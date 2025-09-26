Muere a los 21 años el futbolista inglés Billy Vigar tras sufrir una “importante lesión cerebral” durante un partido

Por Patrick Snell, CNN

Los mensajes homenajeando al exjugador del Arsenal Billy Vigar, quien falleció a los 21 años tras sufrir una “lesión cerebral significativa” durante un partido el pasado fin de semana, no paran de llegar, anunció el club inglés.

Chichester City, que juega en la séptima división del fútbol inglés, confirmó el jueves que el delantero había fallecido tras el incidente en un partido de la Isthmian League contra el Wingate & Finchley FC, un encuentro que posteriormente fue suspendido.

La lesión se produjo cuando, según informes, Vigar chocó contra una pared cerca del campo.

“Tras sufrir una lesión cerebral significativa el sábado pasado, Billy Vigar fue puesto en coma inducido. El martes necesitó de una operación para intentar alguna posibilidad de recuperación. Aunque esto ayudó, la lesión resultó ser demasiado para él y falleció el jueves por la mañana”, dijo la familia de Billy en un comunicado a través de Chichester City.

“Las respuestas a la noticia del accidente muestran cuán querido y apreciado era Billy en el deporte. Su familia está devastada por lo sucedido mientras jugaba el deporte que amaba”.

El Arsenal dijo estar “devastado por la impactante noticia” de su exjugador de la academia, quien se unió al club del norte de Londres a los 14 años antes de convertirse en profesional en 2022.

Según un homenaje en el sitio web del Arsenal, Vigar era “rápido, potente y ferozmente decidido”.

El club añadió: “Además de su gran talento, Billy siempre será recordado por su amor al juego, orgullo al representar a nuestro club de fútbol —una vez dijo que el día en que fue descubierto por nuestros agentes había sido ‘el más importante de su vida’— y un carácter querido tanto por sus compañeros de equipo como por los entrenadores. Nuestras más profundas condolencias para la familia Vigar y sus muchos amigos en este momento tan difícil”.

Vigar también jugó para Derby County, Hastings United y Eastbourne Borough.

El próximo partido de Chichester City, programado para este sábado contra Lewes, ha sido pospuesto, mientras que la Isthmian League informó que, como muestra de respeto, se guardará un minuto de silencio antes de todos los demás partidos y todos los jugadores llevarán brazaletes negros.

Las autoridades de FA (campeonato de fútbol) de Inglaterra dijeron estar “devastadas” por el fallecimiento de Billy Vigar, mientras que Chichester rindió su propio homenaje al jugador que solo se había unido al club en las últimas semanas.

“Descansa en paz, Billy. Por siempre en los corazones de todos en el Chichester City Football Club”.

