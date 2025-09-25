Acusan formalmente al exdirector del FBI James Comey

Por Hannah Rabinowitz, Evan Perez, Kaitlan Collins, Kirsten Holmes y Katelyn Polantz, CNN

El exdirector del FBI James Comey ha sido acusado formalmente por un jurado investigador federal, lo que representa una gran escalada en el esfuerzo del presidente Donald Trump por enjuiciar a sus enemigos políticos.

Comey, un adversario de larga data del presidente, es ahora el primer alto funcionario del gobierno en enfrentar cargos federales por una de las mayores quejas de Trump: la investigación de 2016 sobre si su primera campaña presidencial coludió con Rusia.

Ha sido acusado de hacer declaraciones falsas y de obstrucción a un procedimiento del Congreso, informó el Departamento de Justicia en un comunicado.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, dijo en una publicación en X: “Nadie está por encima de la ley”.

“La acusación de hoy refleja el compromiso de este Departamento de Justicia de responsabilizar a quienes abusan de posiciones de poder por engañar al pueblo estadounidense”, escribió Bondi. “Seguiremos los hechos en este caso”.

La acusación del jueves por la noche se produce luego de que CNN informó previamente sobre las preocupaciones que Bondi y los fiscales han tenido sobre el caso.

Noticia en desarrollo…

