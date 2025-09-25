Obama afirma que el anuncio de Trump sobre el Tylenol fue “violencia contra la verdad”

Por Arlette Saenz y David Wright, CNN

El expresidente de EE.UU. Barack Obama afirmó el miércoles que la administración Trump incurrió en “violencia contra la verdad” con sus anuncios de esta semana que vinculan el autismo con el Tylenol, conocido genéricamente como acetaminofén o paracetamol.

“Tenemos el espectáculo de mi sucesor en la Oficina Oval haciendo afirmaciones generales sobre ciertos medicamentos y el autismo que han sido refutadas continuamente”, declaró Obama durante unas declaraciones en el O2 Arena, de Londres, según una transcripción proporcionada a CNN por la oficina del expresidente.

“El grado en que esto socava la salud pública, el grado en que puede perjudicar a las mujeres embarazadas, el grado en que genera ansiedad en los padres con hijos autistas, que, por cierto, está sujeto a un espectro, y mucho de lo que se anuncia como estos aumentos drásticos en realidad tiene que ver con una ampliación de los criterios en ese espectro, para que las personas puedan realmente acceder a servicios y ayuda”, añadió Obama. “Todo eso es violencia contra la verdad”.

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca el lunes, el presidente Donald Trump anunció que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. notificará a los médicos que el uso de Tylenol durante el embarazo puede estar asociado con un “riesgo muy elevado de autismo”, lo que generó una reacción inmediata de médicos en Estados Unidos y en el extranjero.

Trump promovió diversas teorías no comprobadas sobre el autismo, el Tylenol y las vacunas, yendo más allá de los planes de su administración de destacar una nueva y cautelosa advertencia sobre el Tylenol, una inversión de US$ 50 millones en investigaciones sobre el autismo y la aprobación de un posible tratamiento.

Obama declaró el miércoles que “es importante que quienes creen en la verdad y en la ciencia también examinen la verdad cuando nos resulta incómoda”.

Obama también afirmó que el país está siendo “puesto a prueba” por amenazas contra la libertad de expresión y el Estado de derecho, pero lo calificó como un “momento esclarecedor” de lo que los estadounidenses deben defender.

“Cabe decir que lo que veo repetidamente en mi país, en la pérdida de liderazgo en la promoción de valores como la democracia, el Estado de derecho, la libertad de expresión y la equidad económica, el hecho de que no solo no los promovamos, sino que ahora nos opongamos activamente a ellos, en muchos casos, me parece espantoso. No me siento bien al respecto”, dijo Obama.

“Creo que adoptamos una postura complaciente, engreída y cómoda, creyendo que creíamos en todos estos valores porque nunca se pusieron a prueba. Y, ahora, se están poniendo a prueba”, dijo. “Es fácil creer en la libertad de expresión cuando todo el mundo está de acuerdo con ella. Es mucho más difícil cuando la gente a tu lado parece simplemente terrible y promueve ideas que parecen incitar a la violencia contra ti”.

Los comentarios reflejan la postura cada vez más franca del expresidente demócrata. A lo largo de una serie de apariciones públicas este año, Obama ha intensificado sus críticas al segundo mandato de Trump y ha expresado su preocupación por el estado de la política estadounidense.

Durante sus visitas a universidades y centros comunitarios, calificó de “inimaginable” la represión de la administración Trump contra universidades y bufetes de abogados y advirtió que Estados Unidos está “peligrosamente cerca” de un gobierno más autocrático.

A principios de este mes, Obama comentó sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, calificándolo de “horrible tragedia” y afirmando que “la premisa central de nuestro sistema democrático es que debemos ser capaces de discrepar y, a veces, de mantener debates muy polémicos sin recurrir a la violencia”.

