Reportan tres muertos y ocho heridos luego de que un hombre armado en un bote disparara contra multitud en Carolina del Norte

Tres personas murieron y otras ocho resultaron heridas cuando un hombre armado en un barco se acercó a un bar frente al mar en Carolina del Norte el sábado por la noche y abrió fuego, dijeron las autoridades.

Una persona de interés está siendo interrogada en relación con el tiroteo en American Fish Company en Southport, dijo la oficial de información pública de la ciudad, ChyAnn Ketchum.

Se desconoce la gravedad de las lesiones.

El tiroteo en Southport se suma a la creciente lista de bares, restaurantes, centros comerciales, escuelas y otros lugares considerados seguros en Estados Unidos que han sufrido violencia con armas de fuego. En lo que va de año, se han registrado al menos 320 tiroteos masivos en Estados Unidos, con al menos cuatro personas heridas de bala, sin incluir al atacante, según el Archivo de Violencia con Armas de Fuego.

Los funcionarios de Southport instaron a las personas a evitar el área y permanecer en sus hogares durante la investigación.

Southport está situado cerca de la desembocadura del río Cape Fear, aproximadamente a 48 kilómetros al sur de Wilmington.

CNN se comunicó con la Oficina del Sheriff del condado de Brunswick y American Fish Company para solicitar comentarios.

