en pleno año electoral”, alegó.

Cabe recordar que Trump fue acusado formalmente por un gran jurado en un caso federal por presuntos delitos, entre ellos su intento de usar el poder presidencial para anular la voluntad democrática de los votantes que lo derrocaron en las elecciones de 2020.

Además, fue declarado culpable por un jurado en Nueva York de los 34 cargos de falsificación de registros comerciales en un caso centrado en el pago de dinero para silenciar a una estrella de cine para adultos.

El importante anuncio que hizo Trump este lunes sobre el autismo fue un ejemplo de cómo su ruptura con las convenciones contribuye a sus objetivos políticos, incluso aunque pueda crear peligro para los estadounidenses.

Anunció que el gobierno advertiría que el uso de acetaminofén durante el embarazo “puede estar asociado con un riesgo muy elevado de autismo”.

La nueva guía contradecía el análisis de expertos que afirmaba que la afección puede ser causada por múltiples factores y que la conexión entre el uso del analgésico durante el embarazo y el autismo no está demostrada.

Trump también intervino sobre la seguridad de algunas vacunas infantiles, mostrando una alarmante falta de conocimiento y aún menos conciencia de que opiniones sin fundamento provenientes de una plataforma tan poderosa podrían dañar activamente la salud de los estadounidenses.

“Entendimos mucho más que la gente que lo estudió”, le dijo Trump al secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., sobre el problema del autismo, recordando su caótico liderazgo improvisado durante la pandemia de covid-19.

Si parece que Trump está menospreciando los principios de la ciencia y los ensayos clínicos, probablemente sea a propósito.

Su comparecencia este lunes contribuyó a la desconfianza sobre la atención médica con base científica y el escepticismo sobre las vacunas que Kennedy ha promovido desde hace tiempo.

Pero hay una fuerte justificación política detrás de su estrategia.

La contrapartida de poner a Kennedy, considerado por muchos expertos un peligroso excéntrico, al frente de la salud pública estadounidense fue conseguir el favor de una legión de votantes, profundamente escépticos respecto a los calendarios de vacunación y que desconfían de los expertos sanitarios del gobierno.

La coalición Make America Healthy Again (MAHA) incluye activistas de derecha e izquierda que, de otro modo, no habrían estado disponibles para Trump. Este grupo está muy comprometido, especialmente en temas como los pesticidas, la fluoración del agua y los peligros de los alimentos ultraprocesados.

Aunque sean pocos, podrían desempeñar un papel importante en las reñidas contiendas por el Congreso en las elecciones intermedias de 2026.

Los votantes de MAHA también son una buena opción para Trump, ya que complementan el feroz escepticismo hacia las autoridades de salud pública entre los votantes de MAGA sembrado durante la pandemia de covid-19, que los líderes conservadores, incluido el presidente, han utilizado como un multiplicador de poder desde entonces.

Muchos conservadores se opusieron a las recomendaciones sanitarias del gobierno durante la pandemia sobre el uso de mascarillas. Algunos consideraron el cierre de escuelas y negocios como una violación inconstitucional de su libertad.

La reacción fue tan intensa que Trump aún se siente incapaz de atribuirse el mérito de la Operación Warp Speed, el avance hacia una vacuna contra el covid-19 en tiempo récord que probablemente salvó millones de vidas.

Kennedy no ha tenido reparos políticos en cancelar millones de dólares en fondos para la investigación de vacunas de ARNm que podrían prevenir una futura pandemia.

La desconfianza que cada vez más estadounidenses sienten hacia la comunidad científica y la experiencia oficial se ha convertido en una fuerza poderosa en la política conservadora. Y la disposición de Trump a revertir el consenso oficial sobre el autismo tiene otra ventaja.

El mandatario hizo campaña como un insurgente que volvería a Washington y revelaría los secretos del estado profundo legal, científico y médico. Pero la negativa de su administración a publicar todos los archivos de su examigo Jeffrey Epstein, un delincuente sexual convicto, ha burlado tales pretensiones.

Permitir que Kennedy desahogue sus herejías científicas podría restaurar parte de esa credibilidad perdida.

Y, de todos modos, Trump siempre parece más feliz y más efectivo cuando agita su salsa secreta: la ira de sus partidarios hacia las élites que aborrecen.

