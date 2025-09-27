El servicio de inteligencia iraní intentó reclutar a cientos de israelíes, según la Policía

Por Dana Karni y Catherine Nicholls, CNN

Cientos de ciudadanos israelíes han recibido llamadas del servicio de inteligencia iraní con el objetivo de reclutarlos, según informó la Policía del país este sábado.

Cientos de ciudadanos dijeron haber recibido llamadas telefónicas de un número desconocido la mañana de este sábado, según un comunicado de la Policía de Israel. Al contestar, “una persona les habló y les ofreció colaborar para una organización iraní”, añadió.

Una supuesta grabación de una de estas llamadas telefónicas fue publicada en el sitio web de noticias israelí Ynet. En ella, una voz robótica indica al oyente que “la inteligencia iraní busca agentes calificados”, y la oferta de un “salario competitivo y seguridad integral”.

CNN se ha puesto en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní para obtener comentarios al repecto, pero hasta ahora no ha recibido respuestas.

La Policía afirmó que las llamadas tenían como objetivo “sembrar alarma entre la población en tiempos de guerra” y añadió que “representan intentos de elementos de la inteligencia iraní de reclutar ciudadanos israelíes en el país y en el extranjero con el fin de recopilar información de inteligencia sobre las actividades terroristas en Israel”.

El año pasado, las autoridades israelíes afirmaron que un número sin precedentes de sus ciudadanos fue arrestado por espiar para Irán.

Algunos fueron presuntamente reclutados a través de las redes sociales, y se dice que Irán inundó cuentas de Telegram con mensajes con la esperanza de que aceptaran algunas ofertas de reclutamiento, según declaró la Policía en aquel momento.

Oded Allam, exalto funcionario del Mossad, declaró a CNN en diciembre que Irán está más interesado en extender una red que en reclutar agentes calificados.

“Se dicen a sí mismos: ‘Si fracasamos aquí, pasamos a lo siguiente’. Y realmente no les importa el resultado”, afirmó Allam.

Desde los ataques de Hamas contra Israel el 7 de octubre y la consiguiente guerra en Gaza, la Policía de Israel ha investigado más de 25 casos de espionaje vinculados a Irán, lo que ha resultado en aproximadamente 46 arrestos, según declaró Dean Elsdunne, portavoz de la Policía, a CNN esta semana.

En relación con las llamadas telefónicas de este sábado, la Policía de Israel instó a la ciudadanía a mantenerse alerta e informar a las autoridades sobre cualquier incidente inusual.

Las autoridades continuarán actuando para localizar y frustrar las actividades terroristas y de espionaje en Israel y en el extranjero, y garantizarán que todos los implicados comparezcan ante la justicia, según declaró la Policía.

