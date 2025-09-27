Selena Gomez se casa con Benny Blanco

Por Dan Heching, CNN

Selena Gomez y Benny Blanco se casaron.

La famosa pareja, que según se informa lleva saliendo desde 2023, compartió votos en una ceremonia privada celebrada este fin de semana, según una publicación compartida por Gomez en redes sociales.

Gomez, cantante y actriz nominada al Grammy y al Emmy, y Blanco, un reconocido productor musical con clientes que incluyen a su nueva esposa, hicieron pública su relación el año pasado.

En diciembre, Gomez anunció su compromiso a través de Instagram y escribió: “Para siempre comienza ahora”.

La pareja se conoció en 2015, cuando Blanco coprodujo el sencillo de Gomez “Same Old Love”, y desde entonces han colaborado en su éxito de 2019 “I Can’t Get Enough” y en “Single Soon” en 2023.

A principios de este año, lanzaron su primer álbum juntos, “I Said I Love You First”. En una aparición en marzo en el podcast de Jay Shetty, Gomez explicó cómo pasó de ser protectora con su corazón a enamorarse completamente de Blanco.

“Cuando Benny me mira, creo que no ve nada más que quién soy, y eso es muy raro de encontrar”, dijo sobre Blanco, a quien llamó su “mejor amigo”.

En cuanto a Blanco, su TikTok a menudo lo muestra cocinando para Gomez (le prepara hot pockets de cheesesteak), y nunca pierde la oportunidad de elogiarla.

“Es genial verte completamente en tu propio camino y sin preocuparte por lo demás”, le dijo a Gomez en un video compartido en Facebook por Billboard. “Siento que tu energía, tu forma de pensar y la forma en que te has desenvuelto como mujer les ha dado tanto… tanta confianza a otras mujeres”.

Taylor Swift, amiga de toda la vida de Gomez, comentó el anuncio de su compromiso en redes sociales en diciembre. Escribió en ese momento: “Sí, seré la niña de las flores”.

Gomez también apoyó a Swift cuando se comprometió este año, compartió las fotos de compromiso de la superestrella en Instagram y escribió: “Cuando mi mejor amiga se compromete”.

