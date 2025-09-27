Sistema tropical podría desatar una peligrosa amenaza de inundaciones a comienzos de semana en el sureste de EE.UU.

Por Briana Waxman, meteoróloga de CNN

Un sistema tropical que se está formando cerca de Bahamas podría causar lluvias torrenciales, marejadas costeras, vientos dañinos y oleaje peligroso al sudeste de Estados Unidos tan pronto como este lunes, sin dar mucho tiempo para que la gente se prepare.

La tormenta fue designada como Potencial Ciclón Tropical Nueve el viernes por la noche, una clasificación que el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) utiliza cuando una tormenta tropical aún no se ha formado oficialmente, pero es probable que impacte en los próximos tres días.

Existen alertas activas a partir de la madrugada del domingo para Bahamas, por lo que se espera que se convierta en la tormenta tropical Imelda.

Los pronósticos indican que el centro del sistema se desplazará por Bahamas este fin de semana antes de dirigirse hacia la costa sureste de EE.UU. a principios de la semana.

Se espera que la tormenta se fortalezca gradualmente y alcance o esté cerca de la intensidad de un huracán a medida que se acerque a tierra.

Los primeros efectos de la tormenta podrían llegar al sureste tan pronto como el lunes, con la ventana de mayor riesgo centrada en las Carolinas y la costa de Georgia.

Las lluvias torrenciales son la principal preocupación con la futura Imelda, ya que las bandas fuertes y de lento movimiento podrían estancarse cerca de la costa o desplazarse hacia el sur del Atlántico Medio, saturando rápidamente terrenos, ríos y arroyos.

Incluso sin tocar tierra directamente, los vientos podrían impulsar el agua de la marejada ciclónica hacia zonas bajas, provocando inundaciones costeras.

El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, emitió el viernes un estado de emergencia en previsión de la tormenta, activando planes de respuesta en todo el estado y movilizando agencias para prepararse para vientos significativos, inundaciones, lluvias y marejadas ciclónicas.

Si el núcleo de la tormenta toca tierra, lo más probable es que haya vientos peligrosos cerca y justo al norte de su centro, con el potencial de causar cortes de energía dispersos.

Mientras tanto, sobre el Atlántico abierto, el huracán Humberto se intensificó rápidamente hasta alcanzar la categoría 4 mientras se desplazaba sobre aguas cálidas y un entorno menos hostil en el Atlántico central el viernes.

Se espera que Humberto continúe intensificándose hasta convertirse en un huracán de categoría 5 para la noche del sábado, con vientos sostenidos de más de 257 km/h y ráfagas más fuertes.

El huracán no representa una amenaza directa para Estados Unidos, pero podría tener efectos en Bermudas la próxima semana en su trayectoria al oeste del archipiélago.

El tamaño y la posición de Humberto podrían influir en cómo se desarrolla Imelda en el futuro, qué tan rápido se mueve y hacia dónde se dirige.

Las grandes olas tanto de este sistema como del huracán Humberto que acecha frente a la costa aumentarán el peligro, creando corrientes de resaca potencialmente mortales a lo largo de la costa este la próxima semana.

Existe una incertidumbre inusualmente alta en torno a este pronóstico, ya que la futura depresión tropical o tormenta tropical aún no se ha formado.

Los modelos meteorológicos necesitan un centro de rotación definido para analizar y así tener la posibilidad de pronosticar con precisión la trayectoria de una tormenta.

El comportamiento final de este sistema dependerá no solo de su propia fuerza y ​​velocidad, sino también de la posición del huracán Humberto girando mar adentro.

La circulación de Humberto podría alejar la tormenta en desarrollo de tierra o, si la sincronización es diferente, permitir que se acerque a la costa.

Hay tres posibilidades principales sobre la mesa:

La tormenta podría desviarse hacia el mar antes de llegar a tierra, lo que evitaría que Estados Unidos sufriera sus peores impactos.

La futura Imelda también podría estancarse frente a la costa, permaneciendo lo suficientemente cerca como para generar días de fuertes lluvias y empujar el agua hacia la costa.

El escenario más preocupante sería que tocara tierra en algún lugar de la costa de Carolina o Georgia. Esto desencadenaría una inundación prolongada que afectaría las zonas del interior devastadas por Helene hace apenas un año.

Si se produce este escenario extremo, algunas zonas de las Carolinas podrían acumular más de 60 centímetros de lluvia.

Esto provocaría inundaciones generalizadas y potencialmente mortales, con ríos y arroyos desbordados que podrían tardar días en bajar su nivel.

La combinación de humedad tropical y un patrón meteorológico estancado es la receta perfecta para algunas de las inundaciones más dañinas del sureste.

Sin embargo, incluso 10 a 20 cm de lluvia de un Imelda estancado que persiste en alta mar podrían causar serios problemas en áreas que ya estarán saturadas por las tormentas frontales de este fin de semana.

Todas las personas, desde Bahamas hasta la costa este de EE.UU., deberán estar muy atentas al pronóstico de este fin de semana para lo que probablemente sea Imelda, a medida que las amenazas de lluvia, viento y marejada ciclónica se hacen más evidentes.

Esta tormenta local dejará un margen muy limitado para prepararse.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.