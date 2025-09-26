Memorando de la Casa Blanca sobre despidos masivos muestra el camino de Trump en caso de un cierre. Los demócratas no ceden

Por Phil Mattingly, Adam Cancryn y Sarah Ferris, CNN

Un memorando de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca, que instaba a las agencias federales a preparar planes para despidos masivos en caso de un cierre gubernamental, marcó una drástica escalada en la crisis de financiación, que tiene menos salidas potenciales a medida que se acerca la fecha límite de la próxima semana.

El documento también brindó un primer vistazo a la planificación operativa interna de la administración Trump que, hasta el miércoles por la noche, había estado rodeada de un secretismo que contrastaba con el enfoque de administraciones anteriores de ambos partidos.

Esos esfuerzos se centran en los planes de contingencia de las agencias, que conforman los documentos de orientación específicos para el personal federal en caso de un corte de financiación, los cuales se han publicado y se actualizan cada pocos años. Los planes más recientes de las agencias, presentados durante la administración Biden, fueron retirados de la red a principios de este año sin ninguna explicación.

Funcionarios de varias agencias afirmaron haber estado en gran medida a oscuras sobre los planes de la Casa Blanca, y muchos se apresuraban a entregar la información solicitada, detallada en el memorando de la OMB. Funcionarios de dicha oficina mantuvieron su primera llamada de planificación del cierre con sus homólogos de la agencia a principios de esta semana.

La amenaza de despidos masivos surgió mientras la Casa Blanca busca aumentar la presión sobre los demócratas antes de la fecha límite de financiación de la próxima semana, e indica que el presidente Donald Trump aprovecharía un cierre para acelerar sus prioridades, tal como temían a principios de este año los legisladores demócratas, incluido el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer.

En marzo, Schumer abogó por respaldar un proyecto de ley de financiación del Partido Republicano para mantener el gobierno abierto, a costa de enfadar a su base. Pero con los líderes demócratas prometiendo esta vez mantenerse firmes en sus demandas, los funcionarios de Trump intentan debilitar esa determinación dejando claras las formas en que maximizarían el sufrimiento de un cierre prolongado.

El impasse es un momento oportuno para el director de la OMB, Russ Vought, y un grupo de funcionarios de la administración que desde hace tiempo han impulsado nuevos recortes de personal, según dos personas familiarizadas con la dinámica interna. Esto ofrece una posible oportunidad para implementar el tipo de recortes a nivel gubernamental que hasta ahora han resultado políticamente impopulares, a la vez que culpa a los demócratas de impulsarlos.

El memorando del miércoles por la noche se relaciona estrechamente con los temas que cada agencia ha estado abordando desde el primer día de Trump en el cargo: órdenes ejecutivas, memorandos de orientación y propuestas regulatorias que reestructuran la fuerza laboral federal, el sistema de clasificación de empleados de carrera y las protecciones que lo han definido durante décadas.

“Se podría despedir a la gente ahora, se podría despedir a la gente en diciembre, se podrían implementar los recortes a gran escala vigentes en cualquier momento”, dijo Douglas Holtz-Eakin, presidente del Foro de Acción Estadounidense, de tendencia derechista, y asesor político del Partido Republicano desde hace mucho tiempo. “Pero ahora forma parte del posicionamiento retórico que la Casa Blanca ha elegido”.

En el Capitolio, el senador republicano Bernie Moreno, de Ohio, advirtió que podría haber “recortes permanentes”, incluyendo los despidos descritos en el memorando de Vought, si se prolonga un posible cierre, y argumentó que los demócratas serían los responsables.

“Lo que no sabemos es cuánto durará esto, así que si se prolonga demasiado, tendremos que hacer recortes permanentes”, declaró el republicano a la prensa, argumentando que la responsabilidad de aceptar el paquete de financiación provisional aprobado por la Cámara de Representantes para evitar un cierre recae en los demócratas del Congreso. “Si los demócratas siguen utilizando esto como rehén para gastos exorbitantes, tendremos que modificar la estructura del presupuesto federal”.

Pero no todos los republicanos se han mostrado dispuestos a convertir la amenaza en el eje central del mensaje del partido sobre el cierre.

La senadora Susan Collins, de Maine, quien preside el panel de gastos del Senado, afirmó que los empleados federales “no deberían ser tratados como peones” en la lucha por la financiación. Y entre los estrategas republicanos que creían que el apoyo del Partido Republicano a una extensión limpia de la financiación les daba ventaja en el impasse existe una creciente ansiedad ante la posibilidad de que la retórica de la Casa Blanca y las amenazas de despidos puedan debilitar esa ventaja.

“Trump va a ejercer todo el poder que pueda, va a imponer todo el sufrimiento posible”, dijo el estratega republicano Doug Heye. “Eso podría ser contraproducente, y ciertamente existe el riesgo, especialmente si empezamos a ver despidos en áreas que no hemos visto antes y que impactan directamente en la vida de los votantes”.

El jueves, en la Casa Blanca, Trump y sus principales asesores se centraron en los demócratas, acusándolos de querer repetidamente extender los subsidios mejorados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible como una forma de financiar la atención médica para inmigrantes indocumentados.

“Nunca cambian”, dijo Trump en la Oficina Oval de los Demócratas, evadiendo inmediatamente una pregunta sobre los planes de despidos masivos de su administración. “Quieren abrir las fronteras”.

Si bien asesores de alto rango de ambos partidos en Washington afirmaron el jueves que no les sorprendió la misiva de Vought, la amenaza de despidos masivos subraya lo mucho que está en juego para los demócratas, ya que muchos en el partido reconocen que un cierre gubernamental es probablemente inevitable en este momento.

La preocupación es particularmente grave para los legisladores que representan escaños con un gran número de empleados federales, como Maryland o Virginia; aunque, al menos por ahora, no es suficiente para obligar a los demócratas a ceder en sus demandas.

En cambio, para varios demócratas, la decisión de Vought solo ha reforzado la determinación de su partido de no ceder ante el plan de financiación del Partido Republicano sin una victoria en la atención médica, según varias personas familiarizadas con las discusiones.

Los principales demócratas, incluido el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, desestimaron el memorando de Vought como una táctica intimidatoria.

Los demócratas dijeron que no creían que los votantes, ni siquiera los propios empleados federales despedidos, escucharían a Trump cuando culpó a los demócratas, en lugar de a su propia oficina de presupuesto, por los despidos.

“Si el plan maestro de Trump es que los empleados federales estén del lado de los republicanos, son unos malditos imbéciles”, dijo a CNN un asesor de alto rango de un demócrata moderado de la Cámara de Representantes.

Una de las mayores incógnitas es qué pasará con los trabajadores federales en los aeropuertos: dos fuentes indicaron que se espera que los trabajadores de la TSA y del control de tráfico aéreo sean considerados “esenciales”, por lo que se espera que sigan trabajando, aunque no se les pagará hasta que finalice el cierre.

El memorando de la OMB, que circuló el miércoles, contenía un lenguaje similar, e idéntico en algunos puntos, a una directiva de febrero firmada por Vought y el director interino de la Oficina de Administración de Personal, que incluía la directiva de que las agencias se centraran en “la máxima eliminación de funciones no obligatorias por ley, al tiempo que impulsaban la ejecución más eficiente y de la más alta calidad de las funciones que les corresponden por ley”.

Ese memorando de orientación fue notable en su momento por la magnitud de las reducciones de fuerza a “gran escala” que detallaba y el lenguaje sumamente crítico que dirigía al personal federal.

“El pueblo estadounidense emitió su veredicto sobre la desmesurada y corrupta burocracia federal el 5 de noviembre de 2024 al votar a favor de las promesas del presidente Trump de reformar radicalmente el gobierno federal”, escribieron Vought y el entonces director interino de la OPM, Charles Ezell.

El memorando instruía explícitamente a los funcionarios de la agencia a utilizar sus planes de contingencia ante el cierre de la primera administración Trump para moldear el desarrollo de las reducciones de personal ordenadas en la segunda.

Los desafíos legales, los despidos caóticos y a menudo aleatorios, y la incertidumbre generalizada sobre el futuro han consumido a amplios sectores de la fuerza laboral federal durante los meses posteriores.

El camino legal de la administración había sido decididamente incierto durante meses, mientras los jueces impedían sus esfuerzos con medidas cautelares. Pero las órdenes de la Corte Suprema y de los tribunales de circuito de este verano, vinculadas a casos separados, marcaron una oportunidad —y una posible hoja de ruta— para una medida que enfureció a los legisladores demócratas e inquietó a algunos republicanos al día siguiente.

El esfuerzo, como lo demuestra la salvedad de que los planes de RIF se anularían si los demócratas retiraban sus demandas, fue claramente diseñado para aumentar la influencia del Partido Republicano en la batalla partidista.

Pero el grado en que la amenaza de la OMB se conecta con la prioridad claramente declarada y que ha perseguido con ambición la administración Trump indica que no se trata de una amenaza vacía.

“Una administración dispuesta a reducir el tamaño y a despedir empleados del gobierno federal tiene un arma asimétrica contra las amenazas de cierre del gobierno por parte del Congreso”, escribió en X Jack Goldsmith, profesor de Derecho de Harvard que dirigió la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia durante la administración del presidente George W. Bush.

Con información de Arlette Saenz y Morgan Rimmer, de CNN.