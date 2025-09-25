Trump pide a Erdogan que deje de comprar petróleo ruso y dice que podría levantar las sanciones “casi inmediatamente”

Por Betul Tuncer, Max Saltman, Donald Judd y Samantha Waldenberg, CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este jueves su esperanza de que Turquía deje de comprar petróleo a Rusia durante su reunión bilateral con el presidente de esa nación, Recep Tayyip Erdogan. Además, dijo que EE.UU. podría levantar las sanciones sobre Turquía “casi inmediatamente”.

Durante el primer mandato de Trump, su Gobierno impuso sanciones a Turquía, lo que le prohibió comprar los cazas F-35 de fabricación estadounidense tras la adquisición de un sistema de defensa aérea ruso.

“Me gustaría que dejara de comprar petróleo a Rusia mientras continúa la ofensiva contra Ucrania”, declaró Trump en el Despacho Oval. “Ya han perdido millones de vidas, ¿y para qué?, ¿para qué? Es una vergüenza”.

Sin embargo, Trump elogió al presidente de Turquía y el poder militar que ha construido.

“Vamos a hablar sobre el F-35”, declaró Trump a la prensa en el Despacho Oval, y añadió: “Y creo que tendrá éxito comprando lo que le gustaría”.

Al ser consultado sobre cuándo podrían levantarse las sanciones, Trump respondió: “Si tenemos una buena reunión, casi de inmediato”.

Trump afirmó que discutirían el asunto “muy seriamente”. “Sé que quiere el F-35 y lo ha deseado, y estamos hablando de ello muy seriamente. Él necesita ciertas cosas, y nosotros necesitamos ciertas cosas. Y vamos a llegar a una conclusión”, dijo.

“Es un honor tenerlo en la Casa Blanca”, declaró Trump. “Vamos a lograr grandes acuerdos comerciales para ambos países. Hacemos muchos negocios con Turquía. Fabrican productos hermosos y excelentes, son fabricantes realmente fantásticos, y les compramos mucho, y ellos nos compran mucho a nosotros”.

Erdogan no abordó directamente los comentarios de Trump sobre Rusia, pero dijo que deseaba hablar sobre las relaciones turco-estadounidenses.

Durante el encuentro, Trump también declaró ante los periodistas que le gustaría que Erdogan llevara a Rusia y Ucrania a la mesa de negociaciones para poner fin a la guerra, y volvió a insinuar que Rusia es un “tigre de papel”, por no haber logrado ganar territorio significativo en los casi cuatro años transcurridos desde su invasión. Además, dijo que estaba “muy decepcionado con Putin” por prolongar la guerra.

“Les puedo asegurar que el presidente Erdogan es muy respetado por ambos (lados); todos lo respetan”, declaró Trump a los periodistas. “Yo sí, y creo que podría tener una gran influencia si quisiera. Actualmente, es muy neutral; le gusta ser neutral, y a mí también, me gusta ser neutral”.

Recordemos que Trump calificó a Rusia de “tigre de papel” en una publicación en su plataforma Truth Social a principios de esta semana, lo que provocó la ira del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien declaró en una entrevista radial el miércoles: “Rusia no es un tigre. Rusia se asocia más con un oso. Los osos de papel no existen, y Rusia es un oso de verdad”.

Trump declaró este jueves a la prensa que el presidente Erdoğan es el “responsable” de ayudar a Siria a liberarse del régimen de Assad, en un elogio inusual.

“Creo que el presidente Erdogan es el responsable de Siria, de la exitosa lucha para liberar a Siria de su exlíder. Y creo que este hombre es responsable…, no asume la responsabilidad, pero en realidad es un gran logro”, declaró Trump.

El presidente interino de Siria, Ahmed al-Sharaa, habló en la Asamblea General de la ONU esta semana, en el primer discurso de este tipo de un presidente sirio desde 1967.

Con información de Kylie Atwood, de CNN.