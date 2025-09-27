Cómo atraer a los votantes independientes (según los profesionales)

Análisis por Zachary B. Wolf, CNN

Hay tres grandes grupos de votantes en las elecciones estadounidenses sobre los que probablemente leerá: demócratas, republicanos e independientes.

En los últimos años, cada vez más votantes se han identificado como independientes, y cuando los independientes se inclinan por un bando u otro, invariablemente deciden quién gana.

Pero los votantes independientes están lejos de ser un grupo unido, como lo demuestra la suma de encuestas de CNN con un nuevo proyecto que identifica al menos cinco tipos distintos de independientes.

Resulta que muchos independientes no son tan independientes en absoluto. Son o bien “más parecidos a los demócratas” o bien “más parecidos a los republicanos”, que generalmente apoyan a los candidatos de un partido sin sentir afinidad por él.

Además de los que se parecen a los demócratas y republicanos, existen los “extremistas optimistas”, los “centros decepcionados” y los “desconectados”. Obten más información aquí.

Llevé estas cinco agrupaciones a un destacado encuestador republicano y a uno demócrata para descubrir cómo influirán en las elecciones intermedias de 2026.

Kristen Soltis Anderson, encuestadora republicana, colabora con CNN y fundadora de Echelon Insights. Molly Murphy, encuestadora demócrata, preside Impact Research.

Nuestras conversaciones, realizadas por teléfono y correo electrónico y editadas para mayor claridad, se encuentran a continuación.

Los demócratas tienen ventaja entre los votantes independientes en esta encuesta, pero esto se debe principalmente a que hay un grupo más grande de votantes que son demócratas en todo menos en el nombre. ¿Es esto indicativo de un problema de imagen de los demócratas o de algo más?

MURPHY: Si bien estos votantes que se asemejan a los demócratas son críticos con ellos —ciertamente más críticos que quienes se autodenominan demócratas—, también podría ser una reacción a Trump, a quien desprecian profundamente, y a los republicanos, a quienes desprecian profundamente. No es tanto un rechazo al Partido Demócrata, sino más bien el hecho de que son independientes que no se identifican con los republicanos.

SOLTIS ANDERSON: Los republicanos atravesaron una lucha en la década de 2010, con miembros de su propio partido que se sentían desanimados por la clase dirigente y la etiqueta del partido. Sin duda, la situación ha cambiado.

Otro aspecto interesante de los demócratas independientes es que la mayoría se considera progresista, y aproximadamente una cuarta parte se declara socialdemócrata. ¿Acaso el problema de los demócratas es que no son lo suficientemente progresistas?

SOLTIS ANDERSON: A los republicanos les encantaría que los demócratas se inclinaran más a la izquierda. Lo mejor que tienen a su favor los demócratas es que su base de votantes con alta participación en las primarias no es la misma que la de este grupo ideológicamente izquierdista menos comprometido, por lo que cuentan con cierta fuerza que les permite contrarrestar a los candidatos inelegibles que surgen de las primarias.

MURPHY: El 98% de estos mismos votantes afirman querer que los demócratas controlen el Congreso. Como en cualquier partido, se verán surgir diferentes ideologías, incluso entre los votantes que se consideran independientes. Así que no creo que esto indique un problema mayor con el partido, ya que toda su intención de voto y su deseo de liderazgo se alinean con el paraguas demócrata general.

Como encuestador, ¿cuáles diría usted que son las opiniones que hacen que un votante se modere?

MURPHY: Lo que suele coincidir con los moderados es un énfasis bastante fuerte en los temas económicos y quizás una insatisfacción con cualquiera de los dos partidos. Es difícil saber si esto es correlación o causalidad. Creo que no se trata de que, desde una perspectiva política, siempre adopten un enfoque más moderado, sino de una cualidad de liderazgo: un énfasis en lograr resultados y un enfoque bipartidista en temas que afectan a la mayoría, no a unos pocos.

SOLTIS ANDERSON: A veces ocurre que las personas tienen opiniones débiles sobre todo, a veces ocurre que realmente son centristas, pero la mayoría de las veces es porque las personas toman un poco de la Columna A y un poco de la Columna B, y no están de acuerdo de todo corazón con una u otra ideología todo el tiempo.

La clase media decepcionada cree que es importante votar, pero odia a los partidos y al sistema. ¿Cómo se puede reconectar con este votante desanimado pero con conciencia cívica?

SOLTIS ANDERSON: Un mensaje populista, desde fuera del sistema, transmitido de manera creíble , porque estos votantes detectan la falsedad a una milla de distancia, es el camino.

MURPHY: Van a votar. Así que no se trata de involucrarlos, sino de persuadirlos. Si nos fijamos en las cifras, están completamente indecisos en cuanto a a quién van a votar. Es más probable que voten por la persona que por el partido, debido a su insatisfacción con el partido en su conjunto. Y también quieren ver reformas importantes en el sistema. En mi opinión, eso significa que necesitan ver líderes que representen los cambios que desean y que estén dispuestos a sonar un poco diferentes y a denunciar los problemas del país como ellos los ven, sin reforzar el cinismo, sino entendiéndolo.

Donde los republicanos más discrepan con el partido es en el tema del aborto. Pero tras la derrota de los demócratas en 2024 tras el caso Roe contra Wade, ¿ha disminuido la fuerza del aborto y los derechos reproductivos?

MURPHY: No me hagan hablar de esto. El aborto fue un tema muy importante para los votantes en 2024. Fue el factor decisivo en muchas de las reñidas contiendas al Senado y algunas a gobernador, en cuanto a la elección de demócratas, incluso en estados donde Trump ganó como favorito. A los votantes sí les importa este tema. Votarán sobre él cuando les preocupe que el derecho al aborto en su estado o en el país esté amenazado. No es la panacea para todos los demás problemas, y creo que cuando se observa la tasa de deserción entre los independientes con inclinación republicana en relación con el aborto, se observa que ese partido sigue estando muy desfasado de los votantes, incluso de aquellos que, de otro modo, votarían mayoritariamente por los republicanos.

SOLTIS ANDERSON : Los problemas de bolsillo están prevaleciendo sobre una amplia gama de otras cuestiones en estos momentos.

Los demócratas solo de nombre son los más propensos a romper con el partido en materia de delincuencia. ¿Va a sustituir la delincuencia a la inmigración como tema de presión para los republicanos en 2026?

SOLTIS ANDERSON : La política migratoria está cambiando a medida que los votantes concluyen que el problema se ha extinguido y que la frontera se ha vuelto más segura. La delincuencia sigue siendo una preocupación incluso entre quienes consideran que la aplicación de la ley migratoria ha cumplido su función y que ahora quizás esté yendo demasiado lejos.

MURPHY: Los demócratas que adoptan una postura firme contra la delincuencia y están dispuestos a hablar de soluciones que incluyan mayor firmeza y no eludir el problema, suelen obtener muy buenos resultados. Existe un camino comprobado para los demócratas dispuestos a abordar este tema y hablar de él con credibilidad. Y creo que seguirá siendo así.

Pero algunos de los candidatos demócratas más destacados de la actualidad tienen opiniones muy diferentes.

MURPHY : Se da mucha importancia a los candidatos individuales que adoptan una postura más progresista sobre la delincuencia y la policía, ignorando a la amplia gama de funcionarios electos y candidatos demócratas que no la adoptan. Cuantos más demócratas, como Mikie Sherrills (candidata demócrata a gobernadora en Nueva Jersey) y Abigail Spanbergers (candidata demócrata a gobernadora en Virginia), adoptan un enfoque más sensato sobre la delincuencia, se contradice esa postura. Los candidatos individuales de cualquier partido se basarán en su propia plataforma e ideales. Esa es la naturaleza de los partidos políticos. El problema radica en permitir que unos pocos candidatos o una posición marginal dentro del partido se conviertan en la postura que define al partido, algo a lo que no me adhiero.

Los que se parecen a los republicanos son menos propensos que los republicanos a considerarse partidarios de MAGA. ¿Qué mensaje les transmite esto a los candidatos?

SOLTIS ANDERSON: Los republicanos necesitan un mensaje sobre los temas que atraen a la gente hacia su partido en lugar del presidente mismo.

¿Es MAGA una marca diferente a Republicanos en este momento?

MURPHY: Todo lo que he visto, incluso en grupos de discusión y datos, indica que MAGA ahora es el Partido Republicano. Quienes no se adhieren a eso, cada vez más, probablemente estén cayendo en estas definiciones de “semejantes” con los republicanos, cuando quizás hace 10 años eran simplemente republicanos. En este punto, podrían convertirse en independientes en lugar de republicanos, porque simplemente está desapareciendo.

SOLTIS ANDERSON: Sigo considerándolos bastante diferentes. Aproximadamente la mitad de los republicanos en mis encuestas se consideran ante todo “partidarios de Trump”, pero la otra mitad se considera más bien partidaria del partido.

La mayoría de todos los grupos, salvo los republicanos, están completamente enojados o, al menos, insatisfechos con las políticas de Trump. ¿Es eso lo que se esperaría de un presidente que se acerca a las elecciones intermedias o es algo diferente?

SOLTIS ANDERSON: Los votantes han sentido persistentemente que el Gobierno no ha cumplido con sus expectativas. Su decepción es la razón por la que parecemos tener elecciones indecisas cada dos años. Es mucho más fácil ser la oposición en esta época.

MURPHY: Creo que esto pinta mal para Trump. Con este panorama de independientes, preferirías ser demócrata que republicano. Y, sin duda, preferirías ser demócrata que ser Trump, en cuanto a la percepción que tienen de él y sus políticas. Esto es coherente con la caída en el índice de aprobación de Trump desde que asumió el cargo, y con el impacto negativo neto de la mayoría de sus políticas a nivel nacional. Por eso, no me sorprende que los independientes sigan un camino similar.

¿Qué le dice esta encuesta sobre cómo motivar a los votantes nuevos o insatisfechos en 2026?

MURPHY: Es muy posible que aún estemos en un electorado procambio, y que los votantes tuvieran una mentalidad de cambio en 2024. No parece que eso haya disminuido. No parece que los votantes sientan que consiguieron el cambio que deseaban. Su satisfacción y aceptación de los partidos no ha cambiado. No creen que el sistema funcione. Para involucrar y generar esa confianza en los votantes, es necesario poder hablar sobre la necesidad de un cambio en el sistema. Si eres demócrata, ese cambio debe tener un matiz particular sobre cómo Trump y los republicanos no solo no están cambiando el sistema, sino que lo están empeorando.

SOLTIS ANDERSON: Sigo pensando que los problemas económicos y el coste de la vida influirán en estas elecciones. Quienes no tienen una ideología marcada solo quieren una economía y un Gobierno que les beneficie.

¿Se tratará en 2026 más de cambiar mentalidades o de conseguir que la gente que ya tiene una opinión realmente se presente?

SOLTIS ANDERSON: Donald Trump ha reestructurado la coalición republicana al atraer a votantes improbables. Los republicanos ahora obtienen mejores resultados cuando la participación es alta. Necesitan que esos votantes improbables o poco convencidos salgan a votar incluso cuando no es año presidencial.

¿Hay algo en esta encuesta que le haya llamado especialmente la atención?

MURPHY : El número de votantes más parecidos a los demócratas es el doble que el de republicanos similares. Se puede ver la situación desde una perspectiva optimista. Por un lado, se podría preguntar, ¿por qué no son demócratas? Pero lo que yo veo es que estos votantes independientes no se sienten afiliados a ningún partido, pero hoy votarían por los demócratas casi diez veces de cada diez, considerando sus preferencias. Sobre todo si se excluye a los votantes que no votan y se asume que no acuden a votar, los demócratas obtendrían una mayoría considerable, según mis cálculos, de estos votantes independientes hoy, simplemente basándose en quién prefieren que controle el Congreso, lo cual es un buen indicador de la preferencia electoral genérica.

El grupo más grande de votantes independientes que identificamos es el de los que se retiraron. Representa más de una cuarta parte de los no afiliados y casi todos optaron por no participar en las elecciones presidenciales de 2024. ¿Intentan siquiera llegar al tipo de votante que no está interesado en votar?

SOLTIS ANDERSON : Si alguien no vota en las elecciones presidenciales, persuadirlo para que participe en las elecciones intermedias, donde la participación es consistentemente menor, va a ser extremadamente difícil.

MURPHY : No… Han tomado la decisión consciente de no participar debido a su visión más amplia del sistema. Creo que son muy difíciles de alcanzar. Eso no significa que ciertos candidatos o circunstancias no los involucren, pero, en general, creo que cuando las campañas tienen recursos limitados y el objetivo es persuadir a los votantes que muestran alguna posibilidad de votar, estos votantes probablemente sean una prioridad menor.

