¿Quién es Thomas Sanford, el sospechoso del ataque en una iglesia de Michigan?

Thomas Jacob Sanford, el sospechoso del tiroteo masivo ocurrido la mañana del domingo en una iglesia de Michigan, fue un veterano de la guerra de Iraq y amante de las actividades al aire libre, según registros militares y publicaciones en redes sociales.

La policía afirma que Sanford, de 40 años, residente de Burton, Michigan, mató a dos personas e hirió a por lo menos a otras ocho al abrir fuego contra los feligreses de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en el municipio de Grand Blanc.

Sanford, quien también presuntamente incendió la iglesia, murió en un intercambio de disparos con la policía, según informaron las autoridades.

Las autoridades no han proporcionado hasta el momento ningún motivo para el ataque.

Un portavoz del Cuerpo de Marines dijo a CNN que Sanford sirvió como sargento y recibió varias medallas por su servicio, que duró de 2004 a 2008. Fue desplegado durante la Operación Libertad Iraquí durante varios meses a partir del verano de 2007.

Sanford se graduó del Goodrich High School en 2004 y fue reconocido junto con otros exalumnos veteranos, según una página archivada del sitio web de la escuela. Un perfil de un medio local sobre Sanford de 2007 informó que fue desplegado con el Cuerpo de Marines de EE.UU. a Japón antes de prepararse para servir en Iraq.

Cuentas de redes sociales vinculadas a la familia de Sanford muestran que estaba casado y tenía al menos un hijo, un niño pequeño. Según una página de GoFundMe de 2015, la familia necesitaba donaciones para ayudar a pagar la atención médica del hijo de Sanford, quien nació con un raro trastorno genético.

Al recién nacido se le diagnosticó una condición llamada hiperinsulinismo congénito, lo que requirió una larga estancia hospitalaria y varias cirugías para extirpar partes del páncreas, según una página familiar de Facebook que documenta el difícil proceso.

La condición médica del niño tuvo un impacto financiero en la familia, y un artículo de prensa local informó que Sanford tomó una licencia de su trabajo como conductor de camión de Coca-Cola para estar con su hijo.

“Nunca des por sentado tener hijos sanos”, se cita a Sanford en otro artículo. “Estamos orgullosos de nuestro hijo. Pasé cuatro años en el Cuerpo de Marines y estuve en Iraq y esto sigue siendo lo más único a lo que enfrentarse”.

Otras publicaciones en la página de Facebook de la madre de Sanford muestran que Sanford era cazador, posando con ciervos y otras presas.

