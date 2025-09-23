Tom Holland sufre una contusión en el set de “Spider-Man: Brand New Day” y pausan el rodaje, según reportes

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

El actor Tom Holland sufrió una contusión el viernes en el set de rodaje de la película “Spider-Man: Brand New Day”, lo que ameritó pausar la producción, dijo a CNN una fuente con conocimiento de la producción.

“Tom sufrió una conmoción cerebral leve y, por precaución, se tomará un descanso de la filmación y se espera que regrese al trabajo en unos días”, dijo la fuente a CNN.

La filmación de “Spider-Man: Brand New Day” comenzó en julio en Glasgow, Escocia, y ha proseguido en locaciones reales en la ciudad escocesa, donde ocurrió el accidente, según el diario británico The Sun.

CNN se puso en contacto con los representantes de Sony, Marvel y Holland para obtener comentarios.

La película es dirigida por Destin Daniel Cretton y según confirmaron Sony Pictures y Marvel Studios, “Spider-Man: Brand New Day” incluirá en su trama a otros personajes del Universo Cinematográfico Marvel, como Hulk y Punisher, interpretados por Mark Ruffalo y Jon Bernthal, respectivamente.

El estreno de “Spider-Man: Brad New Day” está previsto para el 31 de julio de 2026.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Lisa Respers France y Jack Guy, de CNN.