La tormenta tropical Humberto ya está aquí y es probable que se forme otra. Estas áreas deben estar alerta

La tormenta tropical Humberto se ha formado en el Atlántico y podría haber doble amenaza tropical en los próximos días: es probable que otro sistema se desarrolle cerca de las Bahamas y ponga en alerta a la costa este de EE.UU. para el fin de semana.

Humberto, la octava tormenta nombrada de la temporada, se ubica a unos 885 km al noreste de las Islas de Sotavento, en el Atlántico occidental, y avanza hacia el oeste-noroeste con vientos sostenidos de 65 km/h. Se prevé que se convierta en huracán este fin de semana, pero aún es pronto para saber si impactará significativamente a Bermudas u otras zonas.

El otro sistema potencial es Invest 94L, actualmente una zona desorganizada de tormentas eléctricas sobre el noreste del Caribe, que probablemente se convertirá en depresión o tormenta tropical al acercarse a las Bahamas este fin de semana. El próximo nombre en la lista del Atlántico 2025 es Imelda.

A diferencia de Gabrielle, este pronóstico merece atención para quienes viven en la costa este de EE.UU., ya que uno de estos sistemas podría acercarse a la costa a principios de la próxima semana. Sin embargo, la previsión es compleja y de baja confianza, por lo que aún es pronto para saber si habrá impacto.

Las primeras tres semanas de septiembre fueron tranquilas, pero el Atlántico ha vuelto a la actividad y podría ser un período activo.

Invest 94L tiene alta probabilidad de convertirse en depresión o tormenta tropical al acercarse a las Bahamas a finales de esta semana, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

“Invest” es una etiqueta que el NHC asigna a un área de mal tiempo que desea investigar por posible desarrollo tropical. Una vez designada como “invest”, se recopilan más datos y se ejecutan modelos para predecir mejor su trayectoria y fuerza.

Aún hay mucha incertidumbre sobre la organización de Invest 94L, pero las condiciones atmosféricas favorables y el agua cálida le dan potencial para desarrollarse.

Una tormenta real no es garantía de impacto: podría no desarrollarse; desarrollarse, pero permanecer en alta mar entre Bermudas y la costa este de EE.UU., como ocurrió con el huracán Erin en agosto; o acercarse a la costa sureste de EE.UU. a principios de la próxima semana.

Las trayectorias de la tormenta tropical Humberto y del sistema 94L son especialmente difíciles de pronosticar porque varias condiciones pueden influir en su movimiento. La corriente en chorro sobre el este de EE.UU. y un sistema de alta presión al este de Bermudas tenderán a llevar estos sistemas hacia el norte. Además, si ambos sistemas se acercan lo suficiente, podrían interactuar —a veces girando uno alrededor del otro—, lo que complica aún más predecir su trayectoria y fuerza.

Mientras tanto, Invest 94L podría causar lluvias intensas en Puerto Rico y las Islas Vírgenes este miércoles, y esa amenaza podría continuar hasta el jueves. Algunas zonas podrían recibir hasta 150 milímetros de lluvia, lo que aumenta el riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en áreas montañosas.

Las personas en las Bahamas y a lo largo de la costa este de EE.UU. deben mantenerse informadas en los próximos días, ya que la confianza en el pronóstico irá en aumento.

Con la llegada de octubre, las áreas donde se forman tormentas se desplazan hacia el oeste, alejándose de África. El golfo de México, el Caribe y el Atlántico occidental son las zonas típicas de formación en la última parte de la temporada, y al estar más cerca de tierra, cualquier tormenta que se forme tiene mayor probabilidad de causar impactos peligrosos.

La actividad de tormentas disminuye en el Atlántico central y oriental al acercarse octubre, ya que los grupos de lluvias y tormentas que emergen de África —y que actúan como semillas para la formación de huracanes— son menos numerosos y más débiles. Además, los vientos en niveles altos que pueden desintegrar tormentas se vuelven más hostiles en esas regiones.

La temporada atlántica 2025 ha avanzado a un ritmo más lento de lo habitual. Solo se han formado siete tormentas nombradas hasta el 22 de septiembre, por debajo del promedio de 10 para esa fecha entre 1991 y 2020, de acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

Dos de esas tormentas se convirtieron en huracanes: Erin a mediados de agosto y Gabrielle esta semana. Esto está por debajo del promedio de cuatro a cinco huracanes que suelen formarse hasta finales de septiembre. Ha habido menos huracanes, pero más intensos. Impulsado por aguas mucho más cálidas de lo normal, Erin se intensificó rápidamente hasta categoría 5, y Gabrielle alcanzó la categoría 4 el lunes.

En octubre y noviembre suelen formarse cuatro tormentas nombradas, incluidos dos huracanes. Pero algunas temporadas han producido muchas más: 2024, 2020 y 2001 tuvieron siete tormentas adicionales después de septiembre, mientras que la hiperactiva temporada de 2005 produjo 11.

Las tormentas de final de temporada aún pueden ser muy peligrosas. El impacto del huracán Milton en la península de Florida a principios de octubre del año pasado fue una de las siete tormentas formadas después de septiembre en 2024.

Aún es pronto para saber cómo se comportará 2025 en la parte final de la temporada, pero con abundante agua cálida cerca de tierra, será importante vigilar de cerca cualquier amenaza tropical potencial.

