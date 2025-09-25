Conoce a Clutch, Maple y Zayu, las mascotas de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Por Thomas Schlachter, CNN

La FIFA presentó oficialmente las mascotas de la Copa Mundial de 2026: Clutch, el águila calva; Maple, el alce; y Zayu, el jaguar, que representarán a los tres países anfitriones del torneo del próximo año.

“Maple, Zayu y Clutch están llenos de alegría, energía y un espíritu de unión, al igual que la propia Copa Mundial de la FIFA”, dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en un comunicado publicado el jueves.

La FIFA afirma que las tres mascotas representan parte de la cultura de sus respectivos países.

“Maple, el alce, nació para vagar, recorriendo todas las provincias y territorios de Canadá, conectando con la gente y abrazando la rica cultura del país”, indicó el comunicado del jueves.

Zayu proviene de las selvas del sur de México y representa el rico patrimonio de la nación.

“Zayu abraza la cultura mexicana a través del baile, la comida y la tradición, uniendo con pasión a personas de todo el mundo. Más que un atleta, Zayu es un símbolo de celebración y conexión cultural, llevando con orgullo el corazón de México”.

Sobrevolando Estados Unidos, Clutch abraza “cada cultura, partido y momento con una curiosidad y un optimismo desbordantes”.

Las tres mascotas también son futbolistas.

Maple es el portero del trío, Zayu es un delantero conocido por su excepcional ingenio y agilidad, y Clutch lo integra todo en el mediocampo.

Según la FIFA, las mascotas se unen para simbolizar la unidad, la diversidad y la pasión compartida por el deporte rey.

El partido inaugural del Mundial 2026 está previsto para el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. La final se jugará poco más de un mes después, cerca de la ciudad de Nueva York, en el Estadio MetLife de Nueva Jersey, el 19 de julio.

La final incluirá un espectáculo de medio tiempo por primera vez.

El calendario constará de 104 partidos, ya que el torneo se ha ampliado para incluir a 48 selecciones nacionales, en lugar de las 32 que tenía.

