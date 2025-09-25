La acusación contra Comey muestra cómo Trump ha dado un giro radical, incluso para sus propios estándares

Análisis por Aaron Blake, CNN

Después de poner a prueba periódicamente las barreras de la democracia estadounidense durante su segundo mandato, el presidente Donald Trump ahora las está rompiendo a un ritmo vertiginoso.

El Departamento de Justicia presentó este jueves una acusación contra el exdirector del FBI James Comey, apenas días después de que Trump instara a procesarlo y expulsara al fiscal que se resistió a acusar a los enemigos políticos del presidente.

La situación ejemplifica cómo, en las últimas semanas, hemos visto una versión aún más radical del ya descarado esfuerzo de Trump por transformar el Gobierno federal y centralizar el poder en sí mismo.

El presidente ha tomado medidas rápidas y drásticas para eliminar cualquier obstáculo dentro del Gobierno, imponer lealtad, castigar a sus enemigos y sofocar la posibilidad de disenso público que pudiera surgir de sus acciones.

Trump está creando a su alrededor un sistema que cada vez parece más carente de fricciones, con el objetivo final, al parecer, de permitirle conseguir todo lo que quiere.

Ha sido un período sorprendente, incluso para los propios estándares frecuentemente sorprendentes de Trump.

Tal vez los avances más significativos sean sus esfuerzos repentinamente más abiertos por atacar a sus enemigos políticos, siendo Comey el ejemplo más destacado.

Trump ha acusado regularmente de delitos a muchos de sus supuestos oponentes políticos y, en ocasiones, ha intervenido en asuntos legales en curso, violando las normas contra la politización del sistema judicial.

Pero esto es diferente. Esto es Trump no solo logrando el procesamiento largamente buscado contra un enemigo, sino efectivamente haciéndolo realidad él mismo.

El exabogado de la Casa Blanca de Trump, Ty Cobb, le dijo a Erin Burnett de CNN este jueves por la noche que fue un “día trágico” y calificó la acusación contra Comey como un “enjuiciamiento claramente vengativo” y “selectivo”.

“La forma en que lo implementaron es problemática para todo el país”, dijo Cobb. “Esto representa el fin del Estado de derecho en Estados Unidos o el punto de inflexión contra las actividades autoritarias que hemos visto por parte de este presidente y su secretaria de Justicia”.

Durante la última semana, Trump ha comenzado a tomar control de su tan ansiada campaña de venganza.

Despidió a un fiscal federal en Virginia por su negativa a presentar cargos contra la fiscal general demócrata de Nueva York, Letitia James.

Al día siguiente, Trump se quejó de que la secretaria de Justicia Pam Bondi no actuaba con la suficiente rapidez en estos casos. Luego, designó a un leal al presidente como nuevo fiscal federal en el distrito este de Virginia. Y ahora Comey ha sido acusado formalmente.

Trump afirmó más temprano el jueves que él “no estaba tomando esa determinación” sobre acusar a Comey. Pero la progresión parece inconfundible. Trump hizo saber sus deseos y eliminó el obstáculo; ahora ha sucedido.

Mientras se desarrollaba esa noticia, el jueves nos enteramos de que el Departamento de Justicia de Trump está tomando otra medida extraordinaria contra alguien a quien Trump llamó explícitamente a procesar.

Trump declaró a finales del mes pasado que George Soros y su hijo deberían enfrentar cargos penales. Hace dos semanas, afirmó que “investigaremos a Soros”. Y el jueves, The New York Times informó que un alto funcionario del Departamento de Justicia ordenó a más de media docena de fiscales federales de todo el país elaborar planes para investigar al multimillonario donante demócrata.

Según se informa, el memorando incluso enumera posibles cargos criminales que podrían utilizarse.

Bondi, hablando en la Oficina Oval el jueves, se negó a confirmar que Soros estaba siendo investigado, pero dijo que “todo está sobre la mesa en este momento”. Trump pronto intervino diciendo que Soros era un “candidato probable”.

Así que son dos casos en los que Trump dice explícitamente a quién quiere que se acuse. Y en uno de ellos, después de despedir a alguien que se negó a hacerlo, pronto supimos que los funcionarios habían actuado en consecuencia.

Que Trump haya ordenado algo explícitamente es casi irrelevante; la presión fue explícita.

Los funcionarios de la administración durante el primer mandato de Trump a menudo resistieron sus impulsos.

Incluso el secretario de Justicia William Barr, quien regularmente tomaba medidas extraordinarias que se alineaban con la agenda política de Trump, en un momento dado dijo que las misivas de Trump sobre los casos en curso “me imposibilitan hacer mi trabajo”. Insinuó que Trump había intentado intimidarlo y dijo que no funcionaría.

Ahora está funcionando. Trump está presentando públicamente la hoja de ruta de las represalias, y el Departamento de Justicia la está siguiendo. Los impulsos que antes se controlaban se están poniendo en práctica, y Trump lo está publicitando eficazmente.

Paralelamente a este esfuerzo se desarrolla la creciente campaña de Trump para minimizar el disenso.

Incluso mientras recurre cada vez más al sistema judicial contra sus enemigos y consolida el poder, ha buscado hacer que quienes lo critiquen por tales cosas lo piensen dos veces respecto a la retórica que usan.

Y no se trata solo de la extraordinaria amenaza del presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, que precedió a la suspensión temporal de Jimmy Kimmel.

Aunque algunos en la derecha intentaron minimizar el papel de Carr y fingieron que se trataba simplemente del libre mercado, Trump insistió en usar al Gobierno federal para lograr cosas muy similares.

Sugirió que los medios de comunicación que lo critican demasiado deberían perder sus licencias. Señaló que, incluyendo a Kimmel, podrían incluso ser acusados ​​penalmente por contribuciones ilegales a campañas.

“Creo que vamos a probar con ABC”, dijo Trump en Truth Social a principios de esta semana cuando Kimmel regresó al aire. “A ver qué tal”.

El presidente y sus aliados han intentado utilizar el asesinato de Charlie Kirk para afirmar que las críticas a las acciones de Trump como “autoritarias” o “fascistas” son inaceptables (a pesar de que Trump ha lanzado los mismos ataques contra sus propios adversarios).

Se han apresurado a sugerir que la retórica de la izquierda política es la culpable incluso antes de que existiera evidencia alguna sobre el motivo del caso Kirk y de un tiroteo posterior en unas instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas.

Trump también ha presentado demandas dudosas contra medios de comunicación como The Wall Street Journal y The New York Times. Y su Pentágono emprendió recientemente una iniciativa extraordinaria para impedir que periodistas acreditados publiquen material que no autoriza.

Si bien los esfuerzos de Trump por controlar la libertad de expresión se basan en gran medida en el asesinato de Kirk, van mucho más allá de eso.

Y estos no son los únicos problemas en los que aparentemente los frenos de mano fallan.

La Oficina de Administración y Presupuesto de Trump amenazó esta semana con despidos masivos de empleados federales si los demócratas no acuerdan evitar un cierre la próxima semana en los términos de Trump.

El presidente también parece haber dado mayor libertad al secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., y ha impulsado a su administración a involucrarse más en áreas médicas sensibles.

Y no se trata solo de las medidas relacionadas con las vacunas y el extraño suceso de esta semana en el que vinculó el autismo con el Tylenol; también hay nuevas acciones que sugieren que la administración podría pronto limitar el acceso a la mifepristona, la píldora abortiva, por razones de seguridad, a pesar de años de estudios que demuestran su seguridad y eficacia.

En los últimos días, la administración también ha planteado un notable potencial rescate económico de Argentina, una medida que claramente apunta a ayudar a su atribulado presidente, Javier Milei, aliado de Trump.

Trump también ha buscado ejercer un notable control unilateral sobre las fuerzas armadas y su uso de fuerza letal.

Tras hacer todo lo posible para enviar tropas a territorio estadounidense, en las últimas semanas ha ampliado esta práctica para lanzar ataques legalmente sospechosos contra supuestos barcos narcotraficantes en aguas internacionales.

En esencia, Trump defiende la capacidad de matar personas fuera de una guerra declarada y con base en su propia voluntad.

Cualquiera de estas cuestiones sería, por sí sola, una controversia enorme en cualquier otra época política, incluso potencialmente para algunos conservadores.

También son el tipo de cosas que a menudo supimos que Trump había sugerido o intentado hacer en su primer mandato, pero de las que lo disuadieron los funcionarios más orientados al establishment que lo rodeaban.

Muchas de esas personas han sido reemplazadas por fieles seguidores de MAGA en este segundo mandato.

Quienes aún podrían obstaculizar el proceso están siendo cada vez más ignorados, junto con las normas políticas y las restricciones legales que los presidentes suelen respetar.

Y claramente se han allanado los caminos para un cambio aún más revolucionario en el modo en que opera el Gobierno estadounidense.

