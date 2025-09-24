Adelita Grijalva gana elecciones especiales en Arizona, una firma decisiva sobre los archivos de Epstein

Por Molly English

La demócrata Adelita Grijalva ganó una elección especial en el séptimo distrito electoral por Arizona, que entregará la firma decisiva para impulsar una votación para publicar los archivos del caso de Jeffrey Epstein.

La contienda se llevó a cabo para determinar quién ocuparía el escaño que dejó vacante el difunto representante demócrata Raúl Grijalva, quien falleció de cáncer en marzo. La hija del exrepresentante Grijalva era la gran favorita frente al republicano Daniel Butierez, quien se postuló para el escaño contra Grijalva padre en 2024, perdiendo la contienda por 26 puntos.

Una petición de difusión, circulada por el representante republicano Thomas Massie, de Kentucky, y el representante demócrata Ro Khanna, de California, necesita la firma de 218 miembros de la Cámara de Representantes de EE.UU. para obligar a los líderes a votar la liberación de los archivos de Epstein. Ambos consiguieron su firma número 217 a principios de este mes, cuando el representante demócrata James Walkinshaw, recién ganado una elección especial en el 11.º distrito de Virginia, prestó juramento y firmó la petición.

Tanto Grijalva como Butierez declararon al Arizona Daily Star la semana pasada que se comprometían a firmar la petición de Epstein si eran elegidos. En una declaración a CNN, Grijalva afirmó que el tema “definitivamente ha surgido” durante la campaña.

“Estamos escuchando a los votantes decir que creen que las sobrevivientes merecen justicia y que el Congreso debe cumplir con su deber de controlar al Poder Ejecutivo y exigirle cuentas a Trump”, dijo en el comunicado.

Es una votación que los líderes republicanos de la Cámara de Representantes han intentado evitar durante meses. El presidente Mike Johnson suspendió la sesión un día antes de julio, antes del receso de verano de un mes del Congreso, para evitar votaciones relacionadas con los expedientes.

Hablando con CNN en el Capitolio, la semana pasada, Massie dijo que pensaba que la Cámara de Representantes podría votar a mediados de octubre sobre su proyecto de ley sobre Epstein, citando la elección especial de Arizona como el catalizador de la firma número 218.

El caso Epstein alcanza un punto de ebullición en el Congreso, mientras Trump lo descarta como un engaño.

Una vez que Grijalva haya prestado juramento y se hayan conseguido las firmas necesarias, Massie tendrá que esperar al menos siete días legislativos antes de llevar el proyecto de ley al pleno, y los líderes de la Cámara también podrán tardar hasta dos días legislativos antes de someterlo a votación.

Históricamente, las peticiones de difusión tienen un historial negativo de forzar una votación en el pleno, principalmente porque la mayoría de los legisladores se resisten a oponerse a los líderes. Sin embargo, el caso de Epstein ha inquietado a algunos miembros republicanos, con aliados de Trump como las representantes Marjorie Taylor Greene, de Georgia; Lauren Boebert, de Colorado, y Nancy Mace, de Carolina del Sur, quienes se han sumado a la petición.

Aunque pocos republicanos han respaldado la iniciativa de forzar una votación, varios han expresado su apoyo al proyecto de ley subyacente. Aun así, enfrentaría una ardua batalla en el Senado si se aprueba en la Cámara de Representantes.

Tras la designación oficial del escaño de Arizona, habrá dos vacantes en la Cámara de Representantes debido al fallecimiento del representante demócrata de Texas, Sylvester Turner, en marzo, y a la salida del representante republicano de Tennessee, Mark Green, en julio. Se han programado primarias multipartidistas para el escaño de Turner para el 4 de noviembre, pero podría requerirse una segunda vuelta, y la elección para el escaño de Green se celebrará el 2 de diciembre.

Aunque otra victoria demócrata reducirá aún más la estrecha mayoría de 219-213 de Johnson, no cambiará el hecho de que actualmente solo puede darse el lujo de perder a dos republicanos en votaciones partidarias con asistencia completa.

El séptimo distrito de Arizona, que se extiende a lo largo de la frontera sur del estado con México e incluye partes de Tucson y el área de Phoenix, es sólidamente demócrata y votó por la exvicepresidenta Kamala Harris por más de 22 puntos porcentuales en noviembre.

Esta historia y titular se han actualizado con detalles adicionales.

Ethan Cohen, Ellis Kim y Manu Raju, de CNN, contribuyeron a este informe.

