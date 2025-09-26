Barbados advierte sobre tensiones militares entre EE.UU. y Venezuela en el Caribe

Por Hira Humayun, CNN

Barbados ha advertido sobre las tensiones militares entre Venezuela y Estados Unidos en el Caribe y ha enfatizado que las naciones insulares de la región no pueden ser vistas como “daños colaterales”.

“En el mar Caribe, ahora estamos viendo una sorprendente violación de un entendimiento hemisférico de que el Caribe debe ser tratado como una zona de paz”, dijo la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas este viernes.

Mottley afirmó que el refuerzo militar de EE. UU. y Venezuela en la región “podría ocasionar un accidente” que pondría al sur del Caribe en un “riesgo desproporcionado”.

El 2 de septiembre, Estados Unidos dijo que atacó una embarcación que, según afirmó, transportaba drogas para un cartel, dejando 11 muertos. A este ataque le siguieron al menos dos ataques mortales más contra presuntas embarcaciones de tráfico de drogas en aguas internacionales alrededor de Sudamérica y el Caribe.

El Gobierno del presidente Donald Trump afirmó que el gobierno venezolano liderado por el presidente Nicolás Maduro estaba detrás de la presunta operación de narcotráfico. Venezuela respondió con ejercicios militares en la región como demostración de fuerza, aumentando las tensiones.

“No es aceptable que nuestras islas, nuestros países sean vistos como daños colaterales”, dijo Mottley ante la Asamblea General, pidiendo la plena integridad territorial de todos los países caribeños.

