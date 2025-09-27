Inundaciones devastadoras dejan 4 muertos en Arizona mientras las autoridades buscan a más desaparecidos

Por Elise Hammond y Nayeli Jaramillo-Plata, CNN

Inundaciones devastadoras han dejado al menos cuatro personas muertas en Arizona, mientras los equipos de rescate continúan buscando a personas desaparecidas tras las intensas lluvias que afectaron la región la noche del viernes y la mañana del sábado.

Tres personas fallecieron en Globe, Arizona, según Carl Melford, director de Servicios de Emergencia del condado de Gila. A unos 145 kilómetros de distancia, en Scottsdale, otra persona fue hallada muerta este sábado por la mañana cerca de donde un vehículo fue arrastrado por el agua la noche anterior, informó el Departamento de Bomberos de Scottsdale.

El vehículo fue encontrado parcialmente sumergido en hasta 2,7 metros de agua en movimiento la noche del viernes, de acuerdo con el Departamento de Bomberos de Scottsdale. La policía desplegó drones y helicópteros y determinó que el automóvil estaba vacío. Este sábado por la mañana, cuando las aguas retrocedieron, las autoridades hallaron un cuerpo atrapado bajo un puente peatonal, fuera del vehículo, dijo el departamento de bomberos.

La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, declaró estado de emergencia para el condado de Gila, dirigiendo recursos para los esfuerzos continuos de búsqueda, rescate y recuperación en todo el condado, incluyendo la autorización del despliegue de la Guardia Nacional estatal para apoyo “según sea necesario”, anunció durante una conferencia de prensa la noche de este sábado.

Hobbs dijo que habló con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, este sábado por la noche, quien indicó que FEMA está preparada para ayudar en la respuesta a desastres si es necesario.

Con más lluvias pronosticadas para este sábado, la ciudad de Globe declaró el estado de emergencia y pidió a los residentes permanecer en sus casas debido a la presencia de escombros peligrosos. Las autoridades investigan reportes de personas desaparecidas, aunque no se ha precisado cuántas siguen sin localizarse, indicó Melford.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de inundación repentina la tarde de este sábado, mientras tormentas eléctricas cruzaban la zona.

“El centro histórico de Globe actualmente no es seguro, con edificios comprometidos, productos químicos y escombros peligrosos, incluyendo tanques de propano”, informó la ciudad en una publicación en Facebook.

Aproximadamente 1.000 botellas de propano fueron liberadas de una instalación al sur de la ciudad, de acuerdo con el alcalde Al Gameros en una reunión de emergencia del consejo municipal. Los recipientes están esparcidos por el área del centro y en la carretera.

Melford señaló que varios tanques tenían fugas. “Desplegamos equipos de materiales peligrosos y monitores de calidad del aire en el lugar. Parece que la situación está siendo controlada”, dijo a CNN.

La División de Manejo de Emergencias del Condado de Gila pidió a los residentes permanecer en sus casas mientras se despejan los escombros y se mantiene la vigilancia ante más lluvias previstas.

“Pedimos que no interfieran con las operaciones activas de búsqueda y rescate. Los equipos tienen un patrón de cuadrícula y una estrategia definida. Son profesionales capacitados, y cualquier persona que entre en un área revisada por perros podría interferir con la búsqueda”, explicó Melford.

Las autoridades también evalúan los daños a los edificios del centro, según el alcalde. Equipos inspeccionan el área para asegurarse de que no haya personas atrapadas. El Departamento de Transporte de Arizona fue contactado para evaluar posibles daños en puentes, informó el director de Obras Públicas, John Angulo.

El Aeropuerto Sky Harbor de Phoenix registró 41,7 milímetros de lluvia el viernes, la mayor cantidad en un solo día desde el 13 de octubre de 2018, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Gameros indicó en una publicación de Facebook que “numerosos vehículos” fueron arrastrados por las aguas. Equipos de rescate están revisando todos los autos afectados.

Anteriormente, el alcalde declaró el estado de emergencia y señaló que la ciudad estaba en “modo de emergencia activa”.

Angulo explicó que el agua llegó tan rápido que “es minimizar decir que fue solo una inundación repentina”.

“No hubo suficientes costales de arena ni equipo. No creo que ninguna advertencia hubiera sido suficiente para prevenir lo ocurrido”, afirmó Angulo.

“No puedes prepararte para eso”, agregó el concejal Mariano Gonzalez. “La magnitud y el alcance del evento fue sin precedentes”.

Un video obtenido por la filial de CNN, KPNX, parece mostrar torrentes de agua marrón de inundación corriendo por una calle. La residente Ally Mills compartió videos de las secuelas en Globe con CNN. El video muestra grandes montones de lodo y surcos en la carretera donde los conductores han pasado por el área.

Jessica Weider estaba trabajando en un restaurante en el centro de Globe el viernes por la noche cuando la inundación arrasó la ciudad. Ella dijo a CNN que la inundación repentina duró alrededor de dos horas. Grabó un video de un auto blanco flotando en la carretera y varios vehículos en el agua profunda.

Greg Bucher caminó por el centro de Globe después de la inundación, solo para ver que su ciudad había sido devastada por el agua.

“Oh, Dios mío. Acabo de llegar al centro de Globe, justo aquí esta mañana, y es un desastre. Hay tanques de propano por todas partes”, dijo en un video mientras caminaba.

Aseguró que la inundación derribó una baranda en el pequeño puente sobre el arroyo. Un auto plateado aplastado se puede ver volteado boca abajo debajo del puente.

“Piensen en nosotros”. dijo al finalizar el video.

La administración de emergencias del condado informó que hay refugios operativos y se están instalando más. También hay un centro de llamadas para residentes que buscan información.

Globe es una ciudad de aproximadamente 7.200 habitantes, a unos 145 kilómetros al este de Phoenix.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

David Williams de CNN contribuyó a este informe.